आखिरकार रिलीज हो गई उदयपुर फाइल्स, जानिए देशभर में क्या हुआ

DNA News: कन्हैयालाल साहू की गला काटकर हत्या कर दी गई थी. कन्हैयालाल की तस्वीर के साथ उनके दोनों बेटे यश साहू और तरुण साहू उदयपुर के एक थिएटर में फिल्म देखने पहुंचे थे.
DNA में अब हम उस फिल्म का विश्लेषण करेंगे जो तमाम रुकावटों के बावजूद आज रिलीज हो गई. आप समझ गए होंगे कि हम उदयपुर फाइल्स फिल्म की बात कर रहे हैं. जो कन्हैयालाल मर्डर केस पर बनी है. इस फिल्म को आज कन्हैयालाल ने भी थियेटर में देखा. आपको लग रहा है होगा कि आखिर ये कैसे संभव है. कन्हैयालाल साहू की गला काटकर हत्या कर दी गई थी. कन्हैयालाल की तस्वीर के साथ उनके दोनों बेटे यश साहू और तरुण साहू उदयपुर के एक थिएटर में पहुंचे थे. कन्हैयालाल भले ही इस दुनिया में नहीं हैं. लेकिन उनसे हुई बर्बरता की पूरी कहानी उनके बेटों ने उनकी तस्वीर साथ ले जाकर देखी.
फिल्म देखकर रो रहे ये दोनों लड़के कन्हैयालाल के बेटे हैं. जैसे ही स्क्रीन पर गर्दन काटने वाला सीन आया. दोनों की आंखों से आंसू छलक आए. जो दर्द उन्होंने 3 साल पहले झेला था. उसपर बनी फिल्म देखकर इनके जख्म और हरे हो गए. आखिरकार लंबी कानूनी लड़ाई के बाद कन्हैयालाल की कहानी तो बड़े पर्दे पर आ गई. लेकिन कन्हैयालाल के परिवार को आज भी इंसाफ का इंतजार है. न्याय में देरी हुई है लेकिन हौसला नहीं टूटा है इसलिए वो चाहते हैं कि देश की जनता साथ दे. परिवार चाहता है कि पूरा देश इस फिल्म को देखे. ताकि लोगों के पता चल जाए कि आतंकी मानसिकता वाले लोग कैसे देश के लिए ख़तरा बन गए हैं.
कन्हैयालाल की फैमिली क्या चाहती है?
आपने कन्हैयालाल के परिवार का दर्द देखा होगा. इस फिल्म के रिलीज होने के बाद कन्हैया लाला टेलर के परिजनों को उम्मीद है कि फिल्म से उनकी इंसाफ की लड़ाई मजबूत होगी. लेकिन इस फिल्म से मौलाना डरे हुए हैं. इसी वजह से वो सुप्रीम कोर्ट भी गए थे. जमीयत के चीफ अरशद मदनी ने जो हलफनामा दाखिल किया था. उसमें विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की गई थी. मदनी को ये लग रहा था कि इस फिल्म में हर भारतीय मुसलमान को आतंकवाद का समर्थक दिखाया गया है. मदनी को पता नहीं क्यों ये लग रहा था कि ये फिल्म भारतीय मुसलमानों को बदनाम करने के मकसद से बनाई गई है.
क्या बोले मदनी?
मदनी की तरफ से ये भी कहा गया कि फिल्म में भारत-पाकिस्तान की बात की गई और भारतीय मुसलमानों को आतंकियों से हमदर्दी रखने वाले के रूप में दिखाने का प्रयास किया गया है. मदनी को ऐसा लग रहा था कि फिल्म में दुर्भावना की वजह से मुसलमानों पर बेबुनियाद इल्जाम लगाए गए हैं और ये फिल्म सांप्रदायिक वैमनस्य को भी बढ़ावा देती है.
लेकिन ये सारी दलीलें फेल हो चुकी हैं कन्हैयालाल की हत्या का पूरा सच उदयपुर फाइल्स फिल्म के साथ रिलीज हो चुका है अगर आप भी जानना चाहते हैं. कैसे जिहादी मानसिकता वाले लोग देश के लिए बड़ा खतरा बन रहे हैं तो आपको भी ये फिल्म ज़रूरी देखनी चाहिए.
