/फडणवीस को PM की रेस से बाहर रखने की कोशिश... बागी सांसदों पर बोले उद्धव, मजाकिया अंदाज में CM ने किया पलटवार

Devendra Fadnavis: महाराष्ट्र की सियासत में अक्सर उथल-पुथल देखी जाती है. बीते दिन दिन उद्धव गुट के 6 बागी सांसदों ने उनका साथ छोड़ दिया. पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने शिंदे गुट का दामन थाम लिया. मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों के बीच उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि यह सिर्फ पार्टी तोड़ने की कोशिश नहीं, बल्कि "ऑपरेशन देवेंद्र" है. शिवसेना की बगावत फडणवीस को PM की रेस से बाहर रखने की कोशिश है. इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा जानते हैं.
शिवसेना में उद्धव ठाकरे के गुट में चल रही बगावत के बीच उद्धव ठाकरे ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि उनके गुट के MPs का दलबदल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को कंट्रोल में रखने के लिए किया गया था. MPs को तब ले जाया गया जब चुनाव नहीं थे. वे BJP में क्यों नहीं आए? मुझे शक है कि यह असल में 'ऑपरेशन देवेंद्र' है. केंद्रीय मंत्री और BJP के सीनियर नेता अमित शाह ने शायद इसे फडणवीस को एक खास लेवल पर बनाए रखने के लिए किया होगा ताकि वह (भविष्य में) प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल न हों.
इसके अलावा कहा कि जैसे एमपी के एक सीएम को साइडलाइन कर दिया गया, जबकि BJP सिर्फ उनकी वजह से मध्य प्रदेश में जीती थी, वैसे ही फडणवीस भी साइडलाइन होने की राह पर हैं. जो भी PM कैंडिडेट बनने लायक मजबूत हो जाता है, उसे BJP साइडलाइन कर देती है.
उनकी बातों बातों पर रिएक्ट करते हुए, फडणवीस ने मजाक में कहा कि मैं एक इंसान हूं, मेरे पास पंख नहीं हैं, तो उन्हें कौन काट सकता है? मेरे पास महाराष्ट्र के 14 करोड़ लोगों और मेरे सीनियर नेताओं का आशीर्वाद है, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है.
उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस ने पिछले हफ्ते मुंबई से नागपुर के लिए एक ही फ्लाइट शेयर की थी, जिसका एक वीडियो वायरल हुआ था. शनिवार को सेंट्रल महाराष्ट्र के हिंगोली में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग में अपने भाषण में इस सफर के बारे में बात करते हुए, ठाकरे ने कहा कि मुख्यमंत्री बेबस दिखे थे और उनके अंदर कोई भी आत्मविश्वास नहीं दिखा था.
देवेंद्र फडणवीस उद्धव ठाकरे की बातों पर हंसते हुए दिखे, और पूछा कि उन्होंने उन्हें फ्लाइट में कब “बेबस” देखा. मेरी आदत है. जब भी मैं फ्लाइट में चढ़ता हूं, तो अपने फोन पर डाउनलोड की हुई कोई फिल्म या OTT, या वेब सीरीज देखता हूं. मैं पूरी फ्लाइट के दौरान यही कर रहा था. तो, उन्हें मेरी बेबसी कब दिखी.