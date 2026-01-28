'उद्देश्य कुछ और है...' UGC नियमों पर खुलकर बोले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू

यूजीसी के नए नियमों को लेकर सवर्णों का विरोध बढ़ता ही जा रहा है. संसद में भी यह मुद्दा छाया रह सकता है. इस बीच, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू ने यूजीसी के नए नियमों को भारत के युवाओं के साथ नया धोखा कहा है. सोशल मीडिया पर लिखे लंबे पोस्ट में उन्होंने इन नियमों को लाने के पीछे यूजीसी की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कहा कि असल में इक्विटी का उद्देश्य एक दिखावा है, असली मकसद सरकार का कुछ और है.

उन्होंने विस्तार से लिखा है कि UGC ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट 1956 के तहत इक्विटी (समानता) को बढ़ावा देने के लिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 इस साल 13 जनवरी से लागू कर दिया है. यह देश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए हैं. उन्होंने कहा कि रेगुलेशन में उद्देश्य बताया गया है- धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर और दिव्यांगों के साथ भेदभाव को खत्म करना और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इक्विटी को बढ़ावा देना. काटजू ने कहा कि मेरे विचार से यह उद्देश्य सिर्फ एक दिखावा है और भारत के युवाओं के साथ एक धोखा है जबकि असली मकसद भारत के कई राज्यों में आने वाले चुनावों में वोट हासिल करना है.

'जाति आधारित आरक्षण खत्म हो'

उन्होंने कुछ पुराने अपने लेखों के जरिए दोहराया कि मैंने कहा है कि जाति आधारित सभी आरक्षण खत्म कर दिए जाने चाहिए क्योंकि वे असल में दलितों (SC) और तथाकथित अन्य पिछड़े वर्गों (OBC) को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं. दिखावे के तौर पर उन्हें फायदा पहुंचाने का दावा किया जा रहा है.

A new fraud on the youth of India

By Justice Katju

The Promotion of Equity in Higher Education Institution Regulations 2026, framed by the University Grants Commission ( UGC ) under the University Grants Commission Act, 1956, have come into force from 13.1.2026, and are… — Markandey Katju (@mkatju) January 27, 2026

कैसे खत्म होगा जाति आधारित भेदभाव?

आगे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज काटजू ने लिखा कि कहा जाता है कि 2026 के रेगुलेशन जरूरी थे क्योंकि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अब भी दलितों, OBC आदि के खिलाफ बहुत भेदभाव होता है. उन्होंने कहा कि यह सच है कि भारत में जातिवाद, सांप्रदायिकता बहुत है जिसके कारण भेदभाव होता है लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत अब भी एक अर्ध-सामंती (semi-feudal) देश है. जब यह चीन या अमेरिका की तरह काफी औद्योगीकृत हो जाएगा तभी जातिवाद और सांप्रदायिकता खत्म हो पाएगी लेकिन भारत में इतना बड़ा औद्योगीकरण तभी संभव है जब जाति और धर्म से ऊपर उठकर, आधुनिक सोच वाले नेताओं के नेतृत्व में एक जबरदस्त जनसंघर्ष हो. यह लंबा चलेगा शायद 15-20 साल तक... जिसका नतीजा एक ऐतिहासिक जनक्रांति होगी, जिसके बाद एक नई न्यायपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था बनेगी. इसके बाद देश का तेजी से औद्योगीकरण होगा, लोगों का जीवन स्तर लगातार ऊपर उठेगा और जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव खत्म होगा.

