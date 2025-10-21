Advertisement
trendingNow12970455
Hindi Newsदेश

'सवाल करें तो हम हिंदू विरोधी, कमियां सिर्फ इंडिया गठबंधन में...' कांग्रेस नेता ने बीजेपी पर साधा निशाना

Bihar Elections: कांग्रेस नेता उदित राज ने दावा किया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक गठबंधन मजबूत है और उनके गठबंधन में किसी तरह की कोई कमी नहीं है. उन्होंने मीडिया पर आरोप लगाया कि वे केवल इंडिया गठबंधन में ही कमियां निकालते हैं.

 

Edited By:  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 21, 2025, 10:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Bihar Elections: कांग्रेस नेता उदित राज ने दावा किया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक गठबंधन मजबूत है और हमारे गठबंधन में किसी तरह से कोई कमी नहीं है. उन्होंने कहा कि मीडिया को सिर्फ हमारे गठबंधन में ही कमी क्यों दिखाई देती है. उन्होंने कहा कि मीडिया को केवल इंडिया गठबंधन में ही कमियां नजर आती हैं, जबकि एनडीए में मतभेद उससे कहीं अधिक हैं. उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की बातें हमेशा उछाली जाती हैं, लेकिन एनडीए की कमियां नजर नहीं आतीं. एक सप्ताह बाद जब चुनाव प्रचार तेज होगा तो तस्वीर साफ हो जाएगी.

उदित राज ने उठाया बेरोजगारी का मुद्दा

उदित राज ने दीपोत्सव को लेकर अपने एक पोस्ट का जिक्र करते हुए कहा कि भारत कई क्षेत्रों में विश्व रिकॉर्ड बना रहा है, लेकिन क्या हमारे देश में बेरोजगारी नहीं है? उन्होंने सरकार से सवाल किया कि बेरोजगारी जैसे गंभीर मुद्दे पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं. हरियाणा में आईपीएस अधिकारी वाई. पूरन कुमार की खुदकुशी के मामले में उदित राज ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी को पत्र लिखा है. उन्होंने कहा कि 9 बिंदुओं का पत्र बहुत गंभीर है. अगर इनका जवाब नहीं मिला, तो यह साफ है कि हरियाणा में गुंडाराज चल रहा है, न कि नायब सिंह सैनी का राज. हरियाणा में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है. इन बिंदुओं की जांच होनी चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर उदित राज ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि प्रदूषण को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है. दीपावली के समय अचानक प्रदूषण का स्तर बढ़ गया। रातभर पटाखे चलाए गए. अगर हम सवाल उठाते हैं, तो हमें हिंदू विरोधी बता दिया जाता है. यदि हम जान की रक्षा और स्वच्छ वातावरण की बात करते हैं तो परंपरा विरोधी करार दे दिया जाता है. उन्होंने कहा कि शिक्षित और संपन्न लोग लाखों रुपये के पटाखे खरीदकर लाते हैं. क्या इसे शिक्षित समाज कहा जाएगा? एक सभ्य समाज की अपनी जिम्मेदारी होती है. स्वास्थ्य से बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती. हमें परंपराओं का सम्मान करते हुए भी स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए.

एजेंसी इनपुट के साथ...

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

Bihar elections

Trending news

21 अक्टूबर नहीं होता, तो 15 अगस्त भी नहीं होता.. नेताजी के पोते ने क्यों कही ये बात?
Subhash chandra bose
21 अक्टूबर नहीं होता, तो 15 अगस्त भी नहीं होता.. नेताजी के पोते ने क्यों कही ये बात?
कश्मीरी पंडितों ने सूर्य मंदिर में मनाई दिवाली, जानिए क्यों खास है मार्तंड मंदिर ?
Jammu and Kashmir
कश्मीरी पंडितों ने सूर्य मंदिर में मनाई दिवाली, जानिए क्यों खास है मार्तंड मंदिर ?
'जाकर जयशंकर से पूछिए...', रूसी तेल और ट्रंप की धमकी पर बोले कांग्रेस नेता
Manishankar aiyer
'जाकर जयशंकर से पूछिए...', रूसी तेल और ट्रंप की धमकी पर बोले कांग्रेस नेता
CM मान ने DIG भुल्लर को किया निलंबित, दोहराई भ्रष्टाचार के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' नीति
DIG HS Bhullar
CM मान ने DIG भुल्लर को किया निलंबित, दोहराई भ्रष्टाचार के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' नीति
अधर में लटका कर्नाटक का 'विकास' तो CM सिद्धारमैया हुए केंद्र सरकार से नाराज
karnatka CM
अधर में लटका कर्नाटक का 'विकास' तो CM सिद्धारमैया हुए केंद्र सरकार से नाराज
भारत में छिपी है 'आग'! क्या आप जानते हैं देश का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी कहां है?
Active volcano in India
भारत में छिपी है 'आग'! क्या आप जानते हैं देश का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी कहां है?
'जांच की आड़ में भाविश अग्रवाल को परेशान ना करे पुलिस', कर्नाटक HC का आदेश
Ola Engineer Death
'जांच की आड़ में भाविश अग्रवाल को परेशान ना करे पुलिस', कर्नाटक HC का आदेश
दिल्ली में बड़ा हादसा, राष्ट्रपति भवन परिसर में लगी आग, दमकल विभाग ने किया काबू
Rastrapati Bhavan
दिल्ली में बड़ा हादसा, राष्ट्रपति भवन परिसर में लगी आग, दमकल विभाग ने किया काबू
सबरीमाला सोना चोरी मामले में बड़ी साजिश के सबूत, SIT को मिले जांच के आदेश
Sabrimala Temple
सबरीमाला सोना चोरी मामले में बड़ी साजिश के सबूत, SIT को मिले जांच के आदेश
बंगाल में SIR को लेकर भाजपा अलर्ट, वोटर लिस्ट में बढ़ोत्तरी पर रखी जाएगी निगरानी
Indian politics
बंगाल में SIR को लेकर भाजपा अलर्ट, वोटर लिस्ट में बढ़ोत्तरी पर रखी जाएगी निगरानी