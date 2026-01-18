Advertisement
trendingNow13077985
Hindi NewsदेशBJP से डरते हैं शिंदे...पार्षदों को होटल भेजने पर भड़के उद्धव, क्यों कहा- मुंबई को गिरवी रखना चाहती है भाजपा?

BJP से डरते हैं शिंदे...पार्षदों को होटल भेजने पर भड़के उद्धव, क्यों कहा- मुंबई को गिरवी रखना चाहती है भाजपा?

Uddhav Thackeray: मुंबई के निकाय चुनाव में बीजेपी ने जिस तरह से प्रदर्शन किया उसने हर किसी को हैरान कर दिया है. बीजेपी ने करीब 89 सीटों पर जीत हासिल की है. अब अगले मेयर को लेकर चर्चा होने लगी है. इसी बीच उद्धव ठाकरे ने शिंदे पर तंज कसा है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Jan 18, 2026, 06:45 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

BJP से डरते हैं शिंदे...पार्षदों को होटल भेजने पर भड़के उद्धव, क्यों कहा- मुंबई को गिरवी रखना चाहती है भाजपा?

Eknath Shinde: महाराष्ट्र की सियासत में शिवसेना के दोनों गुटों में तकरार देखने को मिलती है. निकाय चुनाव के नतीजों के बाद से सियासी हलचल तेज हो गई है. इसी बीच प्रदेश के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे अपने पार्षदों को होटल भेज दिया है. जिसे लेकर उद्धव ठाकरे ने उनपर तंज कसा है. उद्धव ने कहा कि शिंदे BJP से डरते हैं शिंदे गुट से चुने गए कई कॉर्पोरेटर्स शिवसेना (UBT) से आए कॉर्पोरेटर्स थे और BJP मेयर का पद पाने के लिए उन्हें पार्टी में शामिल करवा सकती है.

वफादारी नहीं खरीद सकती
उद्धव ने विरोध में कहा कि BJP भले ही दावा कर रही हो कि शिवसेना कागजों पर खत्म हो गई है, लेकिन वह जमीन पर शिवसेना को खत्म नहीं कर सकती, और सभी तरीके अपनाने के बाद भी वफादारी नहीं खरीद सकती. अपने घर मातोश्री में नए चुने गए कॉर्पोरेटर्स से बात करते हुए  कहा, "BJP मुंबई को गिरवी रखना चाहती है, उसने धोखे से चुनाव जीता है और मराठी मानुष इस पाप को माफ नहीं करेगा.

फिर कर सकते हैं दलबदल
शिवसेना (UBT) का मेयर चुनना हमारा सपना है, भगवान ने चाहा तो ऐसा होगा. जो लोग एक बार दलबदल कर चुके हैं, वे फिर से दलबदल कर सकते हैं. इस बात की संभावना है कि हर कोई हर किसी के संपर्क में है शिंदे गुट के कई कॉर्पोरेटर्स जो चुने गए हैं, वे हमारे दलबदलू कॉर्पोरेटर्स हैं/ BJP उन्हें मेयर पद के लिए दलबदल करवा सकती है. इसके अलावा, हमारी हार अच्छी है, उनकी जीत खराब है मैं उन्हें एनाकोंडा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि BJP की सोच इस्तेमाल करो और फेंक दो वाली है.

Add Zee News as a Preferred Source

वे सिस्टम का गलत करते हैं इस्तेमाल
वे (BJP) उन लोगों को भी खत्म करने जा रहे हैं जिन्हें साथ लिया गया था. उद्धव ने कहा, "BJP कागज पर तो एक पार्टी है, लेकिन जमीन पर नहीं, वरना उन्हें सिस्टम का गलत इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, उन्हें नेताओं को तोड़ना नहीं पड़ता. मुझे लगा था कि मुंबईकर मुझे बहुत आशीर्वाद देंगे. फिर भी, उन्होंने जो दिया है, बहुत दिया है. पार्टी के सिंबल और नाम पर फैसला जनवरी में सुप्रीम कोर्ट में आने की उम्मीद है. अगर यह संविधान के हिसाब से होता है और उनका (शिंदे सेना का) नाम और सिंबल खत्म हो जाता है, तो उनका वजूद खत्म हो जाएगा. (ANI)

ये भी पढ़ें: पुणे में पवारों की एकता के बीच खिला कमल, चाचा-भतीजा बुरी तरह फेल; अब आगे क्या होगा भविष्य?

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

uddhav thackeray

Trending news

पार्षदों को होटल भेजने पर भड़के उद्धव,क्यों कहा- मुंबई को गिरवी रखना चाहती है भाजपा
uddhav thackeray
पार्षदों को होटल भेजने पर भड़के उद्धव,क्यों कहा- मुंबई को गिरवी रखना चाहती है भाजपा
बेलडांगा हिंसा पर सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को घेरा, राज्यपाल से मांगी मदद
bjp west bengal news
बेलडांगा हिंसा पर सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को घेरा, राज्यपाल से मांगी मदद
DNA: महिला पत्रकार को बचाने की बजाय बंगाल पुलिस ने क्यों खड़े किए हाथ?
DNA Analysis
DNA: महिला पत्रकार को बचाने की बजाय बंगाल पुलिस ने क्यों खड़े किए हाथ?
विपक्ष के दुष्प्रचार पर बुलडोजर चल गया! मणिकर्णिका पर योगी की 'पिक्चर' का DNA टेस्ट
DNA
विपक्ष के दुष्प्रचार पर बुलडोजर चल गया! मणिकर्णिका पर योगी की 'पिक्चर' का DNA टेस्ट
अगर मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाना ‘हराम’ है, तो कुंभ में एंट्री कैसे जायज?
DNA
अगर मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाना ‘हराम’ है, तो कुंभ में एंट्री कैसे जायज?
जहां 3 सुपरस्टार खान, वो सांप्रदायिक कैसे हो गया? ए आर रहमान के बयान के मायने समझिए
A R Rahman
जहां 3 सुपरस्टार खान, वो सांप्रदायिक कैसे हो गया? ए आर रहमान के बयान के मायने समझिए
DNA: मालेगांव मॉडल से कैसे बढ़ी सियासी बेचैनी? धर्म की राजनीति का विश्लेषण
DNA Analysis
DNA: मालेगांव मॉडल से कैसे बढ़ी सियासी बेचैनी? धर्म की राजनीति का विश्लेषण
जहां रुका था विकास, वहीं से शुरुआत! सिंगूर में पीएम मोदी की जनसभा के मायने समझिए
west bengal news in hindi
जहां रुका था विकास, वहीं से शुरुआत! सिंगूर में पीएम मोदी की जनसभा के मायने समझिए
Republic Day पर कहीं मौसम न बन जाए 'विलेन'? मैदान से पहाड़ों तक IMD का बड़ा अलर्ट
weather update
Republic Day पर कहीं मौसम न बन जाए 'विलेन'? मैदान से पहाड़ों तक IMD का बड़ा अलर्ट
BMC चुनाव में हार के साइड इफेक्ट, किसी ने मांगा इस्तीफा; कहीं कारण बताओ नोटिस जारी
BMC Election 2026
BMC चुनाव में हार के साइड इफेक्ट, किसी ने मांगा इस्तीफा; कहीं कारण बताओ नोटिस जारी