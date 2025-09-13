'जब खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते तो क्रिकेट...', महाराष्ट्र में भारत-पाक मैच के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे उद्धव ठाकरे

शिव सेना-यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शनिवार को घोषणा की कि उनकी पार्टी रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप क्रिकेट मैच के खिलाफ महाराष्ट्र भर में प्रदर्शन आयोजित करेगी. मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, ठाकरे ने कहा कि रविवार को निर्धारित दोनों देशों के बीच एशिया कप मैच का बहिष्कार करने का अवसर है ताकि दुनिया को आतंकवाद पर हमारी स्थिति से अवगत कराया जा सके.

उद्धव ठाकरे ने कहा, 'हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि खून और पानी साथ-साथ नहीं बह सकते, तो खून और क्रिकेट कैसे साथ-साथ...? युद्ध और क्रिकेट एक साथ कैसे हो सकते हैं? उन्होंने देशभक्ति में व्यापार किया है. देशभक्ति का व्यापार केवल पैसों के लिए है. वे कल भी मैच खेलने जा रहे हैं क्योंकि वे उस मैच से मिलने वाले सभी पैसे चाहते हैं.'

भारत-पाक मैच के विरोध में उद्धव ठाकरे की धमकी

उद्धव ठाकरे ने आगे कहा, 'कल, शिव सेना (यूबीटी) की महिला कार्यकर्ता महाराष्ट्र में सड़कों पर उतरेंगी, और वे हर घर से पीएम मोदी को सिंदूर भेजने जा रही हैं.' बीजेपी-नीत केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए, ठाकरे ने क्रिकेट मैच को देशभक्ति पर एक मजाक करार दिया. मुंबई स्थित ठाकरे परिवार के निवास मातोश्री पर बाल ठाकरे और पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बीच एक पुरानी बैठक का जिक्र करते हुए, उद्धव ने कहा, 'मेरे पिता ने जावेद मियांदाद से कहा था कि जब तक पाकिस्तान से भारत के खिलाफ आतंकी कृत्य जारी रहेंगे, तब तक कोई क्रिकेट नहीं होगा.'

जब शिवसेनिकों ने मैदान में सांप छोड़ने की दी थी धमकी

भारत-पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट मैचों को लेकर सियासत आज कोई नई बात नहीं है. इसके पहले भी शिवसेना ने लगातार पाकिस्तान के साथ मैच खेलने का विरोध किया था. साल 1991 में जब शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे ने पाकिस्तान के दौरे का विरोध किया था. तब शिवसैनिकों ने उनके एक इशारे पर वानखेड़े स्टेडियम की पिच ही खोद डाली थी. ठीक ऐसा ही साल 1999 में भी हुआ था तब दिल्ली के फिरोजाशाह कोटला मैदान को शिवसैनिकों ने खोद दिया था. इतना ही नहीं शिवसैनिकों ने धमकी दी थी कि अगर सरकार अब भी नहीं मानी तो वो स्टेडियम में जहरीले सांप छोड़ देंगे. इसके बाद बीसीसीआई ने मैदान को लेकर सुरक्षा और भी सख्त कर दी थी और कुछ सपेरों को भी वहां तैनात किया था.

