अमेरिका जैसे हालात न हों... सुप्रीम कोर्ट में उठा गंभीर सवाल, UGC के नए नियमों पर रोक की पूरी कहानी

अमेरिका जैसे हालात यहां न बनें... अगर आरोपी और पीड़ित दोनों की जाति का पता न हो तो ऐसी सूरत में कौन सा नियम प्रभावी होगा? यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कई गंभीर सवाल उठे. सुप्रीम कोर्ट ने आखिर माना कि दुरुपयोग हो सकता है.
Trending Photos
UGC के नए नियमों के खिलाफ कई दिनों से सामान्य वर्ग के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. सरकार की तरफ से शिक्षा मंत्री लिखित कानून पर मौखिक आश्वासन दे रहे थे. कई सांसद बोल रहे थे. सरकार ने नहीं सुनी लेकिन सुप्रीम कोर्ट को यह मामला गंभीर लगा. SC ने साफ कहा है कि पहली नजर में नियमों की भाषा अस्पष्ट लगती है और इसका दुरुपयोग हो सकता है. यही बात देश के सवर्णों की तरफ से चिल्ला-चिल्लाकर कही जा रही थी. चीफ जस्टिस सूर्यंकात ने कहा कि नियमों की भाषा को स्पष्ट और संतुलित करने के लिए एक्सपर्ट को इस पर विचार करना चाहिए ताकि दुरुपयोग न हो सके. SC ने केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी करते हुए नए नियमों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. पहले जानिए सुप्रीम कोर्ट में आज क्या-क्या हुआ. यूजीसी के निए नियमों के खिलाफ सवर्ण विरोध में क्यों थे और अब आगे क्या होगा?
याचिकाकर्ता की तरफ से वकील विष्णु शंकर जैन- हम 3(1)(c) को चुनौती दे रहे हैं. (नया रूल यही है) इसमें जातिगत भेदभाव की जो परिभाषा दी गई है, वो बेहद सीमित है.
विष्णु जैन- इसके मुताबिक SC, ST, OBC के साथ भेदभाव ही जातिगत भेदभाव माना जाएगा.
वकील- इसमें सामान्य वर्ग को छोड़ दिया गया है. यह कानून भेदभाव को खत्म करने के बजाए और ज्यादा भेदभाव को बढ़ावा देगा.
वकील विष्णु- यह सामान्य वर्ग के साथ जातिगत भेदभाव को बढ़ाने वाले नियम हैं.
वकील- सुप्रीम कोर्ट ने जब यूनिवर्सिटी में भेदभाव को खत्म करने के लिए सरकार को दिशानिर्देश तय करने को कहा था, तब कोर्ट की ऐसी मंशा नहीं होगी कि ऐसे नियम बने.
वकील- ये नियम संविधान के आर्टिकल 14 के तहत मिले मौलिक अधिकार का हनन करने वाले हैं.
सीजेआई की अध्यक्षता में SC- हम इन नियमों को संविधान की कसौटी पर परखेंगे.
चीफ जस्टिस- अगर कोई साउथ का रहने वाले उत्तर भारत के कॉलेज में या उत्तर भारत का रहने वाले दक्षिण भारत के कॉलेज में खुद के परेशान करने की शिकायत करता है और दोनों की जाति का पता न हो तो ऐसी सूरत में कौन सा नियम प्रभावी होगा?
वकील- नियम 3 (e) लागू होगा.
वकील विष्णु- नियमों पर रोक लगाई जाए. (याचिकाकर्ताओं की ओर से UGC के नए नियमों पर रोक की मांग की गई)
चीफ जस्टिस- आजादी के 75 साल बाद भी हम समाज को जातियों से मुक्त नहीं कर सके हैं. सवाल यह है कि क्या इस नए कानून के जरिए हम और पीछे की ओर जा रहे हैं?.... रैगिंग में सबसे बुरी बात यह है कि दक्षिण या उत्तर-पूर्व से आने वाले बच्चे अपनी संस्कृति लेकर आते हैं और जो लोग उसे नहीं समझते, वे उन पर टिप्पणी करने लगते हैं.
CJI (एक वकील से)- आपने अलग-अलग हॉस्टल की बात की. भगवान के लिए ऐसा मत कहिए. हमारे देश में अंतर-जातीय शादियां भी होती हैं और हम खुद भी हॉस्टल में रहे हैं, जहां सभी लोग साथ-साथ रहते थे.
CJI- हम सरकार से जवाब तलब करेंगे.
जस्टिस बागची- हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिका जैसे हालात यहां भारत में न बने, जहां गोरे या अश्वेत बच्चे अलग-अलग स्कूल में जाते थे.
CJI का सरकार को सुझाव- समाज के कुछ प्रतिष्ठित लोगों की एक समिति बनाने पर विचार करें, जो इस मामले को देखे.
CJI ने SG तुषार मेहता से कहा- कमेटी बनाने पर विचार करें जो इस मामले को देखे ताकि समाज साथ-साथ आगे बढ़े और किसी तरह का भेदभाव न रहे. (सुप्रीम कोर्ट 19 मार्च तक जवाब मांगा है)
1. यूजीसी के नए नियमों के तहत अगर एससी-एसटी या ओबीसी छात्र अपने इंस्टिट्यूट में जातिगत भेदभाव की शिकायत लेकर आते हैं तो उनसे कुछ नहीं पूछा जाएगा बल्कि जिसके ऊपर आरोप लगे होंगे उससे सबूत मांगा जाएगा कि आप साबित करो कि आपने ऐसा कुछ नहीं कहा या किया है. मतलब आरोप लगते ही आप दोषी समझ लिए जाएंगे. सामान्य वर्ग के छात्र कह रहे थे कि यह तो आगे रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन (रिवर्स भेदभाव वाला कास्टसिज्म) बढ़ा देगा. यह कौन सी समानता है?
2. सवर्ण छात्र इसलिए भी डर रहे थे कि जैसे एससी-एसटी केस में होता था जांच प्रक्रिया आरोपी को फौरन दोषी ठहराने पर तुल जाती थी क्योंकि ऐसा ही नरैटिव खड़ा कर दिया गया था कि ये ही गलत करते हैं. ये तो छोटी जातियों को प्रताड़ित करते ही हैं. 24 घंटे में कौन सी जांच संस्थान में हो पाएगी, कहा नहीं जा सकता. जांच कमेटी में कोई जनरल का प्रतिनिधि नहीं होता.
3. सवाल यह भी पूछे जा रहे थे कि क्या सवर्ण छात्रों के साथ भेदभाव नहीं होता, क्या उन्हें प्रताड़ित नहीं किया जाता? आरक्षण की व्यवस्था तो समाज को बराबरी का हक दिलाने के लिए शुरू की गई थी, अब ये खुलेआम बदले की भावना क्यों?
अब आगे क्या होगा?
चीफ जस्टिस ने साफ कहा है कि ये बहुत गंभीर मामला है. अगर हम दखल नहीं देंगे तो समाज के लिए विभाजनकारी हो सकता है और इसके खतरनाक परिणाम हो सकते हैं. कोर्ट ने कहा कि फिलहाल 2012 के रेगुलेशन लागू रहेंगे. नए नियम लागू नहीं होंगे.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.