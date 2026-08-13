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दिल्ली में आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था अल कायदा, UN की रिपोर्ट में खुला राज; सामने आए कई सच

दिल्ली में लाल किला के पास हुए आतंकी हमले का मास्टर माइंड अल कायदा था. हालिया एक संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में इस संबंध में बड़ा खुलासा हुआ है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 13, 2026, 11:54 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 12:06 PM IST
दिल्ली में आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था अल कायदा, UN की रिपोर्ट में खुला राज; सामने आए कई सच
Image Credit: यूएन की रिपोर्ट में कई खतरों के बारे में बताया गया. (फाइल फोटो)

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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