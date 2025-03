Abu Azmi: 'अबू आजमी को परमानेंट निकालिए... यूपी जाकर लड़ें चुनाव' उद्धव ठाकरे ने अखिलेश को भी सुना दिया

Uddhav Thackeray on Abu Azmi: महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी के विवादित बयान पर राजनीति गरमा गई है. शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आजमी पर बड़ा हमला बोला है. उन्होंने आजमी के विधानसभा से स्थायी निलंबन की मांग की है. ठाकरे का कहना है कि अबू आजमी को केवल बजट सत्र तक ही नहीं बल्कि हमेशा के लिए विधानसभा से बाहर कर देना चाहिए.

अबू आजमी का बयान और विवाद

समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने हाल ही में औरंगजेब को लेकर एक बयान दिया था. जिसके बाद उनके खिलाफ विरोध तेज हो गया है. महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष ने उन्हें निलंबित कर दिया. लेकिन इस निलंबन को लेकर अब राजनीति और तेज हो गई है. अबू आजमी के समर्थन में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी उतर आए हैं.

उद्धव ठाकरे की कड़ी प्रतिक्रिया

उद्धव ठाकरे ने अबू आजमी के बयान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि उनका निलंबन केवल बजट सत्र तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि उन्हें स्थायी रूप से विधानसभा से बाहर कर देना चाहिए. ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता इस बयान का विरोध कर रही है और ऐसे नेताओं के लिए यहां कोई जगह नहीं होनी चाहिए.

#WATCH | Mumbai: On Maharashtra SP MLA Abu Azmi's suspension from the Budget session of the Maharashtra Assembly, Shiv Sena (UBT) leader Uddhav Thackeray says, "He should be permanently suspended. It should not just be for the Budget Session, the suspension should be permanent."… https://t.co/Pz33hO0rI3 pic.twitter.com/sJv17Z5mTb

— ANI (@ANI) March 5, 2025