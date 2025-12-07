DNA: सरकार बांट रही 190 करोड़ रुपये... लावारिस नोटों का आखिर क्या होगा? हैरत में हैं लोग

DNA News: देश के किसी भी बैंक में आपके पैसे हैं या नहीं, न सिर्फ आप इसका पता कर सकते हैं, बल्कि उन्हें निकाल भी सकते हैं. अब सरकार इन पैसों को बांटने के लिए एक स्कीम लेकर आई है.
Unclaimed money INDIA: संसद में कई बार हमारे और आपके डेढ़ करोड़ रूपये हर घंटे बिना बहस के बर्बाद हो जाते हैं. मित्रो, बैंकों में भी हमारे आपके करोड़ों रुपये पड़े हुए हैं..ये वे पैसे हैं, जिन्हें हम भूल चुके हैं. यह कोई सौ, दो सौ रुपए की बात नहीं है. देशभर के बैंकों में कुल 190 करोड़ रुपए लावारिस पड़े हैं. ये पैसे देश भर के 5 लाख लोगों के हैं. इन्हें कई सालों से कोई निकालने नहीं आ रहा है. हो सकता है इन पैसों में आपका भी कोई हिस्सा हो, आप इन्हें जमा कर भूल गए हों. देश के किसी भी बैंक में आपके पैसे हैं या नहीं, न सिर्फ आप इसका पता कर सकते हैं, बल्कि उन्हें निकाल भी सकते हैं. अब सरकार इन पैसों को बांटने के लिए एक स्कीम लेकर आई है. अब हम पैसों को बांटने वाली इस स्कीम का विश्लेषण करेंगे.
भारत सरकार ने खुलासा किया है कि देशभर के बैंकों में 190 करोड़ रुपये ऐसे ही पड़े हैं, जिन्हें किसी ने छुआ तक नहीं. कई लोग नौकरी बदलते गए, शहर बदलते गए और अपने ही बैंक अकाउंट्स भूल गए.कई खाताधारकों की मौत के बाद परिवार तक को पता नहीं चला कि बैंक में पैसा पड़ा है. और यही रकम‘लावारिस’ बन गई. अब सरकार ये पैसे वापस देगी.
इसे बांटने के लिए सरकार ने 'आपकी पूंजी आपका अधिकार' नाम की योजना शुरू की है. अपने पुराने जमा पैसे को वापस पाने के लिए RBI ने UDGAM नाम का नया पोर्टल शुरू किया है. वेबसाइट पर नाम, मोबाइल नंबर, PAN CARD या जन्म तिथि डाल कर सभी बैंकों में एक साथ सर्च कर सकते हैं.
अगर आपका या आपके परिवार के किसी सदस्य का पैसा पड़ा है. एक क्लिक में पता चल जाएगा. सारे बैंकों में आपका या आपके रिश्तेदार का कितना पैसा पड़ा है! UDGAM आपको तुरंत बताएगा. वहीं किस बैंक में, कितनी रकम आपका इंतज़ार कर रही है. इसके बाद आप पहचान पत्र लेकर उस बैंक की ब्रांच में जाकर या फिर ऑन लाइन प्रोसेस के जरिए पैसा ले सकते हैं. आपका भूला हुआ पैसा आपका हक है, देर मत कीजिए, पता लगाइए और जल्दी दावा कीजिए!
