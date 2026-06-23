Tamil Nadu Politics: राजनिति और लोकतंत्र में यह आम है कि विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार से सवाल करती है या उसपर निशाना साधती है. हालांकि, तमिलनाडु में एक नेता ने मुख्यमंत्री के कामों को छोड़कर उनकी पर्सनल लाइफ का मुद्दा उठाना अधिक जरूरी समझा.
बता दें कि तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने मुख्यमंत्री विजय के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी की, जिसकी अब हर तरफ चर्चा होने लगी है. स्टालिन ने कहा कि राज्य को चेंगलपट्टू कोर्ट में पति की तलाश कर रही पत्नी की कहानी पता है.
स्टालिन के ये शब्द विजय और उनकी पत्नी संगकीता सोरनलिंगम से जुड़े एक मामले से संबंधित थे. दरअसल माना जा रहा है कि विजय की पत्नी ने दिसंबर 2025 में चेंगलपट्टू फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका दर्ज थी कि, जिसमें उन्होंने अपने 27 साल के वैवाहिक जीवन को समाप्त करने के लिए कानूनी अलगाव की मांग की थी.
சட்டப்பேரவையில் ஆளுநர் உரைக்கு பதிலுரை என்ற பெயரில் scripted அவதூறுகளை அள்ளிவீசி acting performance காட்டி இருக்கிறார் முதலமைச்சர்.
பேரவையின் live Camera-வை, சினிமா camera என்று நினைத்துக் கொண்டு அவர் பேச, அதனை எதிர்க்கட்சிகளின் குறுக்கீடுகள் இன்றி single take-இல் shoot செய்ய… pic.twitter.com/54XX1k929L
— Udhay (@Udhaystalin) June 23, 2026
स्टालिन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल 'X'पर एक पोस्ट में लिखा,' विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के जवाब में मुख्यमंत्री ने नाटकीय प्रदर्शन किया और पहले से गड़े एक निंदनीय आरोप लगाए. मुख्यमंत्री के भाषण को, जो ऐसा लग रहा था मानो विधानसभा का लाइव कैमरा किसी सिनेमा कैमरे की तरह हो, एक ही टेक में रिकॉर्ड करने के लिए अध्यक्ष की ओर से इतनी मशक्कत करना अनुचित था, ताकि विपक्षी दलों की ओर से कोई व्यवधान न डाला जाए. मुख्यमंत्री का जवाब पूरी तरह से निराधार आरोपों और चुटीले संवादों से भरा था.'
उन्होंने आगे कहा,' बिजली कटौती, किसानों की समस्याओं, बिगड़ती कानून व्यवस्था और वादों को पूरा करने की योजनाओं के बारे में कोई जवाब नहीं है. यह निंदनीय है कि उन्होंने विपक्षी दलों के उकसावे पर विरोध प्रदर्शन करने का आरोप लगाकर किसानों का अपमान किया. उनका बेतुका और शॉर्ट स्टोरी सुनाने जैसा व्यवहार सदन की गरिमा के बिल्कुल विपरीत था. तमिलनाडु राज्य के सभी लोग चेंगलपट्टू कोर्ट में अपने पति को ढूंढ रही पत्नी की कहानी से परिचित हैं. इसलिए, सीएम को अभिनेता विजय की इमेज को त्यागकर, कम से कम अब से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में व्यवहार करना चाहिए.'
उदयनिधि स्टालिन के इस बयान पर TVK ने भी पलटवार किया. पार्टी ने 'X'पर एक पोस्ट में लिखा कि, जब हमारे जीते हुए नेता DMK पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, तो जवाब देने के बदले वे पर्सनल अटैक का सहारा लेते हैं. गोल्ड की तुलना टिन से करना बहुत घटिया हरकत है. TVK ने कहा कि विपक्ष दयनीय अवस्था में पहुंच चुका है. उन्हें केवल सत्ता से चिपकना आता है और जब उनसे जवाब मांगा जाता है, तो वे घबराने लगते हैं और सही तरीके से जवाब नहीं दे पाते.