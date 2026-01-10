Advertisement
trendingNow13069325
Hindi Newsदेशवो करें तो प्रेम, हम करें तो लव जिहाद...उद्धव का BJP पर तीखा तंज, निकाय चुनाव से पहले हिंदुत्व पर कही ये बात

वो करें तो प्रेम, हम करें तो लव जिहाद...उद्धव का BJP पर तीखा तंज, निकाय चुनाव से पहले 'हिंदुत्व' पर कही ये बात

Uddhav Thackeray: महाराष्ट्र की सियासत में पक्ष-विपक्ष अक्सर एक दूसरे पर हमलावर रहते हैं. अब  उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि जब BJP कुछ करती है, तो वह अमर प्रेम होता है और जब हम करते हैं, तो वह लव जिहाद होता है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Jan 10, 2026, 06:55 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वो करें तो प्रेम, हम करें तो लव जिहाद...उद्धव का BJP पर तीखा तंज, निकाय चुनाव से पहले 'हिंदुत्व' पर कही ये बात

Maharashtra News: महाराष्ट्र की सियासत में अक्सर हलचल मची रहती है. पक्ष-विपक्ष एक दूसरे पर निशाना साधते रहते हैं. इसी बीच उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है.  INDIA ब्लॉक और MVA के भविष्य पर बोलते हुए कहा कि निश्चित रूप से कन्फ्यूजन की स्थिति है. लेकिन धीरे-धीरे, यह कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा इसे समय देने की जरूरत है. रातों-रात कुछ नहीं होता है, इसके अलावा कहा जब BJP कुछ करती है, तो वह अमर प्रेम होता है और जब हम करते हैं, तो वह लव जिहाद होता है. 

सब ठीक हो जाएगा
महाराष्ट्र में होने वाले सिविक बॉडी इलेक्शन से पहले उद्धव ठाकरे ने द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत की, इस दौरान INDIA ब्लॉक और MVA के फ्यूचर के सवाल पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि  INDIA ब्लॉक और राज्य महा विकास अघाड़ी के अंदर कन्फ्यूजन है और कहा, मुझे उम्मीद है कि चीजें ठीक हो जाएंगी. इसके अलावा कहा कि नेशनल लेवल पर INDIA ब्लॉक और महाराष्ट्र में MVA दोनों कन्फ्यूजन की स्थिति से गुजर रहे हैं लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि समय के साथ, सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा.

नहीं बदला स्टैंड
MNS चीफ राज ठाकरे की तरह BJP के साथ सुलह की संभावना के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि भले ही राज और वह अलग हो गए थे, लेकिन उन्होंने “मराठी पहचान, हिंदुत्व और महाराष्ट्र” पर अपना स्टैंड नहीं बदला. इसलिए, एक मकसद के लिए साथ आए क्योंकि उन्हें लगा कि दूसरे लोग उनके बंटवारे का फायदा उठा रहे हैं. साथ ही कहा कि उन्होंने कहा, राज और मैं अलग हो गए थे, लेकिन मराठी पहचान, हिंदुत्व और महाराष्ट्र को हम दोनों ने कभी नहीं छोड़ा. हम अलग-अलग काम कर रहे थे. अगर हमारे बंटने से BJP को फायदा होता है और वे अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने एक होने का फैसला किया, हम एक मकसद के लिए फिर से साथ आए.

Add Zee News as a Preferred Source

वो करें तो प्रेम और...
आगे कहा कि हम हिंदुत्व के लिए BJP के साथ थे लेकिन आज, मुझे BJP का हिंदुत्व का वर्जन या फ्रेमवर्क समझ नहीं आता. उन्होंने महाराष्ट्र में गोहत्या पर बैन लगा दिया है, लेकिन गोवा या नॉर्थ-ईस्ट में नहीं. वे हिंदू-मुस्लिम में फूट डालते हैं. अगर मैं कांग्रेस में शामिल होता हूं, तो मुझसे कहा जाता है कि मैंने हिंदुत्व छोड़ दिया है, लेकिन जब वे यह सब करते हैं, तो क्या यह ठीक है? जब BJP कुछ करती है, तो वह अमर प्रेम होता है और जब हम करते हैं, तो वह लव जिहाद होता है, वे आजादी की लड़ाई या संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन का हिस्सा नहीं थे. वे सिर्फ झगड़े कराते हैं. वे खतरनाक हैं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

uddhav thackeray

Trending news

मॉर्डन सुविधाएं वाली सोसायटी भी सुरक्षित नहीं? आंखे खोल देने वाले अपराध का विश्लेषण
DNA
मॉर्डन सुविधाएं वाली सोसायटी भी सुरक्षित नहीं? आंखे खोल देने वाले अपराध का विश्लेषण
दिल्ली हिंसा को मजहबी रंग दे रहा PAK इस मजहबी प्रोपेगेंडे में कौन कर रहा मदद?
DNA
दिल्ली हिंसा को मजहबी रंग दे रहा PAK इस मजहबी प्रोपेगेंडे में कौन कर रहा मदद?
'हिजाब पहने महिला बनेगी भारत की PM...,' महाराष्ट्र में चुनाव से पहले ओवैसी का बयान
Maharashtra Election
'हिजाब पहने महिला बनेगी भारत की PM...,' महाराष्ट्र में चुनाव से पहले ओवैसी का बयान
'मोदी ने कॉल नहीं किया...' US के झूठ पर भारत का पलटवार, बोला - 8 बार कर चुके हैं बात
India US News in Hindi
'मोदी ने कॉल नहीं किया...' US के झूठ पर भारत का पलटवार, बोला - 8 बार कर चुके हैं बात
सोमनाथ के नवनिर्माण में पोरबंदर से आया था पहला दान, स्वाभिमान पर्व की अनसुनी कहानी
Somnath
सोमनाथ के नवनिर्माण में पोरबंदर से आया था पहला दान, स्वाभिमान पर्व की अनसुनी कहानी
जंग हुई तो अब नहीं बचेंगे चीन-PAK के ठिकाने! भारत ने दिखाई अपनी 'हाइपरसोनिक' ताकत
Hypersonic Scramjet Engine
जंग हुई तो अब नहीं बचेंगे चीन-PAK के ठिकाने! भारत ने दिखाई अपनी 'हाइपरसोनिक' ताकत
'मेरे पास पेन ड्राइव, सबूत खोल दिए तो...' ED छापे के बाद ममता बनर्जी ने क्या दी धमकी
west bengal news in hindi
'मेरे पास पेन ड्राइव, सबूत खोल दिए तो...' ED छापे के बाद ममता बनर्जी ने क्या दी धमकी
बाज नहीं आ रहा चीन, इस भारतीय जमीन पर की घुसपैठ; विदेश मंत्रालय ने लताड़ा
Shaksgam Valley
बाज नहीं आ रहा चीन, इस भारतीय जमीन पर की घुसपैठ; विदेश मंत्रालय ने लताड़ा
उत्तर भारत पर मौसम का कहर! कोहरा और कोल्ड वेव मिलकर मचाएंगे तबाही, IMD का बड़ा अलर्ट
weather update
उत्तर भारत पर मौसम का कहर! कोहरा और कोल्ड वेव मिलकर मचाएंगे तबाही, IMD का बड़ा अलर्ट
वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज बंद होने पर घमासान, उमर अबदुल्ला पर भड़कीं महबूबा मुफ्ती
Jammu Kashmir
वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज बंद होने पर घमासान, उमर अबदुल्ला पर भड़कीं महबूबा मुफ्ती