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बंगाल में भी खत्म होंगे अलग-अलग पर्सनल लॉ? हलाला-इद्दत पर लगेगी रोक, एक शादी का नियम... UCC से क्या-क्या बदल जाएगा?

West Bengal UCC News: उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी अलग-अलग पर्सनल लॉ खत्म होने वाले हैं. इसके लिए सुवेंदु सरकार वहां पर UCC लाने जा रही है. इस कानून के लागू होने पर हलाला-इद्दत पर रोक लगेगी और एक शादी का नियम का नियम लागू होगा. आइए जानते हैं कि बंगाल में UCC लागू होने से क्या-क्या बदल जाएगा?

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 26, 2026, 05:28 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 05:28 AM IST
बंगाल में भी खत्म होंगे अलग-अलग पर्सनल लॉ? हलाला-इद्दत पर लगेगी रोक, एक शादी का नियम... UCC से क्या-क्या बदल जाएगा?
Image Credit: AI निर्मित फोटोSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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