/ममता-उद्धव का रुतबा घटा! TMC के बागी सांसदों को अलग बैठने का न्योता, मानसून सत्र के लिए सरकार ने रचा चक्रव्यूह

Monsoon Session: मानसून सत्र की शुरुआत से दो दिन पहले शनिवार को दो बड़े घटनाक्रम सामने आए. लोकसभा स्पीकर ने उद्धव ठाकरे गुट के 6 बागी सांसदों को एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल होने की मंजूरी दे दी. मॉनसून सत्र से पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शनिवार को छह शिवसेना (UBT) सांसदों के महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना में विलय को मंजूरी दे दी. इसके साथ ही स्पीकर ने बिना कोई चुनाव लड़े सीधे संसद की छठी सबसे पार्टी बनी एनसीपीआई में शामिल हुए 20 बागी TMC सांसदों के लिए अलग बैठने की व्यवस्था की भी इजाजत दे दी है.
उद्धव ठाकरे के छह सांसदों के विलय के बाद शिवसेना के सांसदों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है. पहले लोकसभा में शिंदे की पार्टी के 7 सांसद थे. दूसरी ओर संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने टीएमसी छोड़कर एनसीपीआई में शामिल हुए 20 सांसदों को फ्लोर लीडर्स की बैठक में शामिल होने का न्योता भेजा है. 18 जुलाई को सुदीप बंद्योपाध्याय के नाम जारी एक पत्र में सरकार ने उन्हें मानसून सत्र की रूपरेखा और अन्य चर्चा के लिए बुलाया है.
संसदीय कार्यमंत्री ने अपने पत्र में लिखा, 'आदरणीय श्री सुदीप बंद्योपाध्याय जी, हाल ही में, आप और संसद के 19 अन्य सदस्य 'नेशनल सिटिजंस पार्टी ऑ इंडिया' (NCPI) में शामिल हुए हैं और आपने लोकसभा के माननीय अध्यक्ष से मान्यता के लिए अनुरोध भी किया है, जो उनके विचाराधीन है. मुझे आपको लोकसभा/राज्यसभा में राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स की बैठक में आमंत्रित करते हुए खुशी हो रही है.
इस बैठक में संसद के आगामी मॉनसून सत्र के दौरान सदनों में आने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों और विधायी कामकाज पर चर्चा की जाएगी. मैं संसद के दोनों सदनों के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए आपका सहयोग चाहूंगा. यह बैठक रविवार, 19 जुलाई, 2026 को सुबह 11:00 बजे मुख्य समिति कक्ष, संसद भवन एनेक्सी, नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी.
मैं आपकी भागीदारी की प्रतीक्षा करूंगा और आपसे तथा आपकी पार्टी के नामित चीफ व्हिप डॉ. काकोली घोष दस्तीदार से अनुरोध करूंगा कि कृपया बैठक में शामिल होने का कष्ट करें.'
शनिवार को ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने बागी नेताओं (विधायकों-सांसदों) को चेतावनी देते हुए कहा कि मुझसे शिकायत हो तो फौरन ममता बनर्जी के पास लौट आओ, मैं 24 घंटे में इस्तीफा, 24 क्या एक घंटे में के अंदर इस्तीफा दे दूंगा.'
उधर उद्धव ठाकरे के 6 बागी सांसदों के एकनाथ शिंदे की असल शिवसेना में शामिल होने की मंजूरी मिली तो एकनाथ शिंदे ने बयान जारी करके उद्धव ठाकरे और उनके सलाहकारों को उन पर दोषारोपण करने के बजाए अपने गिरेबान में झांकने की सलाह दी.
20 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र की तस्वीर एकदम अलग होगी. इस सत्र में शिवसेना UBT के 6 सांसद भी अब एकनाथ शिंदे की रियल शिवसेना के साथ नजर आएंगे. वहीं टीएमसी छोड़ एनसीपीआई में शामिल हुए सांसदों के अलग बैठने का इंतजाम हुआ है. आपको बताते चलें कि इस सत्र में संसद के भीतर सिर्फ सीटिंग अरेंजमेंट ही नहीं बदल रहा, बल्कि सत्ता और विपक्ष के बीच राजनीतिक संतुलन का नया अध्याय भी शुरू होता नजर आ रहा है.
सूत्रों के मुताबिक तमिलनाडु विधानसभा में सत्ता सुख भोगने के लिए डीएमके का दामन छोड़कर टीवीके सुप्रीमो थलपति विजय से हाथ मिलाने वाली कांग्रेस से भड़के एमके स्टालिन के सांसद भी संसद के अंदर अलग बैठना चाहते हैं. आपको बताते चलें कि टीएमसी और शिवसेना उबाठा के बागी गुटों के अलावा, डीएमके ने भी कांग्रेस से अलग बैठने की व्यवस्था की मांग की है.
सरकार 2029 के चुनाव में 33 फीसदी महिला आरक्षण के हिसाब से कराना चाहती है. इसके लिए परिसीमन बिल पास होना जरूरी है. ऐसे में अगर सरकार को टीएमसी के 20 सांसदों का समर्थन मिलने के बाद अगर 'चमत्कारी' रूप से डीएमके के भी 20 सांसदों का पूरा समर्थन मिल जाए, तो भी उसे 360 तक पहुंचने के लिए कुछ अतिरिक्त वोटों की जरूरत होगी और ये वोट कुछ निर्दलीय सांसदों से मिल सकते हैं.