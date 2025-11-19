Trump Jr News: उदयपुर में फिर लगेगा सेलेब्रेटीज का जमावड़ा, हाई प्रोफाइल शादी में शामिल होने आ रहे ट्रंप जूनियर!

Trump Jr Coming to Udaipur to Attend Royal Wedding: राजस्थान का उदयपुर शहर एक बार फिर हाई-प्रोफाइल मेहमानों का केंद्र बनने जा रहा है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के इस वीकेंड राजस्थान के उदयपुर में होने वाली एक भव्य शादी में शामिल होने की संभावना है. यह शादी एक भारतीय-अमेरिकी दंपती की है, जो 21 और 22 नवंबर को आयोजित की जाएगी.

उदयपुर पहुंची अमेरिकन सुरक्षा टीम

ट्रंप जूनियर के संभावित आगमन के मद्देनजर अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी की एक टीम पहले ही उदयपुर पहुंच चुकी है और सुरक्षा तैयारियों की बारीकी से निगरानी कर रही है. राजस्थान पुलिस के सूत्रों के मुताबिक मुख्य विवाह समारोह झील पिचोला के बीच स्थित ऐतिहासिक जगमंदिर पैलेस में होगा, जबकि अन्य रस्में सिटी पैलेस के माणक चौक में होंगी. ट्रंप जूनियर के द लीला पैलेस में ठहरने की जानकारी भी सामने आई है.

Add Zee News as a Preferred Source

सुरक्षा के किए जा रहे कड़े इंतजाम

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, शादी में ट्रंप जूनियर के अलावा कई नामी भारतीय सेलेब्रिटीज और राजनेताओं का पहुंचना तय माना जा रहा है. वीआईपी मेहमानों के आगमन से पहले उदयपुर प्रशासन विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू कर रहा है. एयरपोर्ट से लेकर लेक पिचोला तक पूरे मार्ग पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी.

झीलों के शहर में हो चुकीं कई शादियां

उदयपुर, जिसे ‘सिटी ऑफ लेक्स’ कहा जाता है, लगातार देश-विदेश के रॉयल और डेस्टिनेशन वेडिंग्स का पसंदीदा स्थान बना हुआ है. इसकी भव्य हवेलियां, महल और झीलें पहले भी प्रियंका चोपड़ा–निक जोनस और ईशा अंबानी जैसी बड़ी हस्तियों की शादियों के आयोजन का हिस्सा रह चुकी हैं. अब इस हाई-प्रोफाइल शादी ने शहर को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है.