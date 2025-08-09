कहां गया आत्मसम्मान...? राहुल गांधी की डिनर मीटिंग में उद्धव ठाकरे को मिली पीछे की सीट, BJP ने कसा तंज
कहां गया आत्मसम्मान...? राहुल गांधी की डिनर मीटिंग में उद्धव ठाकरे को मिली पीछे की सीट, BJP ने कसा तंज

Uddhav Thackeray last-row seat: महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर हलचल मच गई है. इस बार मामला है कांग्रेस नेता राहुल गांधी की डिनर मीटिंग का, जहां शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के प्रमुख उद्धव ठाकरे को आखिरी पंक्ति में बैठे देखा गया. इस मुद्दे ने बीजेपी को उद्धव पर तंज कसने का मौका दे दिया.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Aug 09, 2025, 12:51 PM IST
कहां गया आत्मसम्मान...? राहुल गांधी की डिनर मीटिंग में उद्धव ठाकरे को मिली पीछे की सीट, BJP ने कसा तंज

Uddhav Thackeray last-row seat at Rahul Gandhi dinner meet: महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर हलचल मच गई है. इस बार मामला है कांग्रेस नेता राहुल गांधी की डिनर मीटिंग का, जहां शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के प्रमुख उद्धव ठाकरे को आखिरी पंक्ति में बैठे देखा गया. जिसके बाद इस मुद्दे पर बीजेपी गठबंधन ने उद्धव पर खूब तंज कसा जा रहा है. और लगातार ठाकरे के आत्मसम्मान पर सवाल भी उठाया जा रहा है.

लास्ट सीट का क्या है मामला?
इंडिया टुडे में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक,भाजपा और शिवसेना (यूबीटी) के बीच वाकयुद्ध छिड़ गया, जब भगवा पार्टी ने दावा किया कि हाल ही में राहुल गांधी द्वारा आयोजित रात्रिभोज में उद्धव ठाकरे को आखिरी पंक्ति में बैठाकर उनका अपमान किया गया है. उद्धव, उनके बेटे आदित्य ठाकरे और राज्यसभा सांसद संजय राउत को उस समय आखिरी पंक्ति में बैठे देखा गया जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी चुनाव आयोग द्वारा कथित मतदाता धोखाधड़ी पर एक प्रस्तुति दे रहे थे. 

महाराष्ट्र सीएम फडणवीस ने कसा तंज
इस मुद्दे पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जब शिवसेना एनडीए का हिस्सा थी, तब उद्धव हमेशा पहली पंक्ति में बैठते थे. फडणवीस ने कहा, "हमारे लिए, उनका सम्मान हमेशा हमारे सम्मान से पहले रहा है. हमें एहसास हो गया है कि उन्हें वहां (भारत ब्लॉक में) किस तरह का सम्मान और आदर मिलता है." इस बात पर ज़ोर देते हुए, फडणवीस ने इस बात पर ज़ोर दिया कि उद्धव हमेशा दिल्ली के आगे न झुकने की बात करते थे. अब देखिए, जब वे सत्ता में भी नहीं हैं. यह दुखद है. जब वह हमारे साथ थे, तो उन्हें हमेशा आगे की पंक्ति में बैठाया जाता था."

एकनाथ शिंदे ने भी उड़ाया मजाक
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जिनके विद्रोह ने 2022 में उद्धव का कार्यकाल समाप्त कर दिया था, ने अपने पूर्व बॉस का मज़ाक उड़ाते हुए कहा कि कांग्रेस ने आखिरकार ठाकरे परिवार को उनकी जगह दिखा दी है. वहीं, महाराष्ट्र बीजेपी ने सोशल मीडिया पर मीटिंग की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, “इस तस्वीर में उद्धव ठाकरे का आत्मसम्मान ढूंढिए!” डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी चुटकी ली. उन्होंने कहा, “जिन्होंने बालासाहेब ठाकरे की विचारधारा को छोड़कर आत्मसम्मान गिरवी रख दिया, उन्हें इस अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. 

आंखों में समस्या, इसलिए पीछे बैठे
उधर, शिवसेना ने इन आरोपों पर जवाब देते हुए कहा “हम पहले फ्रंट रो में थे, लेकिन टीवी स्क्रीन पास होने की वजह से आंखों में दिक्कत हो रही थी, इसलिए पीछे बैठ गए. राहुल और सोनिया गांधी ने उद्धव जी और उनके परिवार का बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया.” राउत ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा, “वो बेकार की बातों में उलझे हैं कि कौन कहां बैठा. असल मुद्दा है कि बीजेपी की वोट चोरी की पोल खुल रही थी.”

