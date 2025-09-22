बेहद दुर्भाग्यपूर्ण...'पायलट ने बंद किया इंजन का फ्यूल' पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी; सरकार को भी भेजा नोटिस
Advertisement
trendingNow12932137
Hindi Newsदेश

बेहद दुर्भाग्यपूर्ण...'पायलट ने बंद किया इंजन का फ्यूल' पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी; सरकार को भी भेजा नोटिस

Supreme Court on Ahmedabad Plane Crash: 12 जून को अमदाबाद में हुए एयर इंडिया प्लेन क्रैश की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान आया है. इस हादसे में 250 से ज्यादा लोगों को मौत हो गई थी. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Sep 22, 2025, 12:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बेहद दुर्भाग्यपूर्ण...'पायलट ने बंद किया इंजन का फ्यूल' पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी; सरकार को भी भेजा नोटिस

Supreme Court on Ahmedabad AI Crash: अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया प्लेन क्रैश (Air India Plane Crash) पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है. एयर इंडिया दुर्घटना की प्रारंभिक रिपोर्ट में पायलट के 'ईंधन कट-ऑफ' के जिक्र को सुप्रीम कोर्ट ने 'बेहद दुर्भाग्यपूर्ण' कहा है. एक रिपोर्ट में 'पायलट के जरिए इंजन का फ्यूल बंद' करने का दावा किया गया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है, साथ ही मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की है. 

स्वतंत्र जांच की मांग की

कोर्ट ने ‘AI 171 क्रैश’ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ‘पायलट की गलती’ वाली थ्योरी को 'दुर्भाग्यपूर्ण' बताते हुए केंद्र सरकार और डीजीसीए (Directorate General of Civil Aviation) से इस घटना की स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली याचिका पर जवाब मांगा है. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिस्वर सिंह की बेंच ने कहा कि निष्पक्ष जांच की मांग सही है, लेकिन जांच पूरी होने से पहले सारी जानकारी सार्वजनिक करने से दिक्कत हो सकती है. अगर सीधे कहा गया कि 'पायलट दोषी हैं', तो पायलट के परिवार को भारी नुकसान होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो से भी जवाब मांगा है. इस ब्यूरो ने जुलाई में अपनी शुरुआती रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें बताया गया था कि हादसे में 250 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी. रिपोर्ट के मुताबिक, कॉकपिट ऑडियो रिकॉर्डिंग में कैप्टन सुमीत सभरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर की बातचीत सुनी गई थी. इसमें एक पायलट ने पूछा,'तुमने कट ऑफ क्यों किया?' तो दूसरे ने जवाब दिया,'मैंने नहीं किया'. इसी बातचीत के आधार पर यह अटकलें लगाई जाने लगीं कि हादसा पायलट की गलती से हुआ था.

Add Zee News as a Preferred Source

सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचा अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामला

एविएशन सेफ्टी से जुड़ी NGO सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दाखिल की थी. उनका आरोप है कि एयर इंडिया विमान हादसे की प्रारंभिक रिपोर्ट कई अहम जानकारियां छुपा रही है और इससे लोगों के जीवन, समानता और सच्ची जानकारी पाने के अधिकार का उल्लंघन होता है. इसके अलावा यह भी कहा गया है कि रिपोर्ट के अंदर सिस्टम की खामियों को नजर अंदाज किया गया है. NGO ने कहा कि जल्दबादी में पायलट को ही दोषी ठहराने की भी कोशिश की गई है.

'जिनपर सवाल उठ रहे, वही जांच कर रहे हैं'

याचिकाकर्ता की तरफ से वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट में कहा कि हादसे को 100 दिन से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अब तक सिर्फ प्राथमिक रिपोर्ट आई है. इसमें यह नहीं बताया गया कि असल में क्या हुआ और आगे क्या सावधानियां लेनी चाहिए. वकील ने यह भी कहा कि हादसे की जांच के लिए बनी 5 सदस्यीय टीम में से 3 लोग DGCA (एविएशन रेगुलेटर) के ही कर्मचारी हैं. यानी जिस संगठन पर सवाल उठ रहे हैं, वही जांच भी कर रहा हैं यह साफ तौर पर हितों का टकराव है.

