दादी ने 75 की उम्र में पूरी की PhD, रिटायरमेंट के 15 साल बाद बनाया कीर्तिमान

Grandmother Get Doctorate After 15 Years Of Retirement: 75 साल की उम्र में PhD करने वाली दादी उन लोगों के लिए प्रेरणास्त्रोत हैं जो थोड़ी सी मुश्किल आने पर ही हार मान लेते हैं. 16 अप्रैल को दादी मां को डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा.