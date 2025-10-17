आगे राज पीछे उद्धव... दीपावली से पहले फिर इकट्ठा हुआ ठाकरे कुनबा, वीडियो बता रहा… All is well!

शिवाजी पार्क में जब ठाकरे ब्रदर्स एक साथ एक मंच पर नजर आए तो ऐसा लगा कि शायद इस दिवाली पर दोनों परिवारों का पुनिर्मिलन निश्चित है. यह सीन न केवल राजनीतिक संदेशों से भरा था, बल्कि दशकों से चली आ रही ठाकरे परिवारों की दूरी के पिघलने का प्रतीक भी मानी जा रही है.
महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर ठाकरे परिवार सुर्खियों में है. शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे और मनसे (MNS) अध्यक्ष राज ठाकरे के बीच हाल के दिनों में बढ़ती नजदीकियों को लेकर चर्चाएं तेज हैं. शुक्रवार, 17 अक्टूबर 2025, को दोनों भाई एक ही मंच पर नजर आए. जब राज ठाकरे की पार्टी की ओर से मुंबई के शिवाजी पार्क में आयोजित दीपोत्सव 2025 कार्यक्रम का उद्घाटन उद्धव ठाकरे ने किया. इस अवसर पर ठाकरे परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद थे, जिससे यह आयोजन एक पारिवारिक और राजनीतिक दोनों ही दृष्टियों से अहम बन गया.
इस दौरान सबसे खास बात यह रही कि राज ठाकरे स्वयं गाड़ी चलाकर उद्धव ठाकरे को कार्यक्रम स्थल तक लेकर पहुंचे. यह सीन न केवल राजनीतिक संदेशों से भरा था, बल्कि दशकों से चली आ रही ठाकरे परिवारों की दूरी के पिघलने का प्रतीक भी मानी जा रही है. सियासी विश्लेषकों का कहना है कि महाराष्ट्र की बदलती सियासी परिस्थितियों में ठाकरे बंधुओं की यह नजदीकी भविष्य की राजनीतिक समीकरणों में नई दिशा दे सकती है. शिवसेना (यूबीटी) और मनसे के बीच तालमेल की संभावना पर अब खुलकर चर्चाएं होने लगी हैं.
