LIVE: खालिद और शरजील के लिए बड़ा दिन, दिल्ली पुलिस आज बोलेगी तो क्या सुप्रीम कोर्ट देगा जमानत?

दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश रचने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिकाओं पर सुनवाई जारी रहेगी. शुक्रवार को अदालत ने उमर खालिद, गुलफिशा फातिमा और शरजील इमाम की दलीलें सुनी थीं. आज जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ बाकी तीन आरोपियों और दिल्ली पुलिस का पक्ष सुनेगी. खालिद की ओर से तर्क रखा गया है कि वह दिल्ली दंगों के समय राजधानी से बाहर थे. फातिमा ने कहा है कि बाकी सबको जमानत मिल चुकी है तो अकेली महिला को हिरासत में क्यों रखा गया है?

आज सोशल मीडिया पर कुछ लोग लिख रहे हैं कि इस मामले में तारीख पर तारीख लग रही है. कोर्ट में भी याचिकाकर्ताओं और दिल्ली पुलिस की तरफ से एक दूसरे पर आरोप लगाए गए कि टाइम जानबूझकर खींचा जा रहा है.

