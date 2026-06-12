'PoK में जांच के लिए अपनी टीम भेजे UN', लोगों पर पाकिस्तानी सेना के दमन से मुखर हुए फारूक अब्दुल्ला, उठाए कई सवाल

Farooq Abdullah on PoK Protest Latest Update: नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉ फारूक अब्दुल्ला ने पीओके के हालात पर चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि वहां के लोगों पर जुल्म हो रहा है. पाकिस्तानी सेना के हमलों में कई लोग मारे गए हैं. सही खबरों का पता नहीं चल रहा है. उन्होंने कहा कि तथ्यों की जांच के लिए संयुक्त राष्ट्र को अपनी टीम पीओके में भेजनी चाहिए.
श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा, रियासत आज मुश्किल में पड़ गई है. वहां बहुत ज़ुल्म हो रहा है. कई लोग शहीद हो गए हैं. वहां की खबरे पूरी तरह मालूम नहीं हो रही हैं. मैं तो अपील करूंगा कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को अपनी टीम जांच के लिए भेजनी चाहिए. जिससे पता चल सके कि वहां के लोगों को कौन-सी मुश्किलें आ रही हैं. जिससे हम लोगों को पता चले कि वहां लोगों को किन मुसीबतों से गुजरना पड़ रहा है.
अब्दुल्ला ने जोर देकर कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को पीओके के नागरिकों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने चाहिए. निष्पक्ष जांच से सही हालातों का पता लगाने की जरूरत है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल पर कहा, जवाहरलाल नेहरू तो 17 साल तक प्रधानमंत्री रहे, जबकि मोदी ने अभी 12 साल ही पूरे किए हैं. अभी तो लंबा समय बाकी है.
जब अब्दुल्ला से पूछा गया कि क्या जम्मू-कश्मीर राजनीतिक रूप से स्थिर है तो उन्होंने कहा कि यह स्थिर नहीं है क्योंकि राज्य को नज़रअंदाज किया गया है. यह तभी स्थिर होगा जब उन्हें (केंद्र सरकार को) यह एहसास होगा कि हम कुछ शर्तों पर भारत में शामिल हुए थे. उन शर्तों की समीक्षा होनी चाहिए और हमारे सम्मान का भी ध्यान रखा जाना चाहिए.
जब उनसे पूछा गया कि लोग आरोप लगाते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों की शिकायतों को दूर करने में नाकाम रही है, तो अब्दुल्ला ने कहा कि वे हमेशा ऐसा ही कहेंगे. उन्हें नहीं पता कि हम किन हालात में काम कर रहे हैं और हमें किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. अब्दुल्ला ने कहा कि प्रदेश में पावर बंटी हुई है. अधिकतर अधिकार LG के पास हैं, जबकि उनके पास ये पॉवर नहीं होनी चाहिए. वे तो दिल्ली के नॉमिनी हैं, जबकि यहां लोगों ने सरकार चुनी है. चुनी हुई सरकार के पास पावर होनी चाहिए, न कि LG के पास.
जब उनसे पूछा गया कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए अपने विरोध-प्रदर्शन में दूसरी पार्टियों को बुलाएगी. इस पर अब्दुल्ला ने कहा, 'हम तो जा ही रहे हैं, जो शामिल होना चाहे, वो आ सकता है. हम किसी पर जबरदस्ती नहीं करेंगे.'
जब उनसे पूछा गया कि क्या जम्मू-कश्मीर को अपनी पहचान वापस मिलेगी, तो फारूक ने कहा, 'मैं खुदा नहीं हूं. यह सिर्फ़ अल्लाह ही जानता है और दिल्ली में सत्ता में बैठे लोग जानते हैं. हम इसके लिए लड़ रहे हैं और आपको क्या चाहिए? हम चुप नहीं हैं. जो हमसे छीना गया है, उसके ख़िलाफ़ विरोध करने का हमारा संवैधानिक अधिकार है और हम उसके लिए लड़ रहे हैं. जहां तक राज्य का दर्जा (स्टेटहुड) बहाल करने की बात है, हम सब उसके लिए एकजुट हैं.'