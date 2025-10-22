Advertisement
trendingNow12971767
Hindi Newsदेश

चाची को हैप्पी बर्थडे विश करने 'शिवतीर्थ' पहुंचे उद्धव, दुश्मनी भुला राज ठाकरे को क्यों दे रहे इतनी तवज्जो?

BMC Election: अगर जून से देखें तो अबतक दोनों के बीच आठ मुलाकातें हो चुकी हैं. उस वक्त उन्होंने हिंदी थोपने के मुद्दे पर साथ में रैली की थी. दोनों चचेरे भाई-बहन और उनके परिवार पिछले सप्ताह शिवाजी पार्क में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना द्वारा आयोजित 'दीपोत्सव' कार्यक्रम के अवसर पर मिले थे.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Oct 22, 2025, 11:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चाची को हैप्पी बर्थडे विश करने 'शिवतीर्थ' पहुंचे उद्धव, दुश्मनी भुला राज ठाकरे को क्यों दे रहे इतनी तवज्जो?

Uddhav Thackeray-Raj Thackeray: संभावित गठबंधन की चर्चा के बीच बुधवार को शिवसेना (यूबीटी) के चीफ उद्धव ठाकरे अपने चचेरे भाई और एमएनएस चीफ राज ठाकरे के घर पहुंचे. इस महीने यह राज ठाकरे के घर 'शिवतीर्थ' में उद्धव ठाकरे का यह चौथा दौरा है. शिवसेना (यूबीटी) के एक पदाधिकारी ने बताया कि उद्धव ठाकरे 'शिवतीर्थ' अपनी चाची और राज ठाकरे की माता मधुवंती को जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे थे.  

अगर जून से देखें तो अबतक दोनों के बीच आठ मुलाकातें हो चुकी हैं. उस वक्त उन्होंने हिंदी थोपने के मुद्दे पर साथ में रैली की थी. दोनों चचेरे भाई-बहन और उनके परिवार पिछले सप्ताह शिवाजी पार्क में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना द्वारा आयोजित 'दीपोत्सव' कार्यक्रम के अवसर पर मिले थे. आज मराठी त्योहार पाडवा भी है और मधुवंती का जन्मदिन भी. ऐसे में पत्नी के साथ उद्धव ठाकरे का 'शिवतीर्थ' पहुंचना और भी खास हो जाता है. 

बीएमसी चुनाव में दिखाई देगी ब्रदर्स पावर?

Add Zee News as a Preferred Source

यूं बार-बार उद्धव का राज ठाकरे से मिलना कई सवालों को जन्म दे रहा है. सूत्र कह रहे हैं कि 1 नवंबर को दोनों परिवार चुनाव आयोग के खिलाफ होने वाली रैली में एक साथ नजर आएंगे. राज और उद्धव का कहना है कि दोनों बीएमसी चुनाव को लेकर एक साथ आए हैं और संगठित रहना चाहते हैं. हालांकि अब तक दोनों ही पार्टियों ने किसी गठबंधन का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है. 

एकजुट और भाईचारे का संदेश?

इस मुलाकात के जरिए दोनों ही परिवारों के बीच नवंबर में होने वाली रैली को लेकर सियासी और सामाजिक समन्वय को और ताकतवर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं. इन मुलाकातों के पीछे भाईचारा और एकजुट रहने का संदेश देने की कोशिश भी हो सकती है, ताकि बीएमसी चुनाव में माहौल उनके पक्ष में बन सके और दोनों ही दल मिलजुल कर काम करें.     

राज ठाकरे ने 2005 में अविभाजित शिवसेना छोड़ दी थी और उद्धव ठाकरे को अपने इस्तीफे का जिम्मेदार ठहराया था. इसके बाद उन्होंने मनसे पार्टी बनाई थी. हालांकि, 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में मिली करारी हार के बाद, दोनों नेताओं ने कटुता को पीछे छोड़कर एकजुटता के लिए एक साझा रास्ता तलाशने का फैसला किया. शिवसेना और मनसे नेताओं ने दावा किया है कि महाराष्ट्र में 31 जनवरी, 2026 से पहले होने वाले ग्रामीण और शहरी निकाय चुनावों से पहले दोनों दलों का एक साथ आना अब महज औपचारिकता मात्र है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Rachit Kumar

नवभारत टाइम्स अखबार से शुरुआत फिर जनसत्ता डॉट कॉम, इंडिया न्यूज, आजतक, एबीपी न्यूज में काम करते हुए साढ़े 3 साल से ज़ी न्यूज़ में हैं. शिफ्ट देखने का लंबा अनुभव है.

...और पढ़ें

TAGS

uddhav thackeray

Trending news

बांग्लादेश में चुनाव से पहले Army Vs Court... हसीना के करीबी 15 अधिकारी गिरफ्तार
bangladesh
बांग्लादेश में चुनाव से पहले Army Vs Court... हसीना के करीबी 15 अधिकारी गिरफ्तार
अफेयर के शक से पति ने की पत्नी की हत्या, ड्रम में छिपाया शव
crime news
अफेयर के शक से पति ने की पत्नी की हत्या, ड्रम में छिपाया शव
हजारों फीट ऊंचाई पर था IndiGo प्लेन, रिसने लगा फ्यूल; सांसत में आई यात्रियों की जान!
indigo flight emergency landing
हजारों फीट ऊंचाई पर था IndiGo प्लेन, रिसने लगा फ्यूल; सांसत में आई यात्रियों की जान!
इस दिवाली बिजली मीटर ने भी मनाया त्योहार! देश भर में पिछले साल से कम रही बिजली खपत
diwali 2025
इस दिवाली बिजली मीटर ने भी मनाया त्योहार! देश भर में पिछले साल से कम रही बिजली खपत
ISRO को पहुंचाया बुलंदी पर, कलाम को बनाया मिसाइल मैन... अब इस महान वैज्ञानिक का निधन
Eknath Vasant Chitnis
ISRO को पहुंचाया बुलंदी पर, कलाम को बनाया मिसाइल मैन... अब इस महान वैज्ञानिक का निधन
काम कर गया मान सरकार का प्लान, पंजाब के किसान अब नहीं जला रहे पराली
Punjab stubble
काम कर गया मान सरकार का प्लान, पंजाब के किसान अब नहीं जला रहे पराली
भारत के इस राज्य में जमकर बरसे बदरा; फुल तेवर में मॉनसून, टूटेगा 2024 का रिकॉर्ड
Monsoon
भारत के इस राज्य में जमकर बरसे बदरा; फुल तेवर में मॉनसून, टूटेगा 2024 का रिकॉर्ड
लेह हिंसा को लेकर पहली औपचारिक वार्ता, लद्दाख के लिए इन मांगो पर हो रही चर्चा
Ladakh
लेह हिंसा को लेकर पहली औपचारिक वार्ता, लद्दाख के लिए इन मांगो पर हो रही चर्चा
सबरीमाला मंदिर सोना घोटाले पर जब्त हुई त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड की कार्यवाही पुस्तिका
Sabarimala temple
सबरीमाला मंदिर सोना घोटाले पर जब्त हुई त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड की कार्यवाही पुस्तिका
मुंबई से अमेरिका जा रही थी फ्लाइट, बीच में हुई गड़बड़ी, वापस लौटाना पड़ा विमान
Air India flight
मुंबई से अमेरिका जा रही थी फ्लाइट, बीच में हुई गड़बड़ी, वापस लौटाना पड़ा विमान