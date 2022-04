UGC New Guidelines: एक साथ कैसे हासिल कर सकते हैं 2 डिग्री? जारी हुई गाइडलाइंस

UGC New Guidelines on Dual Course: यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC) ने बीते दिनों एक बड़ी घोषणा कर देश के छात्र वर्ग को बड़ी राहत दी है. UGC ने एक साथ दो एजुकेशनल प्रोग्राम को लागू करने के लिए देश की सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के प्रिंसिपल को लेटर लिखा है. इसके साथ ही इस नई घोषणा को लेकर गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है.

गाइडलाइंस (UGC New Guidelines on Dual Course) के मुताबिक कोई भी छात्र एक साथ दो डिग्रियां ले सकता है. जहां पहली डिग्री उसे फिजिकल माध्यम से लेनी होगी तो दूसरी डिग्री ऑनलाइन मोड से हासिल की जा सकेगी. आइए जानते हैं कि एक साथ दो डिग्री कोर्स करने पर यूजीसी के नए दिशा-निर्देश क्या हैं.

UGC की ये है नई गाइडलाइंस

- कोई भी छात्र, 2 फुलटाइम एजुकेशनल सब्जेक्ट की पढ़ाई फिजिकल मोड में कर सकता है. हालांकि एक प्रोग्राम की क्लास का वक्त दूसरे प्रोग्राम की क्लास से ओवरलैप न हो रहा हो.

- कोई स्टूडेंट दो एकेडमिक प्रोग्राम को एक साथ तभी कर सकता है, जब पहला तो फुलटाइम रेगुलर मोड में हो और दूसरा डिस्टेंस या ओपन लर्निंग के जरिए किया जा रहा हो.

- गाइडलाइंस (UGC New Guidelines on Dual Course) के मुताबिक डिग्री या डिप्लोमा प्रोग्राम, यूजीसी की ओर से जारी किए गए नियम संबंध यूनिवर्सिटीज की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की ओर से लागू कराए जाएंगे.

- एक छात्र ऑनलाइन मोड (ओडीएल) के तहत डिग्री या डिप्लोमा प्रोग्राम को केवल ऐसे संस्थान से ही कर सकता है, जो यूजीसी, सांविधिक परिषद या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो.

तुरंत प्रभाव से लागू हुई अधिसूचना

- ये गाइडलाइंस यूजीसी की ओर से जारी अधिसूचना की तारीख से ही प्रभावी होगी. हालांकि जिन छात्रों ने यूजीसी की इस अधिसूचना से पहले एक साथ दो डिग्री प्रोग्राम किए थे, गाइडलाइंस में उन छात्रों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है.

- इसके साथ ही ये गाइडलाइंस (UGC New Guidelines on Dual Course) उन्हीं छात्रों पर लागू होती है, जो एकेडमिक प्रोग्राम में पढ़ाई कर रहे हैं. यह गाइडलाइंस पीएचडी प्रोग्राम्स पर लागू नहीं होगी.

'स्टूडेंट्स में कई स्किल डेवलप होंगी'

बताते चलें कि यूजीसी अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार (Professor M Jagdish Kumar) ने बीते दिन एक साथ दो डिग्री कोर्स करने के प्रावधान की घोषणा की थी. जिसके बाद बुधवार को यूजीसी ने इस संबंध में नई गाइडलाइंस जारी कर दी. यूजीसी अध्यक्ष के मुताबिक नई शिक्षा नीति शिक्षा को आसान बनाने की जरूरत की हिमायती है. इससे स्टूडेंट्स में कई स्किल डेवलप होंगी.

