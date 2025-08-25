अनिरुद्धाचार्या के 'मुंह मारने' वाला बयान सुनकर उमा भारती के चेहरे का बदला रंग, प्रेमानंद पर भी बोलीं

Uma Bharti Exclusive: पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती सोमवार को हमारे खास प्रोग्राम 'ZEE कचहरी' में आईं. इस दौरान उनसे हर मुद्दे पर सवाल पूछा गया, जिसका उन्होंने बेबाकी के साथ जवाब दिया. इस दौरान उमा भारती से कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के 'लिव-इन' और प्रेमानंद महाराज के जरिए लड़के-लड़कियों को लेकर दिए गए बयान पर भी उनकी राय पूछी गई. सवालों के जवाब से पहले ही उमा भारती के चेहरे ने जवाब दे दिया था.

प्रोग्राम के दौरान उमा भारती से कथावाचक अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद महाराज के बारे में सवाल किया गया. उमा भारती को कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का बयान सुनाया गया है जिसमें उन्होंने लिव इन में रहने वाले लड़के-लड़कियों की तुलना कुत्ते-बिल्लियों से की थी. जिस समय उमा भारती अनिरुद्धाचार्य का बयान सुन रही थीं तो उनके चेहरे के हाव-भाव बदल गए और इसी से समझ आ गया कि वो उनके बयान से सहमत नहीं हैं.

उमा भारती से जब सवाल किया गया तो उन्होंने पहले कहा,'क्या आपको लगता है कि यह इन बातों पर कोई जवाब देना चाहिए?' उन्होंने कहा कि घर में माता-पिता का कर्तव्य है कि वो अपने बेटी-बेटे को क्या बोलेंगे. स्कूल में टीचर्स की जिम्मेदारी है कि वो कैसे पढ़ाते हैं. ये सब समाजिक व्यवस्था का अंग है और संत सांस्कृतिक अधिष्ठान को खड़ा करने के लिए हैं. वैद, गीता, उपनिषद की चर्चा के लिए हैं. उन्होंने अनिरुद्धाचार्या को लेकर कहा कि उनकी पात्रता ही नहीं है कि वो लड़के-लड़कियों को कुछ कहें. उन्होंने कहा कि यह उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है, लड़के-लड़कियों को क्या कहना है ये उनके मां-बाप पर छोड़ देना चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने कहा कि मैं मानती हूं कि इन चीजों से हमारे देश का कुछ नहीं बिगड़ता, हमारे देश का तब कुछ नहीं बिगड़ा जब शक, हूण और मुगलों ने आकर हमारे धार्मिक स्थानों को तबाह कर दिया, अंग्रेजों ने हम पर 200 साल राज किया, हमारे सांस्कृतिक और वैचारिक अधिष्ठान को पूरी तरह से नष्ट करने की कोशिश की. उसके बाद भी आज भी गंगा है, आरती है, तिलक है, जनेऊ हैं और भगवान के मंदिर में जा रहे हैं, जबकि भीड़ और बढ़ रही है केदारनाथ जाने वालों की, तो जब वो कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो इनके बयानों से क्या बिगड़ जाएगा?

उन्होंने अनिरुद्धाचार्य को लेकर कहा कि आप आराम से कथा करो, घबराओ मत आप आराम से कथा करो ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी, हल्के-फुल्के हिचकोले आते हैं और सारा समाज मिलकर ठीक कर लेगा, लड़के-लड़कियां खुद ही सुधर जाएंगे. अनिरुद्धाचार्य को लेकर उमा भारती ने कहा कि ये बहुत अच्छी कथा करते हैं.