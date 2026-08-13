/यूक्रेन ने ढूंढ लिया रूसी एयर डिफेंस सिस्टम S-400 का तोड़? पुतिन का 13,000 करोड़ का ‘महल’ बाल-बाल बचा!

रूस और यूक्रेन के बीच कई सालों से जारी युद्ध में बर्बादी की कगार तक पहुंच चुके यूक्रेन ने अपने युद्ध कौशल से रूस की सेना को चौका दिया है. यूक्रेन ने महज चंद ड्रोन के दम पर पुतिन की संप्रभुता को चुनौती देते हुए, सीधे रूस की S-400 एयर डिफेंस मिसाइल प्रणाली को निशाना बनाया है. ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि कहीं यूक्रेन ने एस-400 का तोड़ तो नहीं निकाल लिया है.
द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबित यूक्रेन ने एस-400 को धता बताते हुए काला सागर के तट पर स्थित रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आलीशान महल को निशाना बनाया है. यूक्रेन की एयरफोर्स का दावा है कि उसने उस एस-400 को ध्वस्त कर दिया जो, पुतिन हाउस की सुरक्षा के लिए तैनात था. यूक्रेन के वार का शिकार हुआ S-400 ‘ट्रायम्फ’ लॉन्चर साउथ रूस के गेलेंदझिक के पास स्थित पुतिन के विशाल आवास से करीब 12 मील दूर तैनात था. जिसे विमानों, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को हवा में ही रोकने के लिए बनाया गया है.
बताया जा रहा है कि S-400 पुतिन के राष्ट्रपति परिसर की सुरक्षा करने वाले बड़े सुरक्षा नेटवर्क का हिस्सा था. हैरानी की बात ये भी रही कि महल को जब निशाना बनाया गया जब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और मोबाइल फायर टीम भी तैनात थी. पैलेस के चारों ओर करीब 27 वर्ग मील का ‘बफर जोन’ बनाया गया है. जहां स्थायी नो-फ्लाई जोन भी लागू किया गया है.
इस हालिया कामयाबी से उत्साहित यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना है कि अगर अमेरिका, थोड़ी मदद और कर दे तो वो रूस की हवाई क्षमता को ध्वस्त कर सकता है. कीव इंडिपेंडेट की रिपोर्ट के मुताबिक जेलेंस्की ने कहा है कि अमेरिका अगर यूक्रेन को अपनी पैट्रियट मिसाइल सप्लाई का 10 फीसदी हिस्सा बेच देता है, तो यूक्रेन 'रूस की सभी बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट' कर सकता है.
यूक्रेन की सैन्य खुफिया एजेंसी ने सोमवार को यह भी दावा किया कि उसके ड्रोन ने रूस के दो S-400 लॉन्चर नष्ट कर दिए. इसके अलावा, कब्जे वाले क्रीमिया में ओरियन मध्यम ऊंचाई वाले ड्रोन को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल होने वाले एक एंटीना को भी निशाना बनाया गया.
यूक्रेनी विश्लेषकों का अनुमान है कि इस अभियान में रूस को करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ है. रिपोर्ट के मुताबिक, रूस यूक्रेन पर हमलों के लिए S-400 जैसे सिस्टम पर पहले से ज्यादा निर्भर हो रहा है. इसकी एक वजह पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी भी बताई जा रही है. बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाव के लिए पैट्रियट सिस्टम बेहद अहम माने जाते हैं.
एस-400 ट्रायम्फ (S-400 Triumf) एक मोबाइल सतह से हवा में मार करने वाली हाईटेक एयर डिफेंस प्रणाली है. यह 600 किमी की दूरी तक दुश्मन के खतरों का पता लगा सकती है और 400 किमी तक की रेंज में फाइटर जेट, ड्रोन, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर सकती है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, यूक्रेन ने एक साथ दो मोर्चों पर रॉकेटों की बरसात की. इससे रूसी जनरलों को हालात का अंदाजा लगाने में कुछ समय लगा. एक साथ कई मोर्चों पर हमला हुआ. 450 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन रूसी हवाई क्षेत्र में दाखिल हुए और तातारस्तान की एक तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया. रिफाइनरी पर हुए हमले में कम से कम 13 लोगों की मौत हुई, जिससे ये युद्ध शुरू होने के बाद रूसी क्षेत्र पर हुए सबसे घातक एकल हमलों में शामिल हो गया. साइबेरिया के ट्यूमेन में भी ड्रोन का मलबा मिलने की खबर है.
मिसाल के लिए कुछ समय पहले जब ईरान ने इजरायल को निशाना बनाते हुए उसकी सीमा के अंदर बड़ा हमला किया था. तब भी सवाल उठा था कि क्या ईरान ने इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम का तोड़ खोज लिया है. हालांकि उस समय डिफेंस एक्सपर्ट्स ने कहा था कि एक साथ कई दिशाओं से किए गए हमलों की वजह से एयर डिफेंस सिस्टम में मौजूद एआई कंफ्यूज हो गया होगा. हालांकि तब भी कोई साफ कारण नहीं बताया गया था. आपको बताते चलें कि तब ईरान ने 300 से ज्यादा ड्रोन, क्रूज मिसाइलों और बैलिस्टिक मिसाइल शामिल थे, तब 98 फीसदी हमले हवा में ध्वस्त हो गए थे, बाकी दो फीसदी गोला बारूद इजरायल के अंदर गिरे थे.
यूक्रेन का यह हमला उस आवास के बेहद नजदीक हुआ, जिसे आमतौर पर ‘पुतिन का महल’ कहा जाता है. माना जाता है कि पुतिन काला सागर स्थित इस आवास पर कभी-कभार ही जाते हैं. यूक्रेन के लंबी दूरी के ड्रोन हमलों के बढ़ते खतरे के कारण यह जगह उनके लिए पहले से ज्यादा जोखिम भरी हो गई है. हालांकि अब पुतिन यहां कम ही रुकते हैं. पुतिन का नया ठिकाना मॉस्को से करीब 300 किलोमीटर पूर्व में वाल्दाई झील के किनारे स्थित अपने बेहद सुरक्षित दाचा (निजी आवास) को ज्यादा पसंद करते हैं.
ये पैलेस इटैलियन शैली में बना विशाल परिसर है, जिसकी अनुमानित लागत 12,000 करोड़ रुपये तक बताई जाती है. इस संपत्ति को लेकर सामने आई रिपोर्टों में यहां मौजूद आलीशान सुविधाओं की लंबी सूची बताई गई है. इनमें कथित तौर पर कैसीनो, अंगूरों का बाग, स्पा, आइस रिंक, थिएटर, पोल-डांसिंग रूम, हुक्का लाउंज, ‘एक्वाटिक डिस्को’ और छोटी रेलगाड़ियों के लिए एक कमरा तक शामिल है. 2023 में यहां एक चैपल भी बनाए जाने की खबर सामने आई थी.
आपको बताते चलें कि इस महल के बारे में विपक्षी के नेता एलेक्सी नवलनी के नेतृत्व वाले एंटी-करप्शन फाउंडेशन ने 2021 में एक विस्तृत जांच रिपोर्ट जारी की थी. जिनकी कुछ समय बाद साइबेरिया की एक जेल में मौत हो गई थी.