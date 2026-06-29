/फडणवीस को PM की रेस से बाहर रखने की कोशिश... बागी सांसदों पर बोले उद्धव, मजाकिया अंदाज में CM ने किया पलटवार

शिवसेना में उद्धव ठाकरे के गुट में चल रही बगावत के बीच उद्धव ठाकरे ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि उनके गुट के MPs का दलबदल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को कंट्रोल में रखने के लिए किया गया था. MPs को तब ले जाया गया जब चुनाव नहीं थे. वे BJP में क्यों नहीं आए? मुझे शक है कि यह असल में 'ऑपरेशन देवेंद्र' है. केंद्रीय मंत्री और BJP के सीनियर नेता अमित शाह ने शायद इसे फडणवीस को एक खास लेवल पर बनाए रखने के लिए किया होगा ताकि वह (भविष्य में) प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल न हों.