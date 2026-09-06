'सीमाओं से कोई समझौता नहीं': दुनिया के नए नक्शे पर भारत की दो-टूक, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हमारे हिसाब से ही दिखें

दुनिया का नक्शा अब बदलने वाला है. संयुक्त राष्ट्र ने एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पास किया है. भारत ने भी इस फैसले का साथ दिया, जबकि अमेरिका इसके विरोध में अकेला खड़ा रहा. इस बदलाव से किसी भी देश की जमीन कम या ज्यादा नहीं होगी, बस नक्शे पर उनका साइज अब असली आकार जैसा दिखेगा. असल में, अब तक जो पुराना नक्शा चल रहा था, उसमें कई देश अपने असली साइज से काफी अलग दिखते थे. नए नक्शे से यह गलती सुधर जाएगी. हालांकि, भारत ने साफ कह दिया है कि इस बदलाव के नाम पर हमारी सीमाओं से कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए.
विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि भारत ने यूएन (UN) के उस प्रस्ताव का समर्थन किया है, जिसमें नक्शे पर देशों का असली साइज दिखाने की बात है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भारत ने किसी नए नक्शे को मंजूरी दे दी है. विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि दुनिया के किसी भी नक्शे में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख समेत पूरा हिस्सा भारत के सरकारी नक्शे जैसा ही दिखना चाहिए.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ कहा, 'इस प्रस्ताव का मतलब किसी एक खास नक्शे को मंजूरी देना बिल्कुल नहीं है, इसमें सीमाओं, विवादित इलाकों या जगहों के नामों को लेकर कोई बात नहीं हुई है.' उन्होंने कड़ा संदेश देते हुए कहा, 'भारत के किसी भी हिस्से को गलत तरीके से दिखाना हमें कतई मंजूर नहीं है, देश की संप्रभुता और सीमाओं को लेकर हमारा रुख बिल्कुल साफ है और इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता.'
अब सवाल ये है कि आखिर नया नक्शा क्यों लाया जा रहा है? तो जान लीजिए कि अभी दुनिया में जो पुराना मर्केटर नक्शा चल रहा है, उसमें ठंडे ध्रुवों के पास वाले देश अपने असली साइज से काफी बड़े नजर आते हैं. नए तरीके (इक्वल एरिया प्रोजेक्शन) से यह गलती ठीक होगी, इसके बाद नक्शे पर अफ्रीका पहले से बड़ा दिखेगा, जबकि यूरोप और उत्तरी अमेरिका छोटे नजर आएंगे. एशिया के भी कुछ हिस्से पहले से थोड़े छोटे दिख सकते हैं.
जमीन और सीमाओं में कोई बदलाव नहीं: भारत के कुल क्षेत्रफल या अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यह फैसला सिर्फ नक्शे पर दुनिया को दिखाने का तरीका बदलता है, देशों की सीमाएं नहीं.
दिखने में मामूली फर्क: नए नक्शे में भारत का आकार देखने में थोड़ा अलग लग सकता है, लेकिन यह बदलाव बहुत बड़ा नहीं होगा.
असली आकार दिखेगा: पुराने नक्शे में भूमध्य रेखा के पास वाले देश छोटे दिखते थे. भारत भी भूमध्य रेखा के पास है, इसलिए अब तक यह अपने असली साइज से थोड़ा छोटा दिखता था, नए नक्शे में भारत का आकार सही अनुपात में सामने आएगा.
बाकी देशों से तुलना: कनाडा, रूस और यूरोपीय देशों के मुकाबले अब भारत पहले से बड़ा नजर आएगा.