पीर पंजाल नहीं अब T-49 होगी देश की सबसे लंबी रेलवे टनल, रेलवे ने पूरा किया काम; देखिए तस्वीर

नई दिल्ली: उत्तर रेलवे (Northern Railway) ने देश की सबसे लंबी टनल उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक परियोजना (USBRL) की खुदाई का काम पूरा कर लिया है. रेलमंत्री अश्विनी कुमार ने सोमवार को ट्वीट कर जानकारी दी कि इस प्रोजेक्ट में बनी 12.758 Km लंबी रेल टनल देश में परिवहन के किसी भी माध्यम की तुलना में सर्वाधिक लंबी सुरंग है.

अश्विनी कुमार ने आगे बताया कि कटरा-बनिहाल सेक्शन पर सुंबर और अर्पिचला स्टेशन के बीच टनल T49 के ब्रेक-थ्रू को क्रियान्वित करके एक प्रमुख मील का पत्थर हासिल किया गया है. उन्होंने टनल खुदाई का काम पूरा करने वाली टीम और वहां की तस्वीरों को भी साझा किया. आपको बता दें कि उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक परियोजना की 272 किलोमीटर लंबाई में से 161 किलोमीटर पहले ही चालू और चालू हो चुकी है.

कटरा बनिहाल के बीच 111 किमी के बीच के खंड का कार्य तीव्र गति से प्रगति पर है. कटरा-बनिहाल खंड निचले हिमालय के पहाड़ी इलाकों से होकर गुजर रहा है, जिसमें भूविज्ञान एक बड़ी चुनौती है. इसमें कई बड़े पुल और बहुत लंबी सुरंगें हैं, जो विभिन्न चरणों में निर्माणाधीन हैं. गौरतलब है कि सुरंग की लाइन और लेयर को ब्रेक-थ्रू में सटीक रूप से प्राप्त किया जाता है. टी-49 सुरंग 12.758 किमी लंबी लंबाई की एक सुरंग है और यह बनिहाल-काजीगुंड खंड पर यूएसबीआरएल द्वारा निर्मित 11.2 किमी लंबाई की पीर पंजाल सुरंग को पीछे छोड़ते हुए भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग होने जा रही है.

Banihal, J&K | The main tunnel of T-49, the longest tunnel of Indian Railways, b/w Sumber &Arpinchala station of Katra-Banihal section of Udhampur- Srinagar-Baramulla Rail Link project has been connected successfully on Tuesday: Northern Railways

