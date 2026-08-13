/दिल्ली में आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था अल कायदा, UN की रिपोर्ट में खुला राज; सामने आए कई सच

नवंबर 2025 में दिल्ली में लाल किला के पास हुए ब्लास्ट को लेकर संयुक्त राष्ट्र (UN) की एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि लालकिले पर हमले में'अल-कायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट' (AQIS) की संलिप्तता थी. इतना ही रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि यह संगठन धीरे-धीरे क्षेत्री आतंकवाद नेटवर्क के तौर पर विकसित हो रहा है. दावा यह भी किया गया कि इस आतंकी संगठन की लॉजिस्टिक क्षमताओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है.
दरअसल, संयुक्त राष्ट्र की 'एनालिटिकल सपोर्ट एंड सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम' की 38वीं रिपोर्ट में इस संबंध में जानकारी दी गई है. इस्लामिक स्टेट (ISIS), अल-कायदा और उनसे जुड़े संगठनों पर नजर रखने वाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की समिति को ये रिपोर्ट सौंपी गई है. बता दें यह रिपोर्ट 16 दिसंबर 2025 से 9 जून 2026 तक की गतिविधियों के आकलन पर आधारित है और अगस्त 2026 में सुरक्षा परिषद के सामने रखी गई.
यूएन में पेश की गई इस रिपोर्ट में कहा गया कि एक्यूआईएस एक बिखरे हुए समूह से विकसित होकर एक क्षेत्रीय आतंकवादी संगठन के रूप में उभर रहा है. आगे कहा गया है कि संगठन ने वित्तीय और लॉजिस्टिक नेटवर्क खड़े कर लिए हैं और अब यह बड़े संगठित ढांचे की बजाय छोटे, अलग-अलग और विकेंद्रीकृत समूहों के जरिए काम कर रहा है. रिपोर्ट के अनुसार, नवंबर 2025 में दिल्ली के लालकिले पर हुआ हमला आधिकारिक तौर पर एक्यूआईएस से जुड़ा पाया गया था.
पेश की गई रिपोर्ट में भारत के पड़ोसी देशों में सगठन के संभावित विस्तार को लेकर भी चिंता जताई गई है. इसमें बताया गया कि यह चिंता मौजूद थी कि एक्यूआईएस बांग्लादेश का इस्तेमाल वहां अपनी नई इकाइयां स्थापित करने के लिए कर सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक, वैश्विक आतंकवादी खतरा कुल मिलाकर पहले जैसा ही बना हुआ है लेकिन साहेल क्षेत्र और दक्षिण एशिया में इसकी गंभीरता बढ़ी है. बताया गया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर हमलों के चलते क्षेत्रीय तनाव लगातार बना हुआ है.
रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया है कि तालिबान प्रशासन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) को समर्थन देता रहा है, जिसके कारण पाकिस्तान में हमलों की काफी बढ़ोतरी हुई. इतना ही नहीं दोनों पक्षों में सैन्य टकराव देखने को मिला. वहीं, तालिबान इस बात से इनकार कर रहा है कि वह किसी आतंकवादी संगठन को शरण दे रहा है.
इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि एक्यूआईएस, 'इत्तेहाद-उल-मुजाहिदीन पाकिस्तान' नाम के एक संगठन की मुख्य ताकत भी है, जिसको कई हमलों के लिए जिम्मेदार माना जाता है. एक्यूआईएस के कुछ नेता अब भी काबुल में मौजूद हैं. इतना ही नहीं उनके लिए कथित तौर पर कुछ पहचान पत्र भी जारी किए गए हैं.
पिछले साल नवंबर में दिल्ली के लाल किला के पास एक कार में बड़ा धमाका हुआ था. इस घटना की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) कर रही है. दिल्ली में हुए इस आतंकी हमले में 8 लोगों की जान गई थी और 20 से अधिक लोग घायल हुए थे. मामले की जांच कर रहे अधिकारियों ने इसको एक ऐसे नेटवर्क से जोड़ा है, जिसमें पेशेवर और एक्यूआईएस से जुड़े संदिग्ध शामिल रहे. (इनपुट-आईएएनएस)