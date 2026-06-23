उन्होंने आगे कहा,' बिजली कटौती, किसानों की समस्याओं, बिगड़ती कानून व्यवस्था और वादों को पूरा करने की योजनाओं के बारे में कोई जवाब नहीं है. यह निंदनीय है कि उन्होंने विपक्षी दलों के उकसावे पर विरोध प्रदर्शन करने का आरोप लगाकर किसानों का अपमान किया. उनका बेतुका और शॉर्ट स्टोरी सुनाने जैसा व्यवहार सदन की गरिमा के बिल्कुल विपरीत था. तमिलनाडु राज्य के सभी लोग चेंगलपट्टू कोर्ट में अपने पति को ढूंढ रही पत्नी की कहानी से परिचित हैं. इसलिए, सीएम को अभिनेता विजय की इमेज को त्यागकर, कम से कम अब से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में व्यवहार करना चाहिए.'