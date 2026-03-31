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UCC, लव जिहाद और 2 लाख नौकरी... BJP ने असम 2026 चुनावों के लिए जारी किया 'संकल्प पत्र'

Assam Election 2026: असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए भाजपा ने 'संकल्प पत्र' जारी कर दिया है. इस दौरान मुख्यमंत्री सरमा और पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सैकिया के अलावा केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद रहे. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Mar 31, 2026, 10:26 AM IST
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UCC, लव जिहाद और 2 लाख नौकरी... BJP ने असम 2026 चुनावों के लिए जारी किया 'संकल्प पत्र'

Assam Election 2026: भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को गुवाहाटी में 2026 के असम विधानसभा चुनावों के लिए अपना 'संकल्प पत्र' (घोषणा पत्र) जारी किया. इस समारोह में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और सर्बानंद सोनोवाल, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, राज्य BJP अध्यक्ष दिलीप सैकिया और अन्य लोग मौजूद थे. मुख्यमंत्री सरमा ने राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) और दो लाख नौकरियों का वादा किया.

मुख्यमंत्री ने कहा,'हम असम में UCC लागू करेंगे, जिसमें छठी अनुसूची और ST क्षेत्रों को शामिल नहीं किया जाएगा. हम 'लव जिहाद' के खिलाफ कड़े कदम उठाएंगे. हम असम को बाढ़-मुक्त बनाने की कोशिश करेंगे और पहले दो वर्षों में हम 18000 करोड़ रुपये खर्च करेंगे. हम अगले 5 वर्षों में 2 लाख नौकरियां देंगे. हम 'एक जिला, एक मेडिकल कॉलेज; एक विश्वविद्यालय; एक इंजीनियरिंग कॉलेज' बनाना चाहते हैं.

असम BJP अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने कहा कि BJP का लक्ष्य एक सुरक्षित असम, एक विकसित असम बनाना है. सैकिया ने कहा,'2026 का चुनाव असम के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है. BJP एक सुरक्षित असम बनाने के लक्ष्य के साथ यह चुनाव लड़ रही है. हम इस चुनाव के लिए तैयार हैं. हमारा 'संकल्प' एक सुरक्षित असम, एक विकसित असम बनाना है. संकल्प पत्र तैयार करने के लिए हमें राज्य के विभिन्न हिस्सों से 2.45 लाख सुझाव मिले.

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निर्मला सीतारमण ने बताया पुराने और नए असम में अंतर

केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने BJP सरकार के तहत राज्य की आर्थिक प्रगति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) लगभग तीन गुना बढ़ गया है, जबकि प्रति व्यक्ति आय 2020-21 में 1.03 लाख रुपये से बढ़कर 2024-25 में 1.59 लाख रुपये हो गई है. उन्होंने कहा,'यह घोषणापत्र एक दशक की उपलब्धियों पर आधारित है. जब मैं केंद्रीय वित्त मंत्री के नजरिए से असम को देखती हूं, तो पिछले 10 सालों में राज्य में ऐसे बदलाव आए हैं, जो कांग्रेस के 6 दशकों के शासन में कभी नहीं हो पाए थे. 2015-16 में असम की राज्य GDP 2.24 लाख करोड़ रुपये थी; 2025-26 में यह बढ़कर 7.41 लाख करोड़ रुपये हो गई है. एक दशक में यह 3.3 गुना की बढ़ोतरी है. आज असम राज्यों में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है. प्रति व्यक्ति आय 2020-21 में 1.03 लाख रुपये से बढ़कर 2024-25 में 1.59 लाख रुपये हो गई है.'

सीतारमण ने समझाया डबल इंजन सरकार का मतलब

सीतारमण ने आगे कहा,'केंद्रीय करों में असम का हिस्सा. कांग्रेस के शासन में यह 10000 करोड़ रुपये था, जबकि 2025-26 में यह आंकड़ा 50000 करोड़ रुपये है. 2014 से अब तक, असम को केंद्र से कुल 5.61 लाख करोड़ रुपये मिले हैं, जिसमें करों का बंटवारा और अनुदान शामिल हैं. असम को केंद्र से 50 साल के लिए 27000 करोड़ रुपये का ब्याज-मुक्त कर्ज मिला है. जब आप 'डबल-इंजन सरकार' की बात करते हैं, तो यही वे कारण हैं. हम सिर्फ युवाओं के लिए रोजगार ही पैदा नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक ऐसा उन्नत और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी माहौल भी बना रहे हैं, जहां दुनिया भर में मौजूद असम की प्रतिभाएं वापस लौटना पसंद कर रही हैं.'

असम को देश का सबसे मजबूत राज्य बनाना है-सर्बानंद

केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार के जरिए राज्य को दिए जा रहे सहयोग की सराहना करते हुए कहा,'यह संकल्प पत्र BJP ने नहीं, बल्कि असम की जनता ने तैयार किया है. हमारा लक्ष्य असम को देश का सबसे मजबूत राज्य बनाना है. इस संकल्प पत्र में जनता के सुझावों को शामिल किया गया है. आजादी के 70 साल बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम को एक विकासशील और सुरक्षित राज्य बनाने में हमारा भरपूर सहयोग किया है.'

असम विधानसभा चुनाव कब होंगे?

असम की सभी 126 विधानसभा सीटों के लिए मतदान 9 अप्रैल को एक ही चरण में होगा, जबकि वोटों की गिनती 4 मई को होगी. 126 सीटों वाली विधानसभा के लिए होने वाले इस चुनाव में, असम में सत्ताधारी BJP के नेतृत्व वाले NDA गठबंधन और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा. मुख्यमंत्री सरमा के नेतृत्व वाली BJP सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करने की कोशिश कर रही है, वहीं कांग्रेस का लक्ष्य सत्ताधारी दल को हराकर दोबारा सत्ता हासिल करना होगा.

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Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुं...और पढ़ें

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