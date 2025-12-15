Udhampur Terrorists encounter: उधमपुर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू

Udhampur Terrorists encounter Update: उधमपुर में आतंकियों और भारतीय सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है. जहां भारतीय सेना ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के ग्रुप को घेर लिया है. जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में भारत के खिलाफ नापाक इरादे रखने वाला आतंकी संगठन भारतीय सुरक्षा बलों की रडार पर है. फिलहाल सुरक्षा पूरे इलाके को घेरकर सर्च अभियान में जुटे हैं.

SOG और CRPF मुस्तैद

जम्मू कश्मीर पुलिस से मिले इनपुट के आधार पर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और सीआरपीएफ के जवानों ने उधमपुर के मजालता इलाके में मोर्चा संभाल लिया है. सुरक्षा बल जल्द से जल्द सर्च अभियान को पूरा कर आतंकियों को खत्म करने की कोशिश में जुटे हुए हैं.