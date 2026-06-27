'50 खोखे, एकदम ओके'... 2022 वाली बगावत के बाद उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर फिर साधा निशाना

Uuddhav Thackeray 50 khokha jibe Eknath Shinde: शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शनिवार को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर अपने पुराने '50 खोखा' वाला तंज दोहराते हुए एक बार फिर उनकी सियासी निष्ठा पर सवाल उठाया है. उद्धव ठाकरे ने कहा कि जब 2022 में शिवसेना में हुई टूट के दौरान विधायकों को कथित तौर पर 50-50 करोड़ रुपये में खरीदा गया था, तो अब सांसदों का 'रेट' क्या होगा.
यवतमाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ठाकरे ने उस चर्चित राजनीतिक नारे '50 खोखे, एकदम ओके' का जिक्र किया. इस नारे के जरिए आरोप लगाया जाता रहा है कि 2022 में शिंदे के नेतृत्व में हुई बगावत के दौरान शिवसेना के बागी विधायकों को पार्टी छोड़ने के लिए 50 करोड़ रुपये दिए गए थे.
ठाकरे ने कहा, 'शिंदे वहां बैठे हैं, जिन्होंने विश्वासघात किया है. उस समय बैगों पर लिखा था '50 करोड़'. विधायकों का रेट 50 करोड़ था, तो अब क्या रेट चल रहा होगा?" न्यूज़ एजेंसी एएनआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, उद्धव ठाकरे का इशारा हालिया घटनाक्रम में पार्टी के सांसदों की बगावत की ओर था.
बागी नेताओं पर हमला बोलते हुए ठाकरे ने आरोप लगाया कि उन्होंने शिवसेना कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के भरोसे को धोखा दिया है.
ठाकरे ने कहा, 'मेरे कहने पर मैंने आपको एक डरपोक (पुतला) दिया... आपने उसे चुना और इसके लिए मैं माफी मांगता हूं. आपने उसे सिर्फ शिवसेना प्रमुख के चेहरे और मेरे शब्दों पर वोट दिया. उसने हमें धोखा दिया और आपके भरोसे को कलंकित किया. यहां गद्दारों का झुंड है.'
यह बयान ऐसे समय आया है जब शिवसेना (यूबीटी) में टूट और गहरी हो गई है. सोमवार को छह बागी लोकसभा सांसद औपचारिक रूप से एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए. मुंबई में शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन सांसदों को पार्टी में शामिल कराया. यह शिंदे गुट के साथ उनकी पहली संयुक्त सार्वजनिक मौजूदगी थी, जिससे ठाकरे खेमे और शिंदे गुट के बीच दूरी और बढ़ गई है.
17 जून को दिल्ली में शिवसेना (UBT) के संसदीय बोर्ड की मीटिंग में शामिल नहीं होने वाले जिन सांसदों ने बाद में एकनाथ शिंदे की असली शिवसेना में शामिल होने का ऐलान किया था उनके नाम संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख, संजय जाधव, भाऊसाहेब वाकचौरे, नागेश पाटिल-अष्टीकर और ओमप्रकाश राजे निंबालकर है. उद्धव की यूबीटी के पास 9 सांसद थे, इसलिए अयोग्यता कानून से बचने के लिए बागी ग्रुप को दो-तिहाई की लिमिट पूरी करने के लिए कम से कम 6 मेंबर चाहिए थे और यही 6 उद्धव को राम-राम बोलकर निकल गए.