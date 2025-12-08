5.17 लाख अपलोड, 2.16 लाख मंजूर, पर 2.13 लाख अभी भी पेन्डिंग; वक्फ संपत्तियों की कहानी अधूरी!

Umeed Portal: वक्फ की संपत्तियों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. केंद्रीय पोर्टल उम्मीद पर अब संपत्तियां नहीं अपलोड की जा सकेंगी, इस पोर्टल पर 2,16,905 वक्फ संपत्तियों को मंजूरी मिली है. जबकि कई संपत्तियों को अस्वीकार किया गया है.
Waqf Properties: वक्फ की संपत्तियों को लेकर बीते दिन देशभर में काफी हलचल मची हुई थी. लोग सरकार पर आरोप लगा रहे थे कि सरकार संपत्तियों को हड़पने की कोशिश कर रही है. इसी बीच वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए शुरू किए गए केंद्रीय पोर्टल को अब बंद कर दिया गया है. इस पोर्टल का संचालन 6 महीने तक किया गया और निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद इसे अपलोड के लिए बंद कर दिया गया. उम्मीद पोर्टल पर 2,16,905 वक्फ संपत्तियों को मंजूरी मिली है. आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार के साथ.
कब हुई थी पोर्टल की शुरुआत?
वक्फ संपत्तियों को अपलोड करने का निर्णय उम्मीद(यूएमईईडी) अधिनियम, 1995 और सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के अनुसार लिया गया है. बता दें कि इस पोर्टल की शुरुआत केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजीजू ने 6 जून 2025 को की थी. इस पोर्टल की अवधि में 5,17,040 वक्फ संपत्तियों के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की गई, इसमें 2,16,905 संपत्तियों को मंजूरी दी गई है. इसके अलावा 2,13,941 संपत्तियों की सत्यापन की प्रक्रिया भी चल रही है. सत्यापन के दौरान 10,869 संपत्तियां अस्वीकार कर दी गई है. उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड के अंतर्गत अब तक की सबसे अधिक 86,345 वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन की भी प्रक्रिया शुरू की गई है.
कर्नाटक में सबसे ज्यादा मंजूरी
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जिन संपत्तियों को मंजूरी दी गई है. उसमें सबसे ज्यादा संपत्तियों की मंजूरी कर्नाटक से दी गई है. यहां पर 52,917 संपत्तियों को मंजूरी दी गई है. इस संपत्तियों को जब अपलोड करने का काम चल रहा था तब अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने वक्फ बोर्डों और राज्य/संघ क्षेत्र के अधिकारियों को इसकी जानकारी देने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी किया था. दो दिवसीय ट्रेनिंग के दौरान मास्टर ट्रेनर ने ट्रेनिंग भी दी. साथ ही साथ जानकारी मिली है कि देशभर में 7 क्षेत्रीय बैठकों का आयोजन किया गया, इसमें जो भी दिक्कत आ रही थी, उसका समाधान करने के लिए मंत्रालय में एक हेल्पलाइन थी, जिसके जरिए मामले का तुरंत निस्तारण किया जाता था.
इन राज्यों की संपत्ति हुई स्वीकार
कर्नाटक के अलावा बता दें कि बिहार में 4802 (शिया) और 6671 (सुन्नी) संपत्तियों की स्वीकृति मिली है. जबकि हरियाणा में 12921, पंजाब में 24969, छत्तीसगढ़ में 1737, जम्मू कश्मीर में 25046 और उत्तराखंड में 1336 संपत्तियों को स्वीकार किया गया. इसके अलावा यूपी, दिल्ली सहित कई राज्यों में वक्फ की कई संपत्तियों को स्वीकार किया गया है.
