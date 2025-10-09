PM मोदी से मिले UK के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, मुंबई में गर्मजोशी से मिलाया हाथ, बोले- ये जवाबी दौरा है

Pm Modi with Keir Starmer: भारत दौरे पर आए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की मुलाकात पीएम मोदी से हो गई है. दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया और गर्मजोशी से बातचीत की. स्टार्मर बुधवार को अपने पहले भारत के आधिकारक दौरे पर मुंबई पहुंचे हैं. यहां उन्होंने मुंबई में कई अहम कार्यक्रमों में हिस्सा लिया. उन्होंने व्यापारियों से मुलाकात की और भारत-ब्रिटेन के व्यापार संबंधों को बहुत महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने कहा,'यह ब्रिटेन की अब तक की सबसे बड़ी व्यापार मिशन है जो भारत भेजी गई है.'

स्टारमर ने बताया कि उनका यह दौरा प्रधानमंत्री मोदी के इस साल के यूके दौरे का 'जवाबी दौरा' है. उन्होंने जुलाई में दोनों देशों के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) को भी बहुत महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने कहा,'यह हमारा यूरोपियन यूनियन छोड़ने के बाद का सबसे बड़ा समझौता है और भारत के लिए भी यह सबसे बड़ा समझौता है.'

VIDEO | Prime Minister Narendra Modi receives United Kingdom Prime Minister Keir Starmer in Mumbai. The UK Prime Minister arrived in Mumbai on Wednesday, ahead of his meeting with PM Narendra Modi in India's financial capital.

ब्रिटेन में बनेंगी तीन फिल्में

ब्रिटेन-भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) जुलाई 2024 में पीएम मोदी के यूके दौरे के दौरान हुआ था. इसका मकसद दोनों देशों के बीच वार्षिक £25.5 बिलियन का व्यापार बढ़ाना है. स्टारमर ने यह भी ऐलान किया कि भारत की प्रमुख फिल्म कंपनी यश राज फिल्म्स (YRF) की तीन बड़ी फिल्में 2026 से यूके के अलग-अलग स्थानों पर शूट की जाएंगी.

स्टारमर ने फिल्म की 30वीं वर्षगांठ से पहले भारत के सांस्कृतिक और सिनेमाई प्रतीक 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' के जन्मस्थान का दौरा किया. राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री रानी मुखर्जी, जो वाईआरएफ के प्रमुख आदित्य चोपड़ा की पत्नी भी हैं, ने उन्हें वाईआरएफ स्टूडियो का दौरा कराया.

प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने वाईआरएफ के साथ अपने देश के सांस्कृतिक सहयोग की भी घोषणा की, क्योंकि प्रोडक्शन हाउस ने 2026 की शुरुआत से अपने प्रमुख प्रोडक्शन को यूनाइटेड किंगडम के विभिन्न स्थानों पर लाने की योजना की पुष्टि की, जिससे 3000 से ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा. इस बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने एक बयान में कहा,'बॉलीवुड ब्रिटेन में वापस आ गया है और यह रोजगार, निवेश और अवसर ला रहा है.'