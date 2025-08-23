राहुल गांधी ने 'बुर्का' फाड़ दिया... उद्धव ठाकरे ने कहा महाराष्ट्र में ये लोग जीत ही नहीं सकते
राहुल गांधी ने 'बुर्का' फाड़ दिया... उद्धव ठाकरे ने कहा महाराष्ट्र में ये लोग जीत ही नहीं सकते

Maharashtra Election: महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर केंद्र और महाराष्ट्र की भाजपा सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने वोट चोरी पर भी बोला और आखिर में एशिया कप में होने वाले भारत-पाकिस्तान मैच पर भी ऐतराज जताया

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Aug 23, 2025, 09:50 PM IST
राहुल गांधी ने 'बुर्का' फाड़ दिया... उद्धव ठाकरे ने कहा महाराष्ट्र में ये लोग जीत ही नहीं सकते

Uddhav Thckeray: शिवसेना (UBT) के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शनिवार को भाजपा और उसकी सहयोगी महायुति गठबंधन पर बड़ा हमला बोला. उन्होंने कहा कि अगर महाराष्ट्र में चुनाव ईमानदारी से कराए जाएं तो महायुति कभी जीत नहीं सकती. इस दौरान ठाकरे ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी सरकार को घेरने की कोशिश की.

राहुल ने नकाब उतार दिया

उद्धव ठाकरे ने कहा,'अगर चुनाव ईमानदारी से हों तो वे जीत ही नहीं सकते, खासकर महाराष्ट्र में तो बिल्कुल नहीं. राहुल गांधी ने दिखा दिया है कि उन्होंने वोट कैसे चुराए. उन्होंने इनका नकाब उतार दिया है.' इस मौके पर उन्होंने चुनाव में ड्यूटी पर लगाए गए शिक्षकों से भी अपील की कि वे इस बात का ध्यान रखें कि वोटों की चोरी न हो.

खून और पानी साथ-साथ नहीं बह सकते तो मैच क्यों?

ठाकरे ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना करते हुए सवाल किया कि जब पाकिस्तान लगातार हमारे जवानों और नागरिकों को मार रहा है, तो फिर भारत को एशिया कप में पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने की इजाजत क्यों दी गई? उन्होंने कहा,'प्रधानमंत्री खुद कहते थे कि खून और पानी साथ-साथ नहीं बह सकते, तो फिर क्रिकेट मैच की इजाजत कैसे मिल रही है?'

ऑपरेशन सिंदूर की हकीकत सब जानते हैं

पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इंसानियत की बात तब मायने रखती है, जब हमारे लोग सुरक्षित हों. कहां गई आपकी मानवता? जब पहलगाम में हमारे नागरिक मारे जाते हैं, जब हमारे सैनिक शहीद होते हैं? रक्षा मंत्री कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर जारी है लेकिन हकीकत सबके सामने है.

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024

महायुति गठबंधन (बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार गुट वाली एनसीपी) ने 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की थी इस गठबंधन ने 288 में से 235 सीटें हासिल की थीं. हालांकि ठाकरे का कहना है कि यह जीत बेईमानी से मिली है और जनता का असली जनादेश उनके साथ नहीं है.

