UGC के नए नियम पर संग्राम जारी, पिछड़ी जातियों को कितना फायदा होगा?

UGC के नए नियम पर संग्राम जारी, पिछड़ी जातियों को कितना फायदा होगा?

UGC new rules: यूजीसी के नए नियमों पर संग्राम जारी है. सड़क से सोशल मीडिया तक विरोध चल रहा है. #UGCRolleback ट्रेंड हो चुका है. सामान्य वर्ग की चिंताओं से इतर UGC का कहना है कि बदलाव से SC/ST के अलावा OBC छात्रों के साथ होने वाला जातिगत भेदभाव रुकेगा. अब सवाल ये कि नए नियमों से पिछड़ी जातियों को कितना फायदा होगा.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Jan 26, 2026, 10:41 PM IST
UGC के नए नियम पर संग्राम जारी, पिछड़ी जातियों को कितना फायदा होगा?

UGC new rules: यूजीसी ने नियमों में बदलाव करके अनंत काल तक चलने वाली बहस छेड़ दी है. बदलाव से जो बखेड़ा खड़ा हुआ, उसमें एक वर्ग घोषित तौर पर पीड़ित और दूसरा शोषण करने वाला ठहरा दिया गया है. सोशल मीडिया के युग में जहां पलक झपकते चीजें वायरल हो जाती हैं. शाषन-प्रशासन को फौरन कार्रवाई करनी पड़ती है. कुछ भी गलत करने वाला फौरन एक्सपोज हो जाता है फिर भी सामाजिक भेदभाव को रोकने के नाम पर नियमों का बदलना संयोग है या प्रयोग? इस बातों से इतर सामान्य वर्ग के छात्र अपने भविष्य को लेकर सहमे हुए हैं. कहा जा रहा है कि इन नए नियमों से यूनिवर्सिटी और कॉलेज कैंपस में वातावरण और दूषित हो जाएगा.

पिछड़ी जातियों को होगा कितना फायदा?

नए नियमों के यानी New Equity Rule के दायरे में सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को कैंपस में 24x7 हेल्पलाइन, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, इक्विटी स्क्वाड्स और इक्विटी कमेटी बनानी होगी. जहां भी प्रोसिजर फॉलो नहीं होगा, उस संस्थान की मान्यता खतरे में आएगी और फंडिग पर भी असर होगा. फिलहाल नए नियमों में बदलाव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगी हैं.

अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) के साथ अब अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को भी जातिगत भेदभाव की परिभाषा में शामिल किया गया है. इसी बात का सवर्ण समाज यानी सामान्य वर्ग विरोध कर रहा है. हालांकि, पिछड़ा समाज में इस बदलाव को लेकर खुशी है. सोशल मीडिया पर इसे लेकर बहस थमने का नाम नहीं ले रही. 

प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि इसमें झूठी शिकायतों पर कार्रवाई का प्रावधान नहीं है. इस वजह से किसी पर भी बिना किसी सबूत के झूठे आरोप लगाए जा सकते हैं. इससे किसी भी छात्र को परेशानी होगी इससे उनकी पढ़ाई-लिखाई और करियर दोनों पर बुरा असर पड़ेगा.

एक प्रावधान है कि अगर किसी एससी-एसटी छात्र को ये लगता है कि कोई सवर्ण छात्र उसके साथ अप्रत्यक्ष भेदभाव कर रहा है, तब भी वो उसकी शिकायत कर सकता है.

ये भी पढ़ें- यूजीसी के सर्कुलर पर GEN बनाम OBC क्यों, वो 2 नियम जिससे चढ़ा सवर्ण समाज का पारा

समानता अवसर केंद्र की टेक्निकल बात

सामान्य वर्ग का मानना है कि समानता के नए मानक असामान्य हैं. समान अवसर केंद्र जब बनेगा को उसमें अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति- अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग और महिलाओं के प्रतिनिधि भी होंगे. ये केंद्र समानता से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन, वंचित समूहों को शैक्षणिक और वित्तीय मार्गदर्शन प्रदान करने के साथ अधिकारियों और नागरिक समाज के साथ समन्वय स्थापित करने का भी काम करेंगे. वहीं पिछड़ी जातियों के छात्र, कर्मचारी और शिक्षक भी अपने साथ होने होने वाले भेदभाव और उत्पीड़न की शिकायत समान अवसर केंद्र में कर सकेंगे.

इक्विटी कमेटी में सामान्य वर्ग के प्रतिनिधित्व को जरूरी नहीं बताया गया है. इसी तरह से इक्विटी स्क्वाड को भी काफी अधिकार दे दिए गए हैं और कुल मिलाकर सौ बात की एक बात ये है कि 'भेदभाव' परिभाषा स्पष्ट नहीं की गई है.

ये भी पढ़ें- क्या है नियम 3(C)? उच्च शिक्षा संस्थानों को लेकर जारी UGC के नए नियमों को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती

बदलाव का आधार

नए नियम एक कमेटी की सिफारिश पर बने. नई गाइडलाइंस की प्रष्ठभूमि में रोहित वेमुला केस और अन्य मामलों की चर्चा हुई. एक रिपोर्ट में कहा गया है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव की शिकायतों में बीते पांच सालों में 118 फीसदी का इजाफा हुआ है. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के प्रयासों और एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 लागू होने के दशकों बाद भी उत्पीड़न के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं. यूजीसी ने बताया कि खुद उसे 2019 से 2024 के बीच देश भर की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों से 1100 से अधिक शिकायतें मिलीं हैं. 

आंदोलन की रूपरेखा!

सोशल मीडिया पर #ShameonUGC, #UGCRolleback ट्रेंड कर रहा है. नए कानूनों के खिलाफ सवर्ण समाज मंगलवार को दिल्ली में UGC दफ्तर का घेराव करेगा. सवर्ण समाज का कहना है कि नए नियम समानता के खिलाफ है. नए नियम छात्रों के हितों की हत्या जैसे हैं. ये कदम देश की एकता और शांति के लिए खतरनाक है. यह शिक्षा व्यवस्था पर हुआ हमला और युवाओं को जातिवाद की खाई में धकेलने की साजिश है. सवर्ण आर्मी के को-फाउंडर शिवम सिंह का मानना है कि सरकार ऐसे नियमों से देश में सामाजिक तनाव बढ़ाना चाहती है.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

UGC

