चाची को हैप्पी बर्थडे विश करने 'शिवतीर्थ' पहुंचे उद्धव, दुश्मनी भुला राज ठाकरे को क्यों दे रहे इतनी तवज्जो?

BMC Election: अगर जून से देखें तो अबतक दोनों के बीच आठ मुलाकातें हो चुकी हैं. उस वक्त उन्होंने हिंदी थोपने के मुद्दे पर साथ में रैली की थी. दोनों चचेरे भाई-बहन और उनके परिवार पिछले सप्ताह शिवाजी पार्क में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना द्वारा आयोजित 'दीपोत्सव' कार्यक्रम के अवसर पर मिले थे.
Uddhav Thackeray-Raj Thackeray: संभावित गठबंधन की चर्चा के बीच बुधवार को शिवसेना (यूबीटी) के चीफ उद्धव ठाकरे अपने चचेरे भाई और एमएनएस चीफ राज ठाकरे के घर पहुंचे. इस महीने यह राज ठाकरे के घर 'शिवतीर्थ' में उद्धव ठाकरे का यह चौथा दौरा है. शिवसेना (यूबीटी) के एक पदाधिकारी ने बताया कि उद्धव ठाकरे 'शिवतीर्थ' अपनी चाची और राज ठाकरे की माता मधुवंती को जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे थे.
बीएमसी चुनाव में दिखाई देगी ब्रदर्स पावर?
यूं बार-बार उद्धव का राज ठाकरे से मिलना कई सवालों को जन्म दे रहा है. सूत्र कह रहे हैं कि 1 नवंबर को दोनों परिवार चुनाव आयोग के खिलाफ होने वाली रैली में एक साथ नजर आएंगे. राज और उद्धव का कहना है कि दोनों बीएमसी चुनाव को लेकर एक साथ आए हैं और संगठित रहना चाहते हैं. हालांकि अब तक दोनों ही पार्टियों ने किसी गठबंधन का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है.
एकजुट और भाईचारे का संदेश?
इस मुलाकात के जरिए दोनों ही परिवारों के बीच नवंबर में होने वाली रैली को लेकर सियासी और सामाजिक समन्वय को और ताकतवर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं. इन मुलाकातों के पीछे भाईचारा और एकजुट रहने का संदेश देने की कोशिश भी हो सकती है, ताकि बीएमसी चुनाव में माहौल उनके पक्ष में बन सके और दोनों ही दल मिलजुल कर काम करें.
राज ठाकरे ने 2005 में अविभाजित शिवसेना छोड़ दी थी और उद्धव ठाकरे को अपने इस्तीफे का जिम्मेदार ठहराया था. इसके बाद उन्होंने मनसे पार्टी बनाई थी. हालांकि, 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में मिली करारी हार के बाद, दोनों नेताओं ने कटुता को पीछे छोड़कर एकजुटता के लिए एक साझा रास्ता तलाशने का फैसला किया. शिवसेना और मनसे नेताओं ने दावा किया है कि महाराष्ट्र में 31 जनवरी, 2026 से पहले होने वाले ग्रामीण और शहरी निकाय चुनावों से पहले दोनों दलों का एक साथ आना अब महज औपचारिकता मात्र है.
