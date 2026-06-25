'2/3 सांसद भी खुद से...', ओम बिरला के पास पहुंचे उद्धव गुट के MP, शिंदे की पार्टी में विलय पर सवाल उठाए

संसद के मानसून सत्र से पहले शिवसेना (यूबीटी) और एकनाथ शिंदे गुट के बीच जारी राजनीतिक खींचतान एक बार फिर तेज हो गई है. उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर साफ कहा है कि पार्टी की सहमति के बिना सांसद किसी दूसरे दल में विलय या शामिल होने का फैसला नहीं कर सकते. बुधवार को शिवसेना (यूबीटी) के लोकसभा सांसद अरविंद सावंत और अनिल देसाई ने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की.
दोनों नेताओं ने अध्यक्ष से आग्रह किया कि संविधान की दसवीं अनुसूची, जिसे आमतौर पर दल-बदल विरोधी कानून कहा जाता है, के प्रावधानों का पूरी तरह पालन किया जाए.शिवसेना (यूबीटी) के छह सांसदों के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने की संभावना को लेकर विवाद बना हुआ है. इस मुद्दे पर अंतिम फैसला लोकसभा अध्यक्ष को लेना है. सूत्रों के अनुसार, मानसून सत्र शुरू होने से पहले इस मामले में निर्णय लिया जा सकता है.
लोकसभा अध्यक्ष दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के साथ-साथ कानूनी विशेषज्ञों से भी सलाह ले रहे हैं. बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में सांसद अनिल देसाई ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल का दूसरे दल में विलय करने का निर्णय केवल पार्टी नेतृत्व ही ले सकता है. उन्होंने कहा कि संविधान के अनुसार दो-तिहाई सांसदों का समर्थन जरूरी हो सकता है, लेकिन इसके साथ मूल राजनीतिक दल की पहल और सहमति भी अनिवार्य है. देसाई ने कहा कि सांसद अपने स्तर पर अलग होकर किसी दूसरी पार्टी में विलय का फैसला नहीं कर सकते. उन्होंने जोर देते हुए कहा कि लोकतांत्रिक परंपराओं और संवैधानिक व्यवस्थाओं का अक्षरशः पालन होना चाहिए.
अनिल देसाई ने बताया कि उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को उद्धव ठाकरे की ओर से एक पत्र भी सौंपा है. इसमें स्पष्ट किया गया है कि शिवसेना (यूबीटी) ने किसी भी दल के साथ विलय का कोई निर्णय नहीं लिया है और भविष्य में भी ऐसी कोई योजना नहीं है. उन्होंने कहा कि अध्यक्ष ने उनकी बात ध्यान से सुनी और भरोसा दिलाया कि फैसला संविधान और कानूनी दायरे के भीतर ही लिया जाएगा.
संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत दल-बदल से जुड़े मामलों में अंतिम निर्णय का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है. हालांकि, इस कानून की व्याख्या और उसके अनुप्रयोग को लेकर समय-समय पर अदालतों में भी बहस होती रही है. विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में यह देखना महत्वपूर्ण होता है कि क्या मूल राजनीतिक दल ने औपचारिक रूप से विलय का निर्णय लिया है या केवल कुछ सांसदों ने अलग रास्ता चुना है.
अब सभी की निगाहें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के फैसले पर टिकी हैं. संसद का मानसून सत्र जुलाई के दूसरे पखवाड़े में शुरू होने की संभावना है और उससे पहले इस मामले में कोई महत्वपूर्ण निर्णय सामने आ सकता है.