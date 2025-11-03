Advertisement
LIVE: खालिद और शरजील के लिए बड़ा दिन, दिल्ली पुलिस आज बोलेगी तो क्या सुप्रीम कोर्ट देगा जमानत?

दिल्ली दंगों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही है. पिछली सुनवाई में उमर खालिद की तरफ से सिब्बल ने कहा था कि अगर कोई दंगे के समय वहां था ही नहीं तो उसे कैसे जोड़ा सकता है. इसके अलावा न तो कोई पैसा मिला, न हथियार और न ही कोई प्रूफ मिला. किसी गवाह का बयान भी नहीं है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Nov 03, 2025, 09:27 AM IST
दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश रचने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिकाओं पर सुनवाई जारी रहेगी. शुक्रवार को अदालत ने उमर खालिद, गुलफिशा फातिमा और शरजील इमाम की दलीलें सुनी थीं. आज जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ बाकी तीन आरोपियों और दिल्ली पुलिस का पक्ष सुनेगी. खालिद की ओर से तर्क रखा गया है कि वह दिल्ली दंगों के समय राजधानी से बाहर थे. फातिमा ने कहा है कि बाकी सबको जमानत मिल चुकी है तो अकेली महिला को हिरासत में क्यों रखा गया है? 

आज सोशल मीडिया पर कुछ लोग लिख रहे हैं कि इस मामले में तारीख पर तारीख लग रही है. कोर्ट में भी याचिकाकर्ताओं और दिल्ली पुलिस की तरफ से एक दूसरे पर आरोप लगाए गए कि टाइम जानबूझकर खींचा जा रहा है. 

पढ़िए उमर खालिद ने क्या दलील रखी?

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 18 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर ...और पढ़ें

2020 Delhi riots

