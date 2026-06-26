West Bengal UCC News in Hindi: बंगाल अपने कोर एजेंडे समान नागरिक संहिता को देशभर में लागू करने के लिए धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है. वह केंद्र के बजाय राज्यों के स्तर पर इस मुहिम को आगे बढ़ा रही है. अब वह पश्चिम बंगाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड (Uniform Civil Code) बिल लाने की तैयारी में है. अगर ऐसा होता है तो पश्चिम बंगाल बीजेपी शासित चौथा राज्य बन जाएगा, जहां पर यह कोड लागू है. इस बिल में विभिन्न धर्मों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और संपत्ति के बंटवारे से जुड़े पर्सनल लॉज को खत्म करके समान कानून लागू हो जाएगा.
सूत्रों के अनुसार, सुवेंदु अधिकारी सरकार आने वाले सोमवार को इस बिल को असेंबली में पेश करने की तैयारी में है. राज्य में पहली बार बीजेपी की सरकार बनने के बाद यह सुवेंदु सरकार का पहला बिल होगा. चूंकि बीजेपी के राज्य की 294 सदस्यीय विधानसभा में 207 विधायक हैं. ऐसे में उसे बिल पास कराने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली.
सूत्रों के मुताबिक, असेंबली की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की गुरुवार को इस संबंध में अहम बैठक हुई. जिसमें आने वाले सोमवार को इस बिल को असेंबली में पेश करने की रणनीति तैयार की गई. अगर बिल पास हो गया तो उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद UCC लागू करने वाला पश्चिम बंगाल चौथा राज्य बन जाएगा. हालांकि राज्य की 27 प्रतिशत मुस्लिम आबादी के कारण इस बिल पर तीखी राजनीतिक बहस हो सकती है.
इससे पहले पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार ने अपने मुस्लिम वोटबैंक की नाराजगी के डर से राज्य में UCC का विरोध किया था. तब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल में इसे लागू न करने की कसम खाई थी. वहीं यह मुद्दा बंगाल चुनाव में बीजेपी के प्रमुख वादों में शामिल था. चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह ने वादा किया था कि चुनाव जीतने के 6 महीने के अंदर राज्य में UCC लागू कर दिया जाएगा.
सूत्रों के मुताबिक, इस प्रस्तावित कानून में केवल एक विवाह की इजाजत होगी. हलाला और इद्दत जैसी मुस्लिम सामाजिक कुरीति पर सख्ती से बैन लगाया जाएगा. परिवार की संपत्ति में बेटा और बेटी दोनों का बराबर हिस्सा होगा. पति की मौत के बाद विधवा को ससुरालियों से भरण पोषण पाने का अधिकार होगा. इन सुधारों का मुस्लिम समाज का बड़ा तबका विरोध करता रहा है. इसलिए बंगाल में भी इस मुद्दे पर प्रदर्शन होने की आशंका है.
देश में जिन बीजेपी शासित राज्यों में अभी तक समान नागरिक संहिता लागू हुई है, वहां पर आदिवासी समुदाय को इसके दायरे से बाहर रखा गया है. माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में भी यही परंपरा जारी रहेगी. चुनाव प्रचार के दौरान ही अमित शाह ने आश्वासन दिया था कि सभी आदिवासी समुदाय प्रस्तावित UCC के दायरे से बाहर रहेंगे. वे अपने रीति-रिवाजों का पहले की तरह पालन करते रहेंगे और उनसे कोई छेड़छाड़ नहीं होगी.