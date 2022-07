Toll Accident Video: बेकाबू ट्रक ने टोल पर मारी टक्कर, फिर पलटा; ड्राइवर ने इस तरकीब से बचा ली कार

Uncontrollable Truck Collided On Toll: उत्तराखंड (Uttarakhand) के देहरादून (Dehradun) से एक्सीडेंट (Accident) का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है. दरअसल यहां सीमेंट से लदा तेज रफ्तार एक ट्रक टोल पर टकरा गया और हादसा हो गया. बता दें कि टक्कर के बाद ट्रक तुरंत पलट गया और एक कार उसके नीचे आते-आते बाल-बाल बच गई. इस घटना में कार ड्राइवर की चालाकी देखते ही बनती है. वो समय रहते कार को आगे बढ़ा लेता है और कार ट्रक के नीचे आने से बच जाती है. अगर कार आगे बढ़ाने में एक सेकंड की भी देरी होती तो कई लोगों की जान जा सकती थी.

तेज रफ्तार ट्रक हुआ बेकाबू

बता दें कि देहरादून टोल पर हुए इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में दिख रहा है कि एक कार टोल को पार करने के लिए खड़ी थी. तभी एक तेज रफ्तार ट्रक पीछे से आता दिखता है जो अनियंत्रित होकर टोल पर बने कांच के केबिन से टकरा जाता है. कार कांच के केबिन के पास ही खड़ी थी. ट्रक कांच के केबिन से टक्कर के बाद पलटने लगता है और तभी ड्राइवर सावधान होकर अपनी कार को थोड़ा आगे बढ़ा देता है. ऐसा करके उसकी कार और उसमें बैठे लोग सुरक्षित बच जाते हैं.

#WATCH | Uttarakhand: An accident took place at Lachhiwala toll plaza in Doiwala, Dehradun, when a cement-laden truck suddenly hit the toll plaza and overturned. A girl was injured and was sent to a Hospital

CCTV visuals verified by police pic.twitter.com/S7pZO8wtut

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 23, 2022