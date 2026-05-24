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कांग्रेस ने घोंपा DMK के पीठ में छुरा...TVK का साथ देने पर बरसे स्टालिन, कही ये बातें

Tamil Nadu News: तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस ने टीवीके को अपना समर्थन दे दिया था. जिसे लेकर डीएमके ने कांग्रेस पर निशाना साधा है, उन्होंने कहा कि DMK को कांग्रेस पर फिर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: May 24, 2026, 12:32 PM IST
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कांग्रेस ने घोंपा DMK के पीठ में छुरा...TVK का साथ देने पर बरसे स्टालिन, कही ये बातें

DMK Congress: तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव के कांग्रेस ने TVK को अपना समर्थन दे दिया. कांग्रेस विधायकों के साथ देने की वजह से ही तमिलनाडु में टीवीके की सरकार बनी और कांग्रेस के दो विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली. इसके बाद DMK लीडर और यूथ विंग के सेक्रेटरी उदयनिधि स्टालिन ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि DMK को कांग्रेस पर फिर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए. इसके अलावा क्या कुछ कहा जानते हैं. 

बहुत जल्द सिखाएंगे सबक

आगे बोलते हुए उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि कांग्रेस के ज्यादातर विधायक DMK और एमके स्टालिन की लोकप्रियता की वजह से जीते थे. जनता ने कांग्रेस को नहीं बल्कि स्टालिन को सीएम बनाने के लिए वोट किया था लेकिन कांग्रेस ये एहसान पूरी तरह से भूल गई है.  कांग्रेस में शालीनता की भी काफी ज्यादा कमी है. इसके अलावा कहा कि हमें उन्हें कभी अपने पास नहीं आने देना चाहिए. तमिलनाडु के लोग उन्हें बहुत जल्द एक अच्छा सबक सिखाएंगे.

डीएमके के पीठ में घोंपा छुरा

उदयनिधि स्टालिन ने आगे कहा मुझे लगा था कि (प्रधानमंत्री) मोदी और अमित शाह पूरे भारत में BJP की जीत की वजह हैं. लेकिन अब यह साफ है कि भारत में BJP की बढ़त की वजह कांग्रेस है. हमारे नेता, एमके स्टालिन ने पिछले संसद और विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को अपने कंधों पर उठाया था. हालांकि, कांग्रेस ने डीएमके का साथ नहीं दिया. उसने डीएमके के पीठ में छुरा घोंपा और उसे जोंक बताया. 

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अन्य पार्टियों की भी आलोचना की

DMK अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने दोहराया कि TVK सरकार अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा नहीं करेगी. उनके पास 13 और 107, यानी 120 MLAs का सपोर्ट है. उन्होंने CPI, CPI(M), VCK, और IUML जैसी पार्टियों की भी आलोचना की कि उन्होंने शुरू में सरकार को बाहर से सपोर्ट दिया था, लेकिन बाद में कैबिनेट में शामिल हो गईं. बता दें कि कांग्रेस डीएमके के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी.

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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