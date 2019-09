वीर सावरकर पहले प्रधानमंत्री होते तो नहीं होता पाकिस्तान का जन्म: उद्धव ठाकरे

मुंबई: शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) का कहना है कि अगर वीर सावरकर इस देश के प्रधानमंत्री होते तो पाकिस्तान का जन्म भी नहीं होता. उन्होंने वीर सावरकर के लिए देश के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न की भी मांग की और कहा कि हमारी सरकार हिंदुत्व की सरकार है.

ठाकरे ने एक आत्मकथा ‘सावरकर: इकोज फ्रॉम अ फॉरगाटेन पास्ट’ के विमोचन के मौके पर यह बात कही. उन्होंने कहा कि सावरकर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए. हम गांधी और नेहरू द्वारा किए गए काम से इनकार नहीं करते हैं, लेकिन देश ने दो से अधिक परिवारों को राजनीतिक परिदृश्य पर अवतरित होते हुए देखा.’

Shiv Sena Chief Uddhav Thackeray in Mumbai: If Veer Savarkar would have been the Prime Minister of this country then Pakistan would not have even born. Our government is Hindutva govt & today also I demand Bharat Ratna for Veer Savarkar. pic.twitter.com/sRkfnt58IH