अहमदाबाद प्लेन क्रैश कब हुआ था?

12 जून 2025 को एयर इंडिया की फ्लाइन AI-171 बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर अहमदाबाद से लंदन जा रही थी लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद विमान ने रनवे से टेकऑफ के बाद ऊंचाई खो दी और करीब ही मौजूद बीजे मेडिकल कॉलेज की हॉस्टल बिल्डिंग पर क्रैश हो गया था.  इस विमान में 242 लोग सवार थे. इन्हीं में 12 क्रू मेंबर्स भी शामिल थे, दुर्भाग्य से इस हादसे में सभी की जान चली गई थी, सिर्फ एक यात्री सुरक्षित बचा था, जो ब्रिटेन का रहने वाला था. दावा है कि सुरक्षित बचने वाला शख्स इमरजेंसी विंडो के पास बैठा हुआ था. इसके अलावा जिस हॉस्टल पर विमान गिरा था उसके कुछ छात्र समेत जमीन पर मौजूद 19 लोगों ने भी इस हादसे में जान गंवाई थी. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

TAGS

Supreme CourtAIR INDIAAhmedabad

Trending news

'जिसको किसी ने नहीं पूछा, उसको मोदी पूजता है...' कांग्रेस पर बरसे PM मोदी
PM Modi North east visit
'जिसको किसी ने नहीं पूछा, उसको मोदी पूजता है...' कांग्रेस पर बरसे PM मोदी
'पायलट ने बंद किया इंजन का फ्यूल' पर SC की सख्त टिप्पणी; सरकार को भी भेजा नोटिस
Supreme Court
'पायलट ने बंद किया इंजन का फ्यूल' पर SC की सख्त टिप्पणी; सरकार को भी भेजा नोटिस
महिला डॉ. के करतूतों का पर्दाफाश!...के लिए मांगा 2000, अब 5 साल जेल में काटेंगी सजा
corruption in government hospital
महिला डॉ. के करतूतों का पर्दाफाश!...के लिए मांगा 2000, अब 5 साल जेल में काटेंगी सजा
Delhi Riots 2020: उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका पर आज SC में सुनवाई
delhi riots
Delhi Riots 2020: उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका पर आज SC में सुनवाई
आत्मनिर्भर भारत का बनें हिस्सा... नवरात्रि के पहले दिन मोदी ने GST पर दिया खास संदेश
GST Savings Festival
आत्मनिर्भर भारत का बनें हिस्सा... नवरात्रि के पहले दिन मोदी ने GST पर दिया खास संदेश
भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद ब्राह्मण होने के नाते...ऐसा क्यों बोले नितिन गडकरी?
Nitin Gadkari On Reservation
भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद ब्राह्मण होने के नाते...ऐसा क्यों बोले नितिन गडकरी?
7 करोड़ लोग, 60 सवाल और 420 करोड़ का खर्च... कर्नाटक कास्ट सर्वे पर क्यों मचा घमासा
karnataka
7 करोड़ लोग, 60 सवाल और 420 करोड़ का खर्च... कर्नाटक कास्ट सर्वे पर क्यों मचा घमासा
असम के इस इलाके में सरकार की भी नहीं चलती, 40 नेताओं की ‘मिनी असेंबली’ के चुनाव आज
Assam
असम के इस इलाके में सरकार की भी नहीं चलती, 40 नेताओं की ‘मिनी असेंबली’ के चुनाव आज
खालिस्तानियों की अब खैर नहीं... एक्शन में NSA अजीत डोभाल और कनाडा की सुरक्षा सलाहकार
India-Canada Relations
खालिस्तानियों की अब खैर नहीं... एक्शन में NSA अजीत डोभाल और कनाडा की सुरक्षा सलाहकार
जल्द मानसून का होने वाला है 'द एंड', भारी बारिश से मिलेगी राहत, IMD ने दिया अपडेट
Weather
जल्द मानसून का होने वाला है 'द एंड', भारी बारिश से मिलेगी राहत, IMD ने दिया अपडेट
;