UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, SC ने सरकार और यूजीसी को दिया नोटिस

UGC Regulation 2026: UGC के नए नियमों को लेकर तकरार छिड़ी थी. सुप्रीम कोर्ट में आज नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. .याचिका पर सुनवाई करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों रोक लगा दी है. साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और यूजीसी को नोटिस दिया है औ 19 मार्च तक जवाब मांगा है. सुनवाई के दौरान CJI ने कहा है कि नए नियमों का दुरुपयोग हो सकता है.

क्या हम उल्टी दिशा में चल रहे हैं?

CJI सूर्यकांत ने नए नियमों पर सवाल उठाते हुए कहा हमने जातिविहीन समाज की दिशा में कितना कुछ भी हासिल किया है, क्या अब हम उल्टी दिशा में चल रहे हैं? आप SC/ST स्टूडेंट्स के लिए अलग हॉस्टलों की बात कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए, आरक्षित समुदायों में भी ऐसे लोग हैं जो समृद्ध हो गए हैं, कुछ समुदाय दूसरों की तुलना में बेहतर सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं.

करना चाहिए विचार

इसके अलावा कहा कि नियमों की भाषा को स्पष्ट और संतुलित बनाने के लिए एक्सपर्ट को इस पर विचार करना चाहिए, ताकि इसका दुरुपयोग न हो सके. पहली नजर में हमें लगता है कि नियमों की भाषा अस्पष्ट है, इसका दुरुपयोग हो सकता है. नियमों की भाषा को स्पष्ट और संतुलित बनाने के लिए एक्सपर्ट को इस पर विचार करना चाहिए, ताकि इसका दुरुपयोग न हो सके. इसे लेकर केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस दिया गया है और 19 मार्च तक जवाब देना होगा.