West Bengal UCC News in Hindi: बंगाल अपने कोर एजेंडे समान नागरिक संहिता को देशभर में लागू करने के लिए धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है. वह केंद्र के बजाय राज्यों के स्तर पर इस मुहिम को आगे बढ़ा रही है. अब वह पश्चिम बंगाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड (Uniform Civil Code) बिल लाने की तैयारी में है. अगर ऐसा होता है तो पश्चिम बंगाल बीजेपी शासित चौथा राज्य बन जाएगा, जहां पर यह कोड लागू है. इस बिल में विभिन्न धर्मों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और संपत्ति के बंटवारे से जुड़े पर्सनल लॉज को खत्म करके समान कानून लागू हो जाएगा.