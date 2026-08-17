/UGC-NET पेपर में हुई गड़बड़ी के बाद NTA का बड़ा एक्शन, प्रह्लाद जोशी ने कर दी 50 अफसरों की छुट्टी

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) में हालिया विवादों और परीक्षा व्यवस्था को लेकर उठे सवालों के बाद बड़े स्तर पर बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर अब तक उठाए गए कदमों की समीक्षा की. बैठक में खास तौर पर परीक्षा प्रणाली में सुधार और उसकी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर चर्चा हुई.
शिक्षा मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, एनटीए में अब तक 50 से ज्यादा कर्मचारियों को हटाया जा चुका है. इसके साथ ही संस्था के कामकाज को ज्यादा पेशेवर बनाने के लिए नई जिम्मेदारियां और पद भी तैयार किए जा रहे हैं. एनटीए में मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी, मुख्य वित्त अधिकारी, मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी, महाप्रबंधक (परीक्षा सुरक्षा), महाप्रबंधक (अनुसंधान एवं विकास और मनोमिति) समेत 10 नए पेशेवर पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है. इन पदों पर विशेषज्ञों को शामिल करने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है.
Education Minister Shri @JoshiPralhad held a meeting with the Secretary, Department of Higher Education, DG @NTA_Exams, and other senior officials.
The Minister was apprised on the steps taken by NTA in the wake of recent issues, particularly with reference to reforming the… pic.twitter.com/D5r5jSY0q0
— Ministry of Education (@EduMinOfIndia) August 17, 2026
परीक्षा प्रणाली के तकनीकी और सुरक्षा पक्ष को मजबूत करने के लिए निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों की भी मदद ली जा रही है. साइबर सुरक्षा, मनोमिति, प्रश्नपत्र तैयार करने और दूसरे विशेष क्षेत्रों में विशेषज्ञों को एनटीए से जोड़ने की तैयारी है. सरकार का मानना है कि इन क्षेत्रों के अनुभवी विशेषज्ञों की मदद से परीक्षा प्रक्रिया में मौजूद कमियों को दूर करने और भविष्य में किसी भी तरह की गड़बड़ी की आशंका को कम करने में मदद मिलेगी.
बैठक के दौरान शिक्षा मंत्री ने परीक्षा से जुड़े सभी तय प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. उन्होंने साफ कहा कि परीक्षा व्यवस्था में किसी भी स्तर पर लापरवाही की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए. मंत्री ने एनटीए को गोपनीय संचालन व्यवस्था यानी कॉन्फिडेंशियल ऑपरेशंस की पूरी संरचना की नए सिरे से समीक्षा और बदलाव करने को कहा है. इसके तहत सुरक्षित और अलग कमरों की व्यवस्था, इंटरनेट से पूरी तरह अलग कंप्यूटर प्रणाली और परीक्षा से जुड़े उपकरणों को जमा कराने की तय प्रक्रिया को युद्धस्तर पर लागू करने के निर्देश दिए गए हैं.
एनटीए को परीक्षा से जुड़ी पूरी प्रक्रिया का विस्तृत ऑडिट कराने का भी निर्देश दिया गया है. इसमें परीक्षा की तैयारी से लेकर प्रश्नपत्रों की सुरक्षा, तकनीकी व्यवस्था और परीक्षा संचालन तक हर स्तर की जांच की जाएगी. मंत्रालय ने एनटीए से कहा है कि ऑडिट के बाद कमियों को दूर करने के लिए उठाए गए कदमों की विस्तृत रिपोर्ट भी सौंपी जाए. सरकार अब परीक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की चूक को रोकने के लिए तकनीकी सुरक्षा और प्रशासनिक निगरानी, दोनों स्तरों पर बदलाव करने की तैयारी में है.