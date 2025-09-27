आतंक फैलाने वालों के साथ खेल को देशभक्ति से ना जोड़ें... Ind-PAK मैच फिर बरसे उद्धव ठाकरे

Uddhav Thackeray: रविवार को UAE में एशिया कब 2025 का फाइनल मैच भारत-पाकिस्तान के बीच खेला जाना है लेकिन इससे पहले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर इस मैच को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.
Uddhav Thackeray on India Pakistan Final Match: एशिया कप 2025 में भारत-पाकिस्तान के बीच तीसरा मुकाबला रविवार को होना है. 41 बाद भारत और पाकिस्तान की एशिया कप फाइनल में भिड़ेंगे लेकिन उनके मैदान में भिड़ने से पहले सियासी पिच पर बयानों की बल्लेबाजी शुरू हो गई है. महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस मैच को लेकर एक बार फिर ऐतराज जताया है. उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के अन्य नेता व कार्यकर्ता एशिया कप में भारत-पाकिस्तान के बीच मैच को लेकर पहले से विरोध करते आ रहे हैं.
पूर्व मुख्यमंत्री ठाकरे ने कहा,'क्रिकेट की भावना और खेल के प्रति सम्मान सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन हाल की घटनाएं चिंता की बात हैं. जिन देशों पर भारत में आतंकवाद फैलाने का आरोप है, उनके प्रतिनिधियों के साथ खेल को देशभक्ति से जोड़ना उचित नहीं लगता.' उद्धव ने आगे कहा,' हमारा मानना है कि अगर आपको भी लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, तो आप इस मैच का बहिष्कार कर सकते हैं और उम्मीद करनी चाहिए कि स्पॉन्सर भी राष्ट्रीय हित और मूल्यों का सम्मान करेंगे. हमारा संदेश साफ है- खेल का सम्मान तभी है जब न्याय, संविधानिक मूल्य और देश की इज्जत भी बरकरार रहे.'
Mumbai, Maharashtra | On the India-Pakistan Asia Cup Final scheduled to be played on Sunday, Shiv Sena (UBT) Chief Uddhav Thackeray says, "The spirit of cricket and respect for the game are important to everyone, but recent events are a matter of concern... It seems inappropriate… pic.twitter.com/ZlaA84PKMn
— ANI (@ANI) September 27, 2025
इससे पहले हुए भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर भी उद्धव ठाकरे ने सरकार से तीखे सवाल पूछे थे. उद्धव ठाकरे ने कहा,'प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, तो फिर खून और क्रिकेट कैसे साथ-साथ बह सकते हैं? खेल और युद्ध एक ही समय पर कैसे हो सकते हैं?' उन्होंने आरोप लगाया,'उन्हें देशभक्ति से कोई मतलब नहीं है. उन्हें तो सिर्फ़ इस टूर्नामेंट से होने वाले पैसे और व्यापार से ही मतलब है.'
उद्धव ने कहा कि मैच हो रहा है,'एक तरफ तो भारत कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और उसने दूसरे देशों में एक प्रतिनिधिमंडल भेजकर इस बात पर जोर दिया है कि पाकिस्तान भारत में आतंकवाद को प्रायोजित कर रहा है. मैं पूछ रहा हूं कि क्या बीजेपी इस मैच को देखने के लिए (आईसीसी अध्यक्ष) जय शाह को देशद्रोही कहेगी? मुझे यकीन है कि भारत के कई लोग इस मैच को टीवी पर भी देखने से इनकार कर देंगे.'
