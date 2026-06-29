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फडणवीस को PM की रेस से बाहर रखने की कोशिश... बागी सांसदों पर बोले उद्धव, मजाकिया अंदाज में CM ने किया पलटवार

Uddhav Thackeray: उद्धव गुट के सांसदों के पाला बदलने के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा कि यह सिर्फ पार्टी तोड़ने की कोशिश नहीं, बल्कि "ऑपरेशन देवेंद्र" है. शिवसेना की बगावत फडणवीस को PM की रेस से बाहर रखने की कोशिश है.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 29, 2026, 12:07 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 12:07 PM IST
फडणवीस को PM की रेस से बाहर रखने की कोशिश... बागी सांसदों पर बोले उद्धव, मजाकिया अंदाज में CM ने किया पलटवार
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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