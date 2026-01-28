UGC नियमों पर प्रधान vs प्रियंका: मौखिक आश्वासन कहां टिकेगा? प्रियंका चतुर्वेदी ने रख दी बड़ी डिमांड

Advertisement
संसद का बजट सत्र शुरू होने से पहले यूजीसी के नए नियमों का मुद्दा गरमाया हुआ है. कुछ घंटे पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सामने आकर विरोध शांत करने की कोशिश की. उन्होंने आश्वासन दिया लेकिन सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि ये कहां टिकेगा? आखिर में उन्होंने सरकार को सुनाते हुए प्रदर्शनकारियों की तरफ से एक बड़ी डिमांड रख दी. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Jan 28, 2026, 08:22 AM IST
मैं एक बात बड़ी विनम्रता से आश्वस्त करना चाहता हूं... केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यूजीसी नियमों पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच सरकार की तरफ से देश को आश्वासन दे दिया है. कैमरे के सामने उनकी इस बात से कुछ लोगों को उम्मीद थी कि मुद्दा शांत हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं है. शिवसेना (उद्धव ठाकरे) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सीधे कह दिया कि मौखिक आश्वासन लिखित कानून के आगे कहां टिक पाएंगे? 

शुरू से ही प्रियंका ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. पहले उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कानून को समावेशी बनाने की वकालत की और अब शिक्षा मंत्री के आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारियों की तरफ से एक बड़ी डिमांड रख दी. रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन के आरोपों के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सरकार की ओर से प्रदर्शनकारियों को आश्वस्त किया है कि नए नियमों का उद्देश्य न्याय सुनिश्चित करना है और किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा. fallback

मौखिक आश्वासन की वैल्यू क्या है?

प्रियंका ने कहा है कि लिखित गाइडलाइंस के सामने शिक्षा मंत्री के मौखिक आश्वासन कहां टिक पाएंगे? इन मौखिक आश्वासन की वैल्यू क्या है? उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री के इस स्पष्टीकरण का कोई फायदा नहीं है. दरअसल, प्रदर्शनकारी इन नियमों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं. ऐसे में राज्यसभा सांसद ने कहा कि यूजीसी गाइडलाइंस का गलत इस्तेमाल नहीं होगा, इस बारे में ऐसे मौखिक आश्वासनों के बजाय सरकार के मंत्री के तौर पर उन्हें इसे वापस ले लेना चाहिए. 

प्रियंका ने कहा कि आपको इस नोटिफिकेशन को वापस लेना चाहिए क्योंकि जो चीज लिखी गई है वह कानून के तहत लागू हो चुकी है. जो बात बोली गई है वह केवल मौखिक है. ऐसे समय में इस तरह का कॉमेंट हास्यास्पद है. उन्होंने मांग की कि जो चीज भेदभावपूर्ण है, जो अस्पष्ट है, जिसका दुरुपयोग हो सकता है, इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए क्योंकि कैंपस में इस तरह के नियमों से आने वाली कई पीढ़ियां परेशान होंगी. आपके (मिनिस्टर) आश्वासन कानून की स्क्रूटनी में भी कोई महत्व नहीं रखेंगे. शिक्षा मंत्री को लोगों का गुस्सा समझना चाहिए और उसी हिसाब से सुधार करना चाहिए. 

पढ़ें: 'उद्देश्य कुछ और है...' UGC नियमों पर खुलकर बोले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू

Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

UGC rules controversy

Trending news

UGC नियमों पर प्रधान vs प्रियंका: आश्वासन पर प्रियंका चतुर्वेदी ने रखी बड़ी डिमांड
