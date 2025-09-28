भारत के खिलाफ पाकिस्तान फैला रहा आतंक, ट्रंप के अलावा कोई साथ नहीं; BJP नेता का शरीफ को करारा जवाब

Shehbaz Sharif: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जहां एक तरफ भारत के खिलाफ जहर उगल रहे है वहीं बीजेपी नेता ने उन्हें करारा जवाब देते हुए सारी हेकड़ी निकाल दी. BJP नेता दिलीप घोष ने कहा कि ट्रंप के अलावा कोई भी पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा है, जो इसके जरिए भारत को दबाव में रखना चाहते हैं.
Donald Trump: भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता दिलीप घोष ने रविवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा ( UNGA ) के 80वें सत्र में की गई टिप्पणी के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की आलोचना की और दावा किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प को छोड़कर किसी ने भी पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया. घोष ने कहा कि ट्रंप के अलावा कोई भी पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा है, जो इसके जरिए भारत को दबाव में रखना चाहते हैं. शहबाज शरीफ केवल भारत के खिलाफ एजेंडा फैलाना चाहते हैं. बता दें, एक दिन पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शरीफ की आलोचना करते हुए कहा था कि वह झूठ बोलने में विशेषज्ञ हैं.
झूठ बोलने में माहिर हैं शरीफ: सीएम साय
मुख्यमंत्री साय ने कहा था कि शरीफ की बातों में कितनी सच्चाई है, यह पहले भी देखा जा चुका है और वे झूठ बोलने में माहिर हैं. शरीफ ने एक बार फिर भारत के बारे में झूठे दावे किए और दावा किया कि पाकिस्तान ने भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया जैसा कि वह पहले भी कह चुके हैं. शरीफ ने दावा किया कि पाकिस्तानी सेना ने अद्भुत पेशेवराना अंदाज से जवाब दिया आक्रमण को नाकाम किया और सात भारतीय विमानों को मार गिराया उन्हें कबाड़ में मिला दिया. यह बयान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री द्वारा यह आरोप लगाए जाने के बाद आया है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास किया.
