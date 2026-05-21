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Hindi Newsदेशविजय बनकर किया निकाह, जबरन गोमांस खिलाने की कोशिश! हिंदू युवती से धोखे की इंतिहा, पुलिस ने किया गिरफ्तार

विजय बनकर किया निकाह, जबरन गोमांस खिलाने की कोशिश! हिंदू युवती से धोखे की इंतिहा, पुलिस ने किया गिरफ्तार

Allegation of Feeding Beef: महाराष्ट्र के उल्हासनगर में एक हिंदू महिला ने आरोप लगाया कि इमरान शेख ने ‘विजय’ बनकर उससे शादी की और बाद में धर्म परिवर्तन, बुर्का पहनने व गोमांस खाने का दबाव बनाया. महिला की शिकायत पर पुलिस ने इमरान और उसके दो भाइयों को गिरफ्तार किया है. मामला ‘लव जिहाद’, धोखाधड़ी और मानसिक-शारीरिक प्रताड़ना से जुड़ा बताया जा रहा है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: May 21, 2026, 09:05 AM IST
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Ulhasnagar Love Jihad Case
Ulhasnagar Love Jihad Case

Love Jihad: महाराष्ट्र के ठाणे जिले के उल्हासनगर से ‘लव जिहाद’ और धोखाधड़ी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. ताजा जानकारी के अनुसार, एक 27 वर्षीय हिंदू महिला ने आरोप लगाया है कि एक युवक ने अपनी धार्मिक पहचान छिपाकर पहले उससे दोस्ती की, फिर शादी की और बाद में उस पर धर्म परिवर्तन तथा इस्लामिक रीति-रिवाज अपनाने का दबाव बनाया. शिकायत के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी इमरान शेख और उसके दो भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है.

‘विजय’ नाम बताकर शुरू की दोस्ती

पुलिस के मुताबिक, गैरेज में काम करने वाले 33 वर्षीय इमरान शेख ने साल 2019 में पीड़िता से मुलाकात की थी. उस दौरान उसने खुद को ‘विजय’ नाम का हिंदू युवक बताया. महिला को उसकी असली पहचान का कोई अंदाजा नहीं था. धीरे-धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और रिश्ता गहरा हो गया. महिला का आरोप है कि बाद में इमरान उसे बिहार स्थित अपने पैतृक गांव ले गया, जहां जाकर उसकी असली पहचान सामने आई. पीड़िता के मुताबिक, वहां मुस्लिम रीति-रिवाजों के अनुसार निकाह कराया गया.

शादी के बाद धर्म परिवर्तन का दबाव

पीड़िता ने शिकायत में आरोप लगाया कि शादी के बाद उस पर लगातार इस्लामिक तौर-तरीके अपनाने का दबाव बनाया गया. उसे बुर्का और हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया गया. साथ ही हिंदू देवी-देवताओं की पूजा करने से भी रोका गया. महिला का कहना है कि उसके पति और ससुराल पक्ष के लोग हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां करते थे, जिससे वह मानसिक रूप से टूट गई थी.

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गोमांस खाने के लिए मजबूर करने का आरोप

शिकायत के अनुसार, पीड़िता पर गोमांस खाने का भी दबाव बनाया गया. महिला ने आरोप लगाया कि उसकी इच्छा के खिलाफ कई धार्मिक परंपराओं का पालन कराया गया. बच्चे के जन्म के बाद कथित मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना और बढ़ गई. महिला ने यह भी दावा किया कि आरोपी और उसका परिवार लगातार उसे धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर कर रहे थे.

दूसरी शादी का खुलासा होने पर बढ़ा विवाद

पीड़िता के मुताबिक, बाद में उसे पता चला कि इमरान की पहले से एक और पत्नी है. जब उसने इसका विरोध किया, तो आरोपी ने कहा कि इस्लाम में एक से ज्यादा शादी की अनुमति है. इसके बाद दोनों के बीच विवाद और बढ़ गया. खुद को ठगा हुआ महसूस करने के बाद महिला ने आखिरकार पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

पुलिस ने 7 लोगों पर दर्ज किया केस

उल्हासनगर के सेंट्रल पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के अनुसार, आरोपी इमरान शेख, उसके भाई सलमान शेख और शाहबाज शेख, माता-पिता समेत कुल सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने मुख्य आरोपी और उसके दो भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है. बाकी आरोपियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. इनमें क्रूरता, यौन उत्पीड़न, धार्मिक भावनाएं आहत करने, धोखाधड़ी, धमकी और अपमान जैसी धाराएं शामिल हैं. जांच अधिकारियों के अनुसार, कथित घटनाएं 2019 से अब तक बिहार के भागलपुर और महाराष्ट्र के उल्हासनगर में होती रहीं.

ये भी पढ़ें: पाकिस्तानी महिला से प्यार, शादी और फिर देश से गद्दारी! कोलकाता का जफर रियाज NIA के शिकंजे में

महाराष्ट्र के नए धर्मांतरण कानून पर फिर चर्चा

इस मामले के सामने आने के बाद महाराष्ट्र के नए धर्मांतरण विरोधी कानून पर भी चर्चा तेज हो गई है. हाल ही में राज्य विधानसभा ने ‘महाराष्ट्र धर्म स्वतंत्रता विधेयक’ पारित किया था, जिसका उद्देश्य जबरन, लालच या धोखे से कराए जाने वाले धर्मांतरण को रोकना है. नए कानून में शादी का झांसा देकर धर्म परिवर्तन कराने पर सख्त सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या यह कोई सुनियोजित साजिश थी.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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