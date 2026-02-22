'चाहे पीएम मोदी के पिताजी ही क्यों न आ जाएं...', तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन के बिगड़े बोल

Tamil Nadu Elections 2026: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले दक्षिण भारत के सबसे बड़े राज्य के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन (Udhayanidhi Stalin) ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है. इस बार उदयनिधि स्टालिन ने सीधे पीएम मोदी पर निशाना साधा है.
Trending Photos
Udhayanidhi Stalin: तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने पीएम मोदी के खिलाफ विवादित बयान दिया है. स्टालिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब टीवी पर आते हैं, लोग डर जाते हैं. तमिलनाडु के डिप्टी चीफ मिनिस्टर उदयनिधि स्टालिन ने BJP-AIADMK गठबंधन पर हमलावर होते हुए कहा कि डीएमके, किसी ने नहीं डरती, भले ही PM मोदी के पिताजी आ जाएं. डरने वाले डरते होंगे, हम पीएम मोदी से कभी नहीं डरेंगे.'
कोयंबटूर में DMK की यूथ विंग की रैली को संबोधित करते हुए उदयनिधि ने ये भी कहा, 'जब मोदी टेलीविजन पर आते हैं, तो लोग डर जाते हैं कि वो क्या अनाउंस करने वाले हैं. मोदी के नोटबंदी और कोरोना (लॉकडाउन) अनाउंसमेंट ने लोगों को डरा दिया. लेकिन अगर एमके स्टालिन टीवी पर आते हैं, तो लोग नई स्कीम की घोषणाओं से खुश होते हैं. हम लोग तमिलनाडु की भलाई के लिए अपनी लड़ाई नहीं छोड़ेंगे. हम PM मोदी से नहीं डरेंगे, भले ही PM मोदी के पिताजी आ जाएं'.
एमके स्टालिन ने कहा, आगामी चुनाव तमिलनाडु और दिल्ली के बीच मुकाबला है. स्टालिन ने AIADMK के जनरल सेक्रेटरी और तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता ए के पलानीस्वामी पर यूनियन बजट 2026-27 की तारीफ करने के लिए भी हमला बोला.
केंद्र सरकार पर हमलावर होते हुए उप मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा, 'जब हमने कोयंबटूर और मदुरै मेट्रो के लिए फंड अलॉट करने के लिए कहा, तो फंड रिलीज नहीं किया गया. इससे साफ होता है कि चुनानी लड़ाई तमिलनाडु और दिल्ली के बीच है.'
आपको बताते चलें कि तमिलनाडु की 234 सदस्यों वाली विधानसभा में एमके स्टालिन की लीडरशिप वाली डीएमके अपना किला बचाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी और एआईएडीएमके गठबंधन के खिलाफ 'द्रविड़ियन मॉडल 2.0' प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है.
अभिनेता से नेता बने विजय की नई राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) की एंट्री से तमिलनाडु का चुनावी मुकाबला इस बार त्रिकोणीय होने की उम्मीद है.
साल 2021 के विधानसभा चुनावों में DMK ने 133 सीटें जीती थीं. कांग्रेस ने 18, PMK ने 5, VCK ने 4 और निर्दलीय उम्मीदवारों समेत अन्य ने 8 सीटें जीती थीं. DMK की अगुवाई वाले सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस में कांग्रेस भी शामिल थी, उसने 159 सीटें जीती थीं. एनडीए ने 75 सीटें जीती थीं. उस चुनाव में एआईएडीएमके 66 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी.
(इनपुट: ANI)
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.