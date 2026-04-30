ऋतिक के तिलक से मुबारिक को दिक्कत! गाली-गलौज और मारने की धमकी के बाद जेल पहुंचा आरोपी

उज्जैन से 60 किलोमीटर दूर नागदा तहसील में मौजूद कार शोरूम में तिलक लगाने की बात को लेकर विवाद का मामला सामने आया है. शोरूम में मैकेनिक का काम कर रहे ऋतिक ने अपने मुबारिक उर्फ लाला पर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है. शिकायत के अनुसार, मुबारिक पिछले करीब तीन माह से ऋतिक को तिलक लगाने की बात को लेकर परेशान कर रहा था और इस पर आपत्ति जताता था.

पीड़ित ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया,'मैं नागदा में मैकेनिक का काम करता हूं, शोरूम पर महावीर उर्फ लाल निवासी खाचरोट भी मैकेनिक का काम करता है जो पिछले तकरीबन तीन माह से मुझे परेशान कर रहा था, पूछता रहता था कि तुम तिलक क्यों लगाते हो, फिर किसी न किसी बात पर मुझे परेशान करते रहता था.'

मां-बहन की गालियां दीं

ऋतिक ने आगे बताया,'आज जब मैं काम कर रहा था, तभी शोरूम पर लगी पानी की मोटर को चालू करने की बात पर महावीर मुझे उल्टा सीधा बोलने लगा और माथे पर तिलक लगाने की बात पर मुझे मां बहन की गालियां देने लगा और बोला कि माथे पर जो तिलक लगाते हो वह हटाओ और कल से ये तिलक मत लगाना, तिलक लगाने से तुम्हें ऐसी नौकरी नहीं मिलेगी.'

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जान से मारने की दी धमकी

ऋतिक के मुताबिक,'मैंने कहा कि यह मेरा धार्मिक विश्वास है, तो महावीर बोला कि कल से यहां नहीं चलेगा और फिर मुझे गालियां देने लगा. मैंने गालियां देने से मना किया तो महावीर बोला कि तुझे बेल्ट बेल्ट से मारूंगा, तेरी सारी चर्बी उतार दूंगा और बोला कि किसी आईडी पर फंस जाऊंगा तो तुझे जान से खत्म कर दूंगा.'

घटना के बाद ऋतिक ने अपने मित्र भोला वैरागी और चचेरे भाई अर्पित के साथ नागदा थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने आरोपी मुबारिक उर्फ लाला के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 299, 296(ए) और 351(3) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. इसके अलावा मुबारिक को भी जेल भेज दिया है.

थाना प्रभारी ने क्या बताया?

इस पूरे मामले में थाना प्रभारी अमृतलाल गवरी ने बताया कि उनके थाना क्षेत्र स्थित कार शोरूम में कार्यरत रितिक पिता पूनमचंद राठौड़ और मुबारिक के बीच तिलक लगाने की बात को लेकर विवाद हुआ. रितिक के अनुसार, मुबारिक उसे तिलक लगाकर आने से मना करता था, जिस बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई. आरोप है कि इस दौरान मुबारिक ने गाली-गलौज की, जान से मारने की धमकी दी और धार्मिक भावनाओं को आहत किया. फरियादी के कथन के आधार पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है. आरोपी मुबारिक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.