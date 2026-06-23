Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /पति की तलाश कर रही पत्नी..., सीएम विजय पर स्टालिन का पर्सनल हमला, TVK ने भी दिया तगड़ा जवाब

'पति की तलाश कर रही पत्नी...,' सीएम विजय पर स्टालिन का पर्सनल हमला, TVK ने भी दिया तगड़ा जवाब

Udaynidhi Attack On Vijay: उदयनिधि स्टालिन ने मुख्यमंत्री विजय के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी की है. उन्होंने विजय के तलाक के मामले को लेकर एक पोस्ट शेयर किया है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 23, 2026, 09:50 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 09:50 PM IST
'पति की तलाश कर रही पत्नी...,' सीएम विजय पर स्टालिन का पर्सनल हमला, TVK ने भी दिया तगड़ा जवाब

About the Author

Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बुलंदशहर में गैंगस्टर रोहताश राणा की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या, दो आरोपी गिरफ्तार
Bulandshahr news9 min ago
2
Night Tourism India27 min ago
3
india beat Pakistan29 min ago
4
FasTag Monthly Pass31 min ago
5
lifestyle33 min ago