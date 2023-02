Arvind Kejriwal Meets Uddhav Thackeray: चुनावी गठबंधन की अटकलों के बीच उद्धव से मिले केजरीवाल, ठाकरे को बताया शेर का बच्चा

पिछले साल जून में शिंदे के विद्रोह ने शिवसेना को विभाजित कर दिया था और ठाकरे की महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार को गिरा दिया था. शिंदे भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की मदद से मुख्यमंत्री बने थे. आप ने कहा है कि वह बृहन्मुंबई महानगरपालिका चुनाव लड़ेगी, जो पिछले साल की शुरुआत से ही होने हैं. अविभाजित शिवसेना ने कई वर्षों तक देश के सबसे अमीर महानगरपालिका का नेतृत्व किया था, जबकि आप ने हाल में दिल्ली नगर निगम को बीजेपी से हथिया लिया. ठाकरे और केजरीवाल दोनों ही भाजपा के कटु आलोचक हैं.

Thank you CM @ArvindKejriwal ji for accepting our humble invite for a cup of tea at Matoshri and coming along with CM @BhagwantMann ji and MPs Sanjay Singh ji and @raghav_chadha today. pic.twitter.com/HOhYAqfyul

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) February 24, 2023