/तमिलनाडु के पूर्व डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन गिरफ्तार, एक्ट्रेस तृषा के खिलाफ की थी अभद्र टिप्पणी

Udhayanidhi Stalin arrested: तमिलनाडु में कावेरी जल विवाद को लेकर आयोजित एक विरोध सभा में पूर्व डिप्टी सीएम और वर्तमान में नेता विपक्ष उदयनिधि स्टालिन के दिए गए एक बयान को लेकर हुई शिकायत के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है. आरोप है कि उन्होंने एक्ट्रेस तृषा को लेकर एक अभद्र टिप्पणी की थी. डबल मीनिंग यानी दोहरे अर्थ वाली इस टिप्पणी के बाद टीवीके के साथ बीजेपी के नेताओं ने भी इसे घटिया टिप्पणी करार देते हुए, उदनिधि स्टालिन की मानसिकता पर सवाल उठाए थे.
उदयनिधि स्टालिन ने कावेरी जल विवाद को लेकर हो रहे प्रोटेस्ट के दौरान भीड़ को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री विजय पर निशाना साधा और जो कुछ कह दिया उसे डबल मीनिंग यानी दुअर्थी संवाद मानकर फौरन घेर लिया गया.
तमिलनाडु पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक उदयनिधि के खिलाफ 6 धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है. डीएमके समर्थकों का कहना है कि पुलिस ने सरकार के दबाव में ये एक्शन लिया है. उनके नेता की बातों का गलत मतलब निकाला गया. पुलिस जब उदयनिधि को उनके घर से हिरासत में ले जा रही थी तब उन्होंने कहा कि पुलिस की यह कार्रवाई बदले की कार्रवाई है.
चेन्नई पुलिस ने उदयनिधि को ले जाते समय हंगामा कर रहे डीएमके कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में ले लिया. पुलिस के अतिरिक्त कमिश्नर नरेंद्रन नायर ने पुष्टि की है कि मुख्यमंत्री विजय के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है. पुलिस ने बताया कि वो उदयनिधि को पूछताछ करने के लिए ले जा रहे हैं.
#WATCH | Tamil Nadu | DMK leader and LoP Udhayanidhi Stalin detained by Police from his Chennai residence, following an FIR against him over his alleged defamatory remarks against CM Vijay pic.twitter.com/d1evXEG2By
— ANI (@ANI) August 4, 2026
चेन्नई से आई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उदयनिधि स्टालिन ने अग्रिम जमानत के लिए मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया है. बेल के इस मामले पर आज मंगलवार की दोपहर मद्रास हाई कोर्ट में सुनवाई होगी.
तमिलनाडु की राजनीति से बड़ी खबर, हिरासत में पूर्व डिप्टी सीएम उदयनिधि, एक्ट्रेस तृषा पर की थी अभद्र टिप्पणी#Tamilnadu #TrishaKrishnan #UdhayanidhiStalin @arzoosai @A_suryavanshi_ pic.twitter.com/JjuWu5DH8N
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कावेरी जल विवाद मुद्दे पर भाषण देते हुए स्टालिन सीएम विजय को घेरने की कोशिश कर रहे थे. इस दौरान तृषा-तृषा के नारे लगे तो वो पहले मुस्कुराए फिर मुंह खोले तो जो कहा उसे सीधे तृषा की ओर किया गया इशारा माना गया. आपको बता दें कि तृषा विजय की को-स्टार और करीबी दोस्त हैं. सोशल मीडिया पर तो तमाम लोग दोनों के बीच रोमांटिक रिश्ते होने की बात करते हैं.
टीवीके नेता अर्जुन ने उधयनिधि को अश्लील बताते हुए महिलाओं का अपमान करने वाला नेता बताया. उदयनिधि के भाषण को अश्लील और द्विअर्थी बताते हुए अर्जुन ने उदयनिधि स्टालिन अपनी अश्लील भाषा और डबल मीनिंग वाले भाषणों से अन्नादुरई के आंदोलन और उनकी प्रतिष्ठा दोनों को मटियामेट करने पर तुले हैं.
#WATCH | Tamil Nadu | TVK supporters and workers protest against DMK leader and LoP Udhayanidhi Stalin in Coimbatore
He has been detained by police in Chennai following an FIR against him over his alleged defamatory remarks against CM Vijay pic.twitter.com/BNqgTuiqaZ
— ANI (@ANI) August 4, 2026
बीजेपी नेताओं ने भी इस मामले में उदयनिधि स्टालिन को जमकर आड़े हाथों लिया. बीजेपी नेताओं ने एक सुर में उदयनिधि को जेल भेजने की मांग कर डाली. एक नेता ने कहा कि क्या उनके घर में मां-बहन और बेटी नहीं हैं.
विनोज पी सेल्वन ने भी इस टिप्पणी के लिए डीएमके नेता की आलोचना की. उन्होंने कहा, 'अगर वह इस तरह से बात न करते और लगातार खुद को कलाकार का पोता बताते, तो हैरानी होती. खुद एक पूर्व अभिनेता होने के बावजूद साथी कलाकारों के प्रति इस तरह की अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना बेहद चौंकाने वाला है.'
बीजेपी प्रवक्ता एन तिरुपति ने नाराजगी जताते हुए कहा उदयनिधि को बात करने की तमीज नहीं है. उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए. मुख्यमंत्री विजय और तृषा के बारे में उदयनिधि का डबल मीनिंग भाषण घिनौना, अश्लील, भद्दा और शर्मनाक है. कोई बदमाश जिसकी मां, पत्नी और बेटी हो, वो भी इतनी भद्दी और घटियां बात नहीं करेगा. ये शर्मनाक है कि एमके स्टालिन ऐसी हरकतों पर ध्यान नहीं दे रहे, खुद को द्रविड़ियन मॉडल कहने वाले ये बुरे लोग सार्वजनिक रूप से ऐसी बातें करते हैं. इन लोगों ने अन्नादुराई के आदर्शों का अपमान करते हुए ठेस पहुंचाई है.