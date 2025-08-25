अनिरुद्धाचार्या के 'मुंह मारने' वाला बयान सुनकर उमा भारती के चेहरे का बदला रंग, प्रेमानंद पर भी बोलीं
Advertisement
trendingNow12896221
Hindi Newsदेश

अनिरुद्धाचार्या के 'मुंह मारने' वाला बयान सुनकर उमा भारती के चेहरे का बदला रंग, प्रेमानंद पर भी बोलीं

Uma Bharti Exclusive: पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती से Z News के खास प्रोग्राम 'ZEE कचहरी' में आईं और उन्होंने बेबाकी के साथ सभी सवालों के जवाब दिए. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Aug 25, 2025, 05:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अनिरुद्धाचार्या के 'मुंह मारने' वाला बयान सुनकर उमा भारती के चेहरे का बदला रंग, प्रेमानंद पर भी बोलीं

Uma Bharti Exclusive: पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती सोमवार को हमारे खास प्रोग्राम 'ZEE कचहरी' में आईं. इस दौरान उनसे हर मुद्दे पर सवाल पूछा गया, जिसका उन्होंने बेबाकी के साथ जवाब दिया. इस दौरान उमा भारती से कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के 'लिव-इन' और प्रेमानंद महाराज के जरिए लड़के-लड़कियों को लेकर दिए गए बयान पर भी उनकी राय पूछी गई. सवालों के जवाब से पहले ही उमा भारती के चेहरे ने जवाब दे दिया था. 

प्रोग्राम के दौरान उमा भारती से कथावाचक अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद महाराज के बारे में सवाल किया गया. उमा भारती को कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का बयान सुनाया गया है जिसमें उन्होंने लिव इन में रहने वाले लड़के-लड़कियों की तुलना कुत्ते-बिल्लियों से की थी. जिस समय उमा भारती अनिरुद्धाचार्य का बयान सुन रही थीं तो उनके चेहरे के हाव-भाव बदल गए और इसी से समझ आ गया कि वो उनके बयान से सहमत नहीं हैं. 

उमा भारती से जब सवाल किया गया तो उन्होंने पहले कहा,'क्या आपको लगता है कि यह इन बातों पर कोई जवाब देना चाहिए?' उन्होंने कहा कि घर में माता-पिता का कर्तव्य है कि वो अपने बेटी-बेटे को क्या बोलेंगे. स्कूल में टीचर्स की जिम्मेदारी है कि वो कैसे पढ़ाते हैं. ये सब समाजिक व्यवस्था का अंग है और संत सांस्कृतिक अधिष्ठान को खड़ा करने के लिए हैं. वैद, गीता, उपनिषद की चर्चा के लिए हैं. उन्होंने अनिरुद्धाचार्या को लेकर कहा कि उनकी पात्रता ही नहीं है कि वो लड़के-लड़कियों को कुछ कहें. उन्होंने कहा कि यह उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है, लड़के-लड़कियों को क्या कहना है ये उनके मां-बाप पर छोड़ देना चाहिए. 

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने कहा कि मैं मानती हूं कि इन चीजों से हमारे देश का कुछ नहीं बिगड़ता, हमारे देश का तब कुछ नहीं बिगड़ा जब शक, हूण और मुगलों ने आकर हमारे धार्मिक स्थानों को तबाह कर दिया, अंग्रेजों ने हम पर 200 साल राज किया, हमारे सांस्कृतिक और वैचारिक अधिष्ठान को पूरी तरह से नष्ट करने की कोशिश की. उसके बाद भी आज भी गंगा है, आरती है, तिलक है, जनेऊ हैं और भगवान के मंदिर में जा रहे हैं, जबकि भीड़ और बढ़ रही है केदारनाथ जाने वालों की, तो जब वो कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो इनके बयानों से क्या बिगड़ जाएगा?

उन्होंने अनिरुद्धाचार्य को लेकर कहा कि आप आराम से कथा करो, घबराओ मत आप आराम से कथा करो ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी, हल्के-फुल्के हिचकोले आते हैं और सारा समाज मिलकर ठीक कर लेगा, लड़के-लड़कियां खुद ही सुधर जाएंगे. अनिरुद्धाचार्य को लेकर उमा भारती ने कहा कि ये बहुत अच्छी कथा करते हैं. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

TAGS

uma bharti

Trending news

अनिरुद्धाचार्या के 'मुंह मारने' वाला बयान सुनकर उमा भारती के चेहरे का बदला रंग
uma bharti
अनिरुद्धाचार्या के 'मुंह मारने' वाला बयान सुनकर उमा भारती के चेहरे का बदला रंग
'जेल नहीं जमानत चाहिए'... महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया
Jammu and Kashmir
'जेल नहीं जमानत चाहिए'... महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया
PM मोदी दिखाएंगे हरी झंडी: Maruti की इलेक्ट्रिक E Vitara का प्रोडक्शन कल से शुरू
PM Modi
PM मोदी दिखाएंगे हरी झंडी: Maruti की इलेक्ट्रिक E Vitara का प्रोडक्शन कल से शुरू
दफ्तर में व्हाट्सऐप पर बैन, नहीं ले जा सकेंगे पेन ड्राइव; राज्य सरकार का बड़ा फैसला
Jammu Kashmir
दफ्तर में व्हाट्सऐप पर बैन, नहीं ले जा सकेंगे पेन ड्राइव; राज्य सरकार का बड़ा फैसला
Aaj Ki Taaza Khabar LIVE: 'अगर गृह मंत्री ने उनके फैसले पर टिप्पणी की है, तो इसमें गलत क्या है?' उपराष्ट्रपति पद उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी पर ये क्यों बोले रविशंकर प्रसाद?
Aaj Ki Taaza Khabar Live
Aaj Ki Taaza Khabar LIVE: 'अगर गृह मंत्री ने उनके फैसले पर टिप्पणी की है, तो इसमें गलत क्या है?' उपराष्ट्रपति पद उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी पर ये क्यों बोले रविशंकर प्रसाद?
मेडिकल कॉलेजों में हकदारों से छिनी सीटें, फर्जी NRI ने इस तरह हथियालीं 18000 सीटें
Medical College
मेडिकल कॉलेजों में हकदारों से छिनी सीटें, फर्जी NRI ने इस तरह हथियालीं 18000 सीटें
टीचर भर्ती घोटाला: दीवार कूदकर भागे MLA साहा, कीचड़ से सने थे कपड़े; जब ED ने दबोचा
Teachers recruitment scam
टीचर भर्ती घोटाला: दीवार कूदकर भागे MLA साहा, कीचड़ से सने थे कपड़े; जब ED ने दबोचा
बांग्लादेशी मुसलमानों के हक में खड़ी वो महिला कौन है? BJP बोली, जिन्ना का सपना...
Assam news
बांग्लादेशी मुसलमानों के हक में खड़ी वो महिला कौन है? BJP बोली, जिन्ना का सपना...
टॉयलेट से बोगी तक फैली गंदगी! लंबी दूरी वाली ट्रेनों में बड़ी परेशानीः CAG रिपोर्ट
CAG
टॉयलेट से बोगी तक फैली गंदगी! लंबी दूरी वाली ट्रेनों में बड़ी परेशानीः CAG रिपोर्ट
घाटी में टाइट हुई सिक्योरिटी, भारतीय भूमि पर आने से पहले ही परास्त हो जाएंगे आतंकी
Indian Army
घाटी में टाइट हुई सिक्योरिटी, भारतीय भूमि पर आने से पहले ही परास्त हो जाएंगे आतंकी
;