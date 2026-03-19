'केस में हो सकती है राजनीतिक चाल', अपने 6 नागरिकों की अरेस्टिंग से तिलमिलाया यूक्रेन, रूस पर लगाया साजिश का आरोप

Ukraine Citizen Espionage Case Update: जासूसी केस में अपने 6 नागरिकों की गिरफ्तारी से यूक्रेन तिलमिला गया है. उसने कहा कि इस केस में राजनीतिक चाल हो सकती है. उसने इशारों में रूस पर इसकी साजिश रचने का आरोप लगाया है.
Trending Photos
Ukraine on Arrest of its Citizens in Espionage Case: बिना परमिट के पूर्वोत्तर में घुसकर बर्मा जाने और वहां पर उग्रवादियों को ड्रोन की ट्रेनिंग के आरोप में अपने 6 नागरिकों के पकड़े जाने पर यूक्रेन भड़क गया है. उसने कहा कि NIA के इस एक्शन में रूस का हाथ है. खुद को पाक-साफ बताते हुए यूक्रेन ने कहा कि उसका आतंकवाद से कोई लेना-देना नहीं है और वह खुद आतंक के खिलाफ सख्त रुख रखता है.
भारत में यूक्रेन दूतावास ने कहा है कि उन्हें यूक्रेन के 6 नागरिकों की गिरफ्तारी के मामले में जानकारी मिली है. खासकर मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा गया कि इस कार्रवाई की शुरुआत रूस से मिली जानकारी के आधार पर हुई, उसे लेकर चिंता है. दूतावास ने शक जताया कि इस मामले में राजनीतिक वजहें भी हो सकती हैं.
यूक्रेन ने साफ तौर पर कहा है कि उसका आतंकवाद से कोई लेना-देना नहीं है. वह खुद रोज़ाना रूसी हमलों का सामना कर रहा है, इसलिए वह आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख रखता है और हर तरह के आतंकवाद का विरोध करता है.
बयान में आगे कहा गया, 'यूक्रेन और भारत दोनों पहले ही कई बार मिलकर आतंकवाद के खिलाफ अपनी एक जैसी सोच जाहिर कर चुके हैं. खासकर जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगस्त 2024 में यूक्रेन गए थे, तब दोनों देशों ने साफ कहा था कि आतंकवाद किसी भी हालत में सही नहीं ठहराया जा सकता और इससे निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग जरूरी है.'
यूक्रेन ने कहा कि आतंकवाद से जुड़े किसी भी आरोप को सिर्फ पुख्ता सबूतों, पारदर्शी जांच और देशों के बीच सहयोग के आधार पर ही देखा जाना चाहिए. इस मामले की जांच भी निष्पक्ष, साफ-सुथरी और बिना किसी पक्षपात के होनी चाहिए.
दूतावास ने यह भी कहा कि यूक्रेन भारत के साथ पूरी तरह सहयोग करने को तैयार है, खासकर कानूनी मामलों में, ताकि सच्चाई सामने आ सके.
यूक्रेन ने जोर देकर कहा कि उसका भारत की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि वह भारत के साथ दोस्ती, भरोसा और सहयोग को और मजबूत करना चाहता है. दूसरी तरफ, यूक्रेन ने रूस पर आरोप लगाया कि वह दोनों देशों के रिश्तों में दरार डालने की कोशिश करता रहता है.
यूक्रेन का कहना है कि इस मामले का इस्तेमाल करके अगर कोई देश यूक्रेन की छवि खराब करने या भारत-यूक्रेन संबंधों में शक पैदा करने की कोशिश करता है, तो यह दोनों देशों की दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की साजिश है.
यूक्रेन ने अपने बयान में उम्मीद जताई कि भारत की एजेंसियां इस पूरे मामले में कानून के मुताबिक, पारदर्शिता के साथ और निष्पक्ष तरीके से जांच करेंगी. साथ ही गिरफ्तार यूक्रेनी नागरिकों के अधिकारों का पूरा ध्यान रखा जाएगा.
बताते चलें कि NIA ने सीक्रेट ऑपरेशन में देश के अलग-अलग हवाई अड्डों से यूक्रेन के 6 और अमेरिका के एक नागरिकों को गिरफ्तार किया. आरोप है कि वे टूरिस्ट वीजा लेकर भारत आए और फिर बिना परमिट के मिजोरम में घुस गए. वहां पहुंचने के बाद उन्होंने बॉर्डर पार किया और म्यांमार पहुंच गए. वहां पहुंचकर वे चिन नेशनल आर्मी जैसे स्थानीय उग्रवादी गुटों को ड्रोन और दूसरे हथियारों की ट्रेनिंग दे रहे थे.
इन सभी उग्रवादी गुटों के भारत में प्रतिबंधित सशस्त्र समूहों से भी संबंध रहे हैं. भारत की खुफिया एजेंसियों को सूचना मिली कि यूरोप के जरिए इन समूहों को ड्रोन की सप्लाई हो रही है. जिसकी आग पूर्वोत्तर को भी झुलसा सकती है. इंटेलिजेंस को संकेत मिले कि यूरोप से ड्रोन सप्लाई हो रही है, जो इन ग्रुप्स को मजबूत कर सकती है. इन सूचनाओं के आधार पर NIA ने ऑपरेशन चलाया और देश छोड़कर मलेशिया जाने की कोशिश कर रहे आरोपी पकड़े गए.
हालांकि, अब यूक्रेन दावा कर रहा है कि उसके नागरिक बिना परमिट लिए गलती से मिजोरम में घुस गए थे और उनका आतंक से कोई लेना-देना नहीं है. वहीं भारत इसे UAPA के तहत टेरर कांस्पिरेसी मान गंभीरता से जांच कर रहा है. फिलहाल जांच जारी है और आने वाले वक्त में पता चलेगा कि यह केस कैसे आगे बढ़ता है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.