Maharashtra Politics: महिला IPS को धमकी देना बना गले की हड्डी, उद्धव ठाकरे गुट अजित पवार पर हो गया हमलावर

Hindi Newsदेश

Anjana Pawar woman IPS threat news: अवैध खनन रोकने गई महिला आईपीएस को कथित तौर पर धमकाने के मामले में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बुरी तरह फंस गए हैं. इस मामले में विपक्षी शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) उन पर हमलावर हो गया है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Sep 06, 2025, 03:34 PM IST
Ajit Pawar woman IPS threat Viral Video News: महाराष्ट्र में अवैध खनन रोकने गई एक महिला पुलिस अधिकारी को फोन करके धमकाने का मुद्दा डिप्टी सीएम अजित पवार के गले की हड्डी बन गया है. शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) ने मामले को हाथों हाथ लपकते हुए फणनवीस सरकार पर हमला बोल दिया है. पार्टी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि वायरल वीडियो में अजित पवार एक महिला अधिकारी को धमकी देते हैं. उसके बाद एक्स हैंडल पर पोस्ट करके महिला पुलिस अधिकारियों के प्रति सम्मान की बात करते हैं. जबकि उन्हीं की पार्टी के एक एमएलसी यूपीएससी को पत्र लिखकर संबंधित पुलिस अधिकारी के कागजों की मांग करते हैं. उन्होंने कहा कि यह सब क्या है. 

उद्धव ठाकरे गुट ने अजित पवार पर साधा निशाना

अजित पवार के जवाब में एक्स पर लिखी पोस्ट में प्रियंका चतुर्वेदी लिखती हैं. अजित पवार जी ने एक महिला अधिकारी को धमकाने वाले वायरल वीडियो के संबंध में एक पोस्ट लिखी है. इसमें उन्होंने कहा है कि मैं हमारे पुलिस बल और महिलाओं समेत उसके सभी अधिकारियों का बहुत सम्मान करता हूं. उन्होंने यह भी कहा है कि मैं कानून के शासन को सबसे ऊपर रखता हूँ. 

'...तो इसमें गलत क्या है?', अवैध खनन पर महिला IPS को अजित पवार की धमकी, इस नेता ने किया बचाव

 

प्रियंका चतुर्वेदी ने सवाल उठाते हुए लिखा, अजित पवार जहां महिला पुलिस अधिकारियों के सम्मान की बात करते हैं. वहीं उनकी पार्टी एनसीपी (अजित पवार) एमएलसी UPSC को पत्र लिखकर महिला IPS अधिकारी अंजना कृष्णा के शैक्षिक और जातिगत दस्तावेजों की जांच की मांग करते हैं. आखिर अजित पवार जी के X पोस्ट का मसौदा किसने तैयार किया, क्या उन्हें पता भी है कि उनके हैंडल पर क्या पोस्ट किया गया है और उनके विधान पार्षद क्या कर रहे हैं.'

महाराष्ट्र में क्यों उछला मामला?

बताते चलें कि सोशल मीडिया पर हाल में एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें डिप्टी सीएम अजित पवार अवैध खनन रोकने के लिए सोलापुर की महिला आईपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा को धमकाते हुए नजर आते हैं. 

जानकारी के मुताबिक, महिला अधिकारी 21 अगस्त को सोलापुर की माधा तहसील के कुर्दु गाँव में अवैध मिट्टी खनन की शिकायतों के बाद जांच के लिए गई थीं. उसी दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई, जिसमें बाद में एनसीपी नेता भी कूद पड़े. उन्हीं में से एक नेता बाबा जगताप ने अजित पवार को फोन मिलाकर एसपी से बात करने को कहा, जिसके बाद कथित धमकाने की घटना सामने आई. 

महिला आईपीएस की किस बात से बिगड़े अजित पवार?

वायरल वीडियो में महिला आईपीएस अंजना कृष्मा कहती हुई सुनाई देती हैं, 'सर, क्या आप एक काम कर सकते हैं. आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं?" इस पर पवार कहते हैं, 'बस एक मिनट, मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूँगा. मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप मुझे सीधे कॉल करने के लिए कह रही हैं. आप मुझसे मिलना चाहती हैं? आप मेरा नंबर ले सकती हैं और मुझे व्हाट्सएप कॉल कर सकती हैं. आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई.' 

इस वीडियो के बाद लोगों में हुई किरकिरी के बाद अजित पवार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर अपनी सफाई दी. उन्होंने पुलिस बल और महिला अधिकारियों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए कानून के शासन को महत्व दिया. पवार ने कहा कि उनका इरादा पुलिस के काम में हस्तक्षेप करने का नहीं था, बल्कि यह सुनिश्चित करना था कि सोलापुर में स्थिति "शांत रहे और आगे न बिगड़े.'

वीडियो वायरल होने के बाद पेश की सफाई

उन्होंने लिखा, 'सोलापुर में पुलिस अधिकारियों के साथ मेरी बातचीत से संबंधित कुछ वीडियो प्रसारित हो रहे हैं. मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि मेरा इरादा कानून प्रवर्तन में हस्तक्षेप करने का नहीं था, बल्कि यह सुनिश्चित करना था कि ज़मीनी स्तर पर स्थिति शांत रहे और आगे न बिगड़े. मैं हमारे पुलिस बल और उसके अधिकारियों, जिनमें महिला अधिकारी भी शामिल हैं, जो विशिष्टता और साहस के साथ सेवा करती हैं, के प्रति अत्यंत सम्मान रखता हूँ और मैं कानून के शासन को सबसे ऊपर रखता हूँ.'

रेत खनन पर कार्रवाई का दिया आश्वासन

पवार ने अवैध रेत खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन भी दिया और कहा, 'मैं पारदर्शी शासन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हूँ और यह सुनिश्चित करूँगा कि रेत खनन सहित हर अवैध गतिविधि से कानून के अनुसार सख्ती से निपटा जाए.'

;